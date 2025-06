アルテア、2 年連続で 2025年の Gartner(R) 「データサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門のマジック・クアドラント」においてリーダーの1社に

アルテアエンジニアリング株式会社

計算科学および人工知能(AI)の分野で世界をリードするアルテアエンジニアリング株式会社(本社:米国ミシガン州、日本法人:東京都中央区、代表取締役社長:加園 栄一、以下アルテア)は、データ分析およびAIプラットフォーム Altair(R) RapidMiner(R) が、2025年の Gartner(R) 「データサイエンスおよび機械学習プラットフォーム部門のマジック・クアドラント」において、2年連続でリーダーの1社に評価されたことを発表しました。この評価は、Gartner が定める「ビジョンの完全性(Completeness of Vision)」と「実行能力(Ability to Execute)」という基準に基づいて行われたものです。

アルテアCTOのSam Mahalinghamは次のように述べています。

「アルテアが2年連続でリーダーの1社に認定されたことは、当社のデータサイエンスおよび機械学習分野における専門性が高く評価されている証と考えています。RapidMinerは、データ準備からAI開発、自動化、運用までを包括的にサポートし、企業がより迅速かつ効果的にデータをインテリジェンスへと変換できるよう支援しています。シーメンスのエコシステムへの参画により、今後はAIの構築・自動化・導入をこれまで以上に加速できると確信しています」

RapidMinerは、ローコードによるAutoMLからMLOps、エージェントフレームワーク、高速可視化機能までを備えたフルスタックAIプラットフォームです。SAS言語のネイティブ実行をサポートする世界でも数少ないソリューションの1つであり、既存のSAS資産をそのまま活用できます。さらに、企業スケールでのナレッジグラフ構築やオントロジーモデリングを支えるMPP型グラフエンジンも備えている点が差別化要因となっています。

Gartnerレポートでは、以下のようにも言及されています。

「この市場におけるリーダー企業は、成熟し、洗練され、的確にターゲットを絞った企業戦略およびプラットフォーム戦略を有しており、それらの戦略には生成AI(GenAI)やAIエージェントの活用が組み込まれ、顧客のビジネス価値を高めることに貢献しています。彼らは他のベンダーが見落としがちな、またはまだ対応できていないエージェントの活用機会を見出し、標準的な提供内容を超える形で大規模な投資を行っています。さらに、他のベンダーを凌ぐスピードでイノベーションを実現する能力を持ち、データサイエンス / 機械学習に関与する複数のペルソナに対し、自社の提供価値を明確に伝えられる能力を備えています」

マジック・クアドラントレポートは、成長が著しく、テクノロジ・プロバイダーの差別化が明確な市場について、競合するプロバイダーの位置付けを「リーダー」「チャレンジャー」「ビジョナリー」「ニッチプレイヤー」の4タイプに分類して、グラフィカルに示すものです。

マジック・クアドラントは以下のことを支援します。

- 市場で競合しているテクノロジ・プロバイダーについて、またエンドユーザーの現在と将来のニーズへのプロバイダーの対応能力について、短時間で理解すること- 市場のテクノロジ・プロバイダーの競争における位置付けと、エンドユーザー・ビジネスを獲得するためのプロバイダー戦略を理解すること- 自社の具体的なニーズに照らして、テクノロジ・プロバイダーの強みと課題を確認すること

レポート全文はこちら:https://web.altair.com/ja/altair-recognized-as-a-leader-in-the-2025-gartner-mq-dsml-report

Gartner Disclaimer

Gartner, Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, Afraz Jaffri, Maryam Hassanlou, Tong Zhang, Deepak Seth, Yogesh Bhatt, May 28, 2025.

Gartner(R), Research Methodologies, MAGIC QUADRANT(TM), June 17, 2025 https://www.gartner.co.jp/ja/research/methodologies/magic-quadrants-research

GARTNERは、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANTは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

会社概要

【アルテアについて】

アルテアは、シミュレーション、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、データ分析、人工知能(AI)に関するソフトウェアおよびクラウドソリューションを提供する、計算科学と AI の分野をリードするグローバル企業です。アルテアは、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの一員です。詳細については、www.altairjp.co.jp または www.sw.siemens.com/ja-JP/ をご覧ください。

【アルテアエンジニアリング株式会社】

設立 :1996年2月

代表取締役社長 :加園 栄一

事業内容 :製品開発、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、

人工知能(AI)に係わるソフトウェアおよびクラウドソリューションの

開発、販売、サポートおよび受託サービス

東京オフィス :東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン14階