ヘラルボニー、世界最高峰のクリエイティブの祭典・カンヌライオンズにて「Glass: The Lion for Change」ゴールドを受賞

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー(以下、ヘラルボニー)は、2025年6月16日から20日にかけて、フランス・カンヌにて開催された世界最大級のクリエイティビティの祭典「Cannes Lions International Festival of Creativity(カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル)」にて、「Glass: The Lion for Change」ゴールドを受賞しました。また、「SDGs部門」でもショートリストにノミネートされました。

「Glass: The Lion for Change」は、カンヌライオンズの中でも特に「ブランドのパーパスを超えて、創造的なコミュニケーションを通じて文化を変革し、社会に変化をもたらし、世界にポジティブな影響を与えるクリエイティブ」を称える部門です。

今年は世界中から252作品の応募(エントリー数は前年比53%増)があり、Apple、Nike、AXAなどのグローバル企業の作品もショートリストに並ぶなか、持続性のあるビジネスモデルや、ソーシャルインパクトが評価され、ヘラルボニーがゴールドに選出されました。

- 受賞結果はこちら(https://www.lovethework.com/work-awards/results/cannes-lions/glass-the-lion-for-change)

※「Glass: The Lion for Change」の受賞は、グランプリ1作品、ゴールド1作品、シルバー2作品、ブロンズ4作品が選出。

受賞理由

審査講評

さらに、会期中の6月17日には、ヘラルボニー契約作家・小林覚氏とヘラルボニー代表取締役・松田崇弥が、電通コピーライター/クリエーティブディレクター・長谷川輝波氏とともにカンヌライオンズ2025公式プログラムの電通セミナーにて登壇。異彩の創造性を世界の舞台へ向けて発信しました。

ヘラルボニーは「異彩を、放て。」をミッションに、障害のある作家の唯一無二の独創的なアートを生み出す才能を異彩と捉え、障害のイメージ変容とすべての人がありのままに生きられる社会の実現を目指し活動してきました。2024年7月にはフランス・パリに子会社「HERALBONY EUROPE」を設立し、アートIPを活用したグローバル展開を本格化。クリエイティブカンパニーとして、日本にとどまらず、海外においてもヨーロッパを中心に世界中の作家との関係性を強化し、グローバル企業とのコラボレーションを生み出してまいります。

コメント

カンヌライオンズ2025公式プログラムの電通セミナー登壇の様子(左から、電通・長谷川輝波、るんびにい美術館・板垣崇志、るんびにい美術館・小林覚、ヘラルボニー・松田崇弥、松田翔太、松田妙子、松田文弥)株式会社ヘラルボニー Co-CEO 松田 崇弥

「Time's up, please finish.」

その言葉とともに、2025年6月16日、フランス・カンヌのグラス部門における審査員プレゼンテーションは、幕を下ろしました。

本来、最後に紹介されるはずだった、ヘラルボニーの真の創業者である兄・松田翔太を、紹介できることはありませんでした。

「Please welcome Satoru Kobayashi !!!!!」

プレゼンテーション途中、日本から共に乗り込んだ作家・小林覚氏を紹介すると、彼は脱いでいたサンダルを履き直しており、むしろ誰よりも低い姿勢で立ち上がることもありませんでした。

人生初の英語プレゼン、HERALBONY EUROPE 代表・忍岡真理恵とのタッグにより支えられたのですが、私のつたない英語により、時間オーバーまでしてしまった、果たして大丈夫だったのだろうか…。不安でいっぱいの中、質疑応答の10分間が始まりました。そして最後の質問へ。

「Time's up, but what were you actually trying to say? (時間切れになったけれど、本当は、何を伝えようとしていたの?)」

会場が、どよめきました。審査員から、助け船の質問が届いたのです。

「The true founder HERALBONY, my brother Shota Matsuda! Stand up, please !!!!(真の創業者である翔太です、立ってください!)」

「立ってください」とお願いしたはずなのに、なぜか壇上に向かってきた翔太さん。何かしゃべりたかったのでしょうか。「違うよ翔太さん。前に来なくていいんだよ。立って!」そんなやりとりをしている間も、会場にはやさしい空気が、確かに流れていました。

