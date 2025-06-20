NO COFFEE と J SPORTS 初のコラボレーションアイテム「NO COFFEE×NO BICYCLE」を2025年6月23日（月）に発売！
スポーツテレビ局、株式会社ジェイ・スポーツ(本社 東京都江東区、代表取締役社長 長谷 一郎、以下「J SPORTS」 ※1) は、“Life with good coffee”をコンセプトにしコーヒーのライフスタイルを提案するショップ「NO COFFEE」とサイクルロードレースを放送するJ SPORTSならではの「NO BICYCLE NO LIFE」をテーマにしたコラボレーションアイテム「NO COFFEE×NO BICYCLE」を発売いたします。
「NO COFFEE×NO BICYCLE」のロゴを配置した、アパレル・グッズ含む全7アイテムは、J SPORTSが運営する通販サイト「J SPORTSオンラインショップ」と「第112回ツール・ド・フランス 」の放送にあわせ J SPORTSがオープンするツール・ド・フランス公認カフェ「Tour de France CAFE@TOKYO」で2025年6月23日（月）午前11時より販売を開始。
半袖サイクルジャージとサイクルパンツ、キャップ、ソックスのサイクルウェアは、「J SPORTSオンラインショップ」で2025年6月23日(月)午前11時から8月1日(金)午前10時まで予約受注いたします。
※1 J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、 BS放送（スカパー!）でご覧いただけるスポーツテレビ局です。
Tシャツやマグカップなど全7アイテムは6月23日(月) 午前11時より販売開始！
＜商品概要＞
■「NO COFFEE × NO BICYCLE Tシャツ ホワイト・ブラック」
販売価格：各5,170円(税込)
サイズ： S、M、L、XL
■「NO COFFEE × NO BICYCLE トートバッグ」
販売価格：3,850円(税込)
■「NO COFFEE × NO BICYCLE クッションカバー」
販売価格：2,750円(税込)
■「NO COFFEE × NO BICYCLE フェイスタオル」
販売価格：4,400円(税込)
■「NO COFFEE × NO BICYCLE マグカップ」
販売価格：2,310円(税込)
■「NO COFFEE × NO BICYCLE エヌオくんキーホルダー」
販売価格：1,320円(税込)
サイクルウェアは6月23日(月)午前11時から8月1日(金)午前10時まで予約受注！
■「NO COFFEE × NO BICYCLE サイクル半袖ジャージ Type 1」
販売価格:各14,850円（税込）
サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、4L
お届け:10月上旬予定
■「NO COFFEE × NO BICYCLE サイクル半袖ジャージ Type 2」
販売価格:各14,850円（税込）
サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、4L
お届け:10月上旬予定
■「NO COFFEE × NO BICYCLE サイクルビブショーツ」
販売価格:各14,850円（税込）
サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、4L
お届け:10月上旬予定
■「NO COFFEE × NO BICYCLE サイクルパンツ」
販売価格:各14,850円（税込）
サイズ:XS、S、M、L、XL、XXL、4L
お届け:10月上旬予定
上下着用イメージ
■「NO COFFEE × NO BICYCLE サイクルキャップ」
販売価格:3,850円（税込）
サイズ:S、M、L
お届け:10月上旬予定
■「NO COFFEE × NO BICYCLE サイクルソックス」
販売価格:4.180円（税込）
サイズ:S、M
お届け:10月上旬予定
■販売店
・ J SPORTSオンラインショップ http://store.jsports.co.jp/
・Tour de France CAFE@TOKYO https://www.jsports.co.jp/cycle/tour/cafe/
場所：サイクルカフェ＆ダイニング TORQUE SPICE & HERB, TABLE & COURT
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目21-3 渋谷ストリーム4階
期間：6月23日(月)～7月31日(木)
定休日：無休
営業時間：午前11:00～午後10:00
※サイクルウェアの予約受注は、J SPORTSオンラインショップのみ https://store.jsports.co.jp/shop/e/ecynn/
＜J SPORTSに関する一般の方のお問い合わせ先＞
J SPORTSカスタマーセンター0570-099-333（ナビダイヤル／午前10:00～午後8:00）
J SPORTS オフィシャルサイト www.jsports.co.jp(https://www.jsports.co.jp/)