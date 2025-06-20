代表取締役社長の異動に関するお知らせ
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53389/table/65_1_256e3cc2427e5bc9a3ac7e6f9161c733.jpg?v=202506210356 ]
１． 代表取締役社長の異動
[表: https://prtimes.jp/data/corp/53389/table/65_1_256e3cc2427e5bc9a3ac7e6f9161c733.jpg?v=202506210356 ]
（注１）GAMOは、Global Asset Management Officer
※ 小林隆宏は、2025年9月30日に開催予定の当社臨時株主総会およびその終了後に開催される取締役 会の決議を経て、10月1日付けで当社代表取締役社長に就任する予定です。
※ 菱田賀夫は、2025年9月30日に開催予定の当社臨時株主総会終了後に、代表取締役社長を退任し、非常勤の取締役となる予定です。
※ 本日の取締役会決議は、代表取締役社長の異動に関する業務執行方針を決議したものです。
２．新任代表取締役社長の経歴
氏名 小林 隆宏（こばやし たかひろ）
生年月日 1973年12月16日
略歴 1998年4月 旧郵政省（現総務省） 入省
2002年4月 三井不動産株式会社 入社
2004年7月 旧住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社）入社
2016年4月 同社 受託資産企画部 資産運用企画室長
2018年11月 当社 総合企画部 副部長
2019年10月 当社 経営企画部長
2023年4月 当社 執行役員（現任）
以上