そして、そんなあたたかい質問をしてくれた審査員を見たとき、彼の目から涙が流れていることにやっと気づきました。プレゼンを無事終えることに必死すぎて、泣いていることに自分でも気づくことができなかったのです。

これは「世界が味方になっている」そう確信した瞬間でした。

創業から来月で7年を迎えます、その集大成は、

カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル・グラス部門「ゴールドライオン」です。

HERALBONY EUROPE CEO 忍岡 真理恵

カンヌ現地で行われたGlass部門の最終審査ではこれ以上はないというほど完璧なプレゼンができました。完璧、というのはミスがなかったのではありません。

観客席にいた作家の小林覚さんや松田翔太さんが起こすイレギュラーも含めて、会場の雰囲気がヘラルボニーのホームかのような一体感のある最高の時間でした。

ピッチしていてこんなに、優しく応援してもらっている気持ちになるのは初めてでした。

審査されているはずなのに、一人一人とつながっている感覚がありました。



ファイナリストに残ってから2週間。最後の最後まで、チーム全体で十分にやりきったと胸を張れる練習量をこなしてきました。

子供の頃の出来事、ヘラルボニーを創業し世界の多様な作家と会い、世界展開を確信するまでを熱を込めて話す松田のピッチは英語ネイティブではないながらもただならぬ迫力があり、審査員も黙ってただ引き込まれていました。

私のパートでは、ビジネスモデルとしての可能性や、事業がお金を超えた社会的意味を持つこと、グローバルな展開の現実味などをお伝えしました。審査員があまりにも頷いてくださるので、順に一人ずつ顔を見ながら直接語りかけていきました。終わったあとには涙が湧いてきて、泣きながら退場。

ここまでヘラルボニーに関わった何人もの方がそれぞれの祈りと想いを込めて繋いできた重いバトンを、最後の走者として絶対落としてはならないという気持ちで迎えた本番。しかし、走り切ったらゴールテープの横で審査員の人たちが全力で応援してくれていた。みんなのバトンは確かにカンヌに届きました。私たちの夢はまだ始まったばかりです。ゴールドを取れたことに心から感謝して、次の夢を目指して進んでいきます。

「この受賞は、すべての"あなた"とともに。」

カンヌライオンズGOLDオメデトウ(ヘラルボニー契約作家 小林覚)

世界最高峰のクリエイティブの祭典・カンヌライオンズの舞台。

そのステージに立ったのは、ヘラルボニーに関わるすべての人でした。



アートを生み出した人も、社会へ届けた人も、

影で支えてくれた人も、信じてくれた人も--。

「Glass: The Lion for Change」ゴールド受賞のトロフィーは、

ヘラルボニーに関わるすべての人たちと一緒に受け取ったものです。

【ビジネスパートナーであり、異彩を放つアーティストの皆さま】

※ヘラルボニーとの関係性がウェブサイト上で公開されている方のみ掲載しています。

【そして、この7年間を共に伴走してくださったすべての皆さま】

作家のご家族

福祉施設のスタッフのみなさま

福祉関係者のみなさま

クライアントのみなさま

投資家、顧問、アドバイザーのみなさま

取材してくださったメディアのみなさま

協業いただいた企業の方々

制作に関わってくださったすべてのクリエイター

海外進出を後押ししてくれた関係者のみなさま

SNSで声援を送ってくれたフォロワーのみなさま

商品を手に取ってくださったお客さま

そして、ヘラルボニーを信じてくれたすべてのみなさまへ。

心から、感謝の気持ちを込めて。

カンヌライオンズGOLDありがとう

ヘラルボニー真の創業者 松田翔太

ヘラルボニースタッフ一同より、御礼申し上げます。

Team HERALBONY

※2025年6月現在、社員・業務委託・アルバイト・パートなど、さまざまな業務形態で働くメンバーのうち、掲載にご本人の許諾をいただいた方のお名前のみを記載しています。この7年間、ヘラルボニーを築いてくださったすべての皆さまに感謝申し上げます。