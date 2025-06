ステッカーを車に貼って副収入が得られる「チアドライブ」ビビッドアーミーとのコラボキャンペーン開催！

株式会社チアドライブ

株式会社チアドライブ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:保科昌孝、http://cheerdrive.jp/ )が運営する、一般ドライバーが愛車に好きなブランドやコンテンツのステッカーを貼って走行することで、お礼として走行距離に応じたスポンサー収入が得られるマイカー広告サービス「Cheer Drive(チアドライブ)」は、人気ブラウザゲーム「ビビッドアーミー」とのコラボレーションによる「リアルに出撃!司令官ドライブキャンペーン!」の参加受付を2025年6月20日(金)より開始します。

本キャンペーンは、ゲームプラットフォーム「G123」を運営するCTW株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:佐々木 龍一)が提供する話題のゲームタイトル「ビビッドアーミー」とのタイアップ企画です。「ビビッドアーミー」のステッカーを愛車に貼り、街中でプロモーションを担っていただける一般ドライバーを募集します。

参加資格はビビッドアーミーのレベルが40以上の方。参加ドライバーは自家用車のリアウィンドウにキャンペーンステッカーを貼ってドライブするだけで、1kmあたり3円~5円相当の走行ポイントを獲得でき、最大で5,000pt(5,000円相当)の報酬を受け取ることが可能です。

本キャンペーンの申込は抽選となりますが、もし落選となった場合でも300ptをプレゼント。更に走行期間中の金塊購入やレベル60到達で追加報酬もご用意。

車両イメージカーステッカーはシースルーフィルム採用

◆キャンペーン 概要◆

【キャンペーン名】ビビッドアーミー リアルに出撃!司令官ドライブキャンペーン!

【抽選申込受付期間】2025年6月20日(金)~7月20日(日)

【走行期間】2025年8月3日(日)~9月2日(日)

【対象地域・実施台数】全国100台

【参加資格】ビビッドアーミーLV40以上

【参加費用】無料 ※走行距離が 100km に満たない場合、1,000円をご請求します。

【走行報酬】3pt~5pt/km(上限報酬 5,000pt) ※1pt=1円相当

【追加報酬】走行期間中に以下を達成で追加報酬

金塊(2,440円)購入で 1,000pt

金塊(12,000円)購入で 3,000pt

金塊(21,600円)購入で 6,000pt

LV.60 到達で1,000pt(申込時点でLV.60以上の方は対象外)

【落選者報酬】抽選に落選された方へ300pt(申込先着2,000名)

【参加申込詳細】https://cheerdrive.jp/informations/221

【ステッカーデザイン】ビビッドアーミーのレベルによって選べるデザインが異なります。

◆連動企画 マイカーX投稿キャンペーン◆

走行期間中にハッシュタグ「#ビビッドアーミー」と、当キャンペーンステッカーを貼った状態の車両写真をつけて、X(旧:Twitter)で投稿した方の中から、抽選で10名様にアマゾンギフト券500円分をプレゼント!

◆チアドライブについて◆

自分のクルマに、好きな商品やサービスのステッカーを貼って走行し、企業を応援することで、換金可能なポイントを得られるサービスです。

ポイントは、キャンペーン毎に定める条件に従い、走行距離に応じて得ることができます。

例)ポイントの場合→5pt/1km:100km走行で500pt(500円相当)、1000km走行で5,000pt(5,000円相当)

チアドライブアプリDLはこちら

・App Store: https://apps.apple.com/jp/app/id1542181332

・Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cheerdrive

◆ビビッドアーミーについて◆

ゲームプレイURL:https://s.g123.jp/bn7cpce8

公式サイト:https://g123.jp/game/23



<基本情報>

ゲームタイトル:ビビッドアーミー

ジャンル:リアルタイムストラテジー

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)

公式Twitter :https://twitter.com/vivid_army_

◆G123(ジーイチニサン)とは?◆

■スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/

◆CTW株式会社について◆

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL :https://ctw.inc/



