電子書籍410万ダウンロード超の大人気マンガを実写化『ズバッと派遣！姫華』タテドラ独占配信決定！6月21日(土)12時より先行配信スタート

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、オリジナルドラマ作品『ズバッと派遣!姫華』(原作:アン・ミツコ/全50話)について、本日2025年6月21日(土)12:00より1話~10話の先行配信を開始いたしました。

『ズバッと派遣!姫華』は、TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive(東京都港区、代表取締役社長:淡野正)が運営する総合電子書籍ストア「ブックライブ」にて、出版者「ライブコミックス」として制作・配信しているオリジナルコミックです。電子書籍版が410万ダウンロードを突破しており、会社や子育ての悩み&あるあるを痛快にぶった切るシーンが話題となり大きな反響を呼んでいます。

実写化にあたりW主演を務めるのは、ドラマ初出演&初主演となる令和No.1キャバ嬢との呼び声が高いHIMEKAさんと、俳優・モデル・タレントと幅広く活躍する雪平莉左さん!HIMEKAさんが演じる思ったことを何でも口にする元キャバ嬢派遣社員・愛咲姫華と、雪平莉左さんが演じる育児と仕事に奮闘中の時短勤務のシングルマザー・石田さゆりによるスカッと痛快&あるある共感ドラマにぜひご期待ください。

公式サイト: https://tated.tv/himeka/

■あらすじ

「こんな疲れた顔してるお母さん、僕が子どもなら恥ずかしいかも笑」育児と仕事に奮闘中の時短シンママ・石田さゆりは、「母親」ネタでネチネチいびる“ママハラ”な上司にストレスMAXな日々を送っていた。そんなある日、思ったことを何でも口にする元キャバ嬢派遣・愛咲姫華がやって来て…!?

「任せてください。この会社、私好みに変えてみせるんで!」読めば姫華に元気をもらえる!スカッと痛快&あるある共感ドラマ!

■作品概要

◇作品名

ズバッと派遣!姫華

◇配信開始日時

1話~10話 :2025年6月21日(土) 12:00

11話~50話 :2025年6月26日(木) 17:00

◇配信先

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

◇出演者

HIMEKA、雪平莉左、原田龍二、阿部力、やす(ずん)、高橋健介、赤澤遼太郎、すみぽん、三輪晴香、朝日ななみ、近江晃成、須田邦裕、モロ師岡、他

◇スタッフ

[脚本] 波多野都

[監督] 中前勇児

[プロデューサー] 飛田岳紀

[ラインプロデューサー] 宮本亜依瑠

◇公式サイト

https://tated.tv/himeka/

「タテドラ」ドラマ公式X( https://x.com/tated_drama )では、ティザー映像や出演者からのコメント動画等を順次公開しています。ぜひお見逃しなく!

■原作マンガ『ズバッと派遣!姫華』作品情報

作品名 : 『ズバッと派遣!姫華』

作者 : アン・ミツコ

価格 : 165円 (税込)

作品URL : https://booklive.jp/product/index/title_id/10007868/vol_no/001

■主要キャスト紹介

主演:HIMEKAさん

【コメント】

これまで演技に触れたことがなかったので、はじめは新たな挑戦ができる嬉しさと「私にできるのかな」という不安が両方ありましたが、私と同じ名前の姫華というキャラクターで、職業や性格も共通する部分が多く、どんどん楽しみな気持ちが大きくなりました。素晴らしい共演者の皆様が温かく支えてくださったことに心から感謝していますし、皆様と演じることができたのは何にも変え難いとても貴重な経験となりました。

ストーリーもすごく面白いですし、もし何か悩んでいる方がいたら「こんな考え方もあるかも」と少しでも前向きになれるような、そんなきっかけになる作品になっていたら嬉しいです!

【プロフィール】

2000年10月27日生まれ、兵庫県出身。

18歳で夜の街に足を踏み入れ、わずか入店3ヶ月でNo.1となるなど、令和No.1キャバ嬢との呼び声が高い。現役キャバ嬢でありながら圧倒的なスタイルとルックスを武器に、モデルとして多数のファッションショーにも出演するなど、男女どちらからの支持も集めている。

公式Instagram: https://www.instagram.com/hmk_queen

主演:雪平莉左さん

【コメント】

初めてのショートドラマかつW主演ということで不安な気持ちもありましたが、原作の面白さに惹かれて「石田さゆり役をぜひ演じたい!」と思いました。会社員として働いていた経験があるので、会社での不満や問題に共感するところもあり、コミカルかつ真摯に向き合っていく石田さゆりと姫華に勇気をもらえました。余裕のなさを表現するためにほぼすっぴん&髪をボサボサにしてみたり、コミカルな演技をしてみたり、とても新鮮な撮影でした。タテドラでぜひ、ご覧ください!

【プロフィール】

1994年6月17日生まれ、愛知県出身。

令和最高の美ボディと称される抜群のプロポーションで注目を集め、グラビアのみならずタレントとしてバラエティ番組を始めとする数々のテレビ番組に出演。俳優としても多数のドラマに出演するなど活躍の場を広げている。

公式サイト: https://platinumproduction.jp/talent/yukihirarisa/

■原作者:アン・ミツコ先生からコメント到着!

映像化は漫画家になった頃からの夢でした(感涙)

ハードなスケジュールで全力で向き合ってくださった役者さん、脚本家さん、監督さん、制作陣の皆様、編集さん…本当に感謝しています。

「ズバ姫!」漫画で読んで下さってる方も、知らないって方も楽しんでいただけると思うのでぜひご覧ください♪

甘くて辛いリアル姫華、必見です(ハート)

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。

(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

■株式会社DONUTSについて

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

採用情報 : https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。