三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

１． 代表取締役社長の異動


[表: https://prtimes.jp/data/corp/53389/table/65_1_256e3cc2427e5bc9a3ac7e6f9161c733.jpg?v=202506210356 ]

（注１）GAMOは、Global Asset Management Officer



※　小林隆宏は、2025年9月30日に開催予定の当社臨時株主総会およびその終了後に開催される取締役　会の決議を経て、10月1日付けで当社代表取締役社長に就任する予定です。


※　菱田賀夫は、2025年9月30日に開催予定の当社臨時株主総会終了後に、代表取締役社長を退任し、非常勤の取締役となる予定です。


※　本日の取締役会決議は、代表取締役社長の異動に関する業務執行方針を決議したものです。



２．新任代表取締役社長の経歴


氏名　小林　隆宏（こばやし たかひろ）


生年月日　1973年12月16日



略歴　1998年4月　　旧郵政省（現総務省）　入省


　　　2002年4月　　三井不動産株式会社　　入社


　　　2004年7月　　旧住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社）入社


　　　2016年4月　　同社　受託資産企画部　資産運用企画室長


　　　2018年11月　 当社　総合企画部　副部長


　　　2019年10月　 当社　経営企画部長


　　　2023年4月　　当社　執行役員（現任）



以上