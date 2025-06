東京から最短30分のグランピングパーク「WILDBEACH」に「個室絶景BBQと2025年ドーム」が、新たにオープン

RECREATIONS株式会社

千葉県木更津市のグランピング&BBQ施設『WILDBEACH(ワイルドビーチ)木更津』は、2025年7月に、「ルーフトップ個室BBQエリア」と「ドーム型グランピング施設」を新たにオープンいたします。

左右に東京湾と観覧車を望む、贅沢なプライベートBBQ空間

新設される日帰りBBQエリア「ルーフトップ個室キャビン」は、一棟一組限定の完全貸切スタイル。広々使える60平方メートル の広さで、愛犬の同伴も可能です。東京湾と観覧車を一望できる絶景ロケーションで、家族や友人とプライベートなひとときをお過ごしいただけます。

コワーキングにも対応

BBQスペースとは別に、空調完備の室内スペースもご用意。最大15名様までご利用が可能です。室内には、USBコンセントを5箇所設置し、開放的な空間でコワーキングスペースとしてもご活用いただけます。企業のオフサイトミーティング、ワーケーションにも最適です。

「ルーフトップ個室キャビン」室内スペース食材付きで手軽にBBQが楽しめる

プランは、本格BBQ食材セット付きの「手ぶらBBQプラン」をご用意。BBQスペースには、アメリカでナンバーワンシェアを誇る「WEBER社製ガスグリル」を完備しています。蓋付き設計で厚切り肉も均一に焼き上げ、表面はカリッと香ばしく、中はしっとりとジューシーに仕上がります。

利用時間はたっぷり4時間の利用が可能なので、ゆったりとしたBBQのひとときをお過ごしいただけます。

【デラックスバーベキューメニュー】

- オリジナルポップコーン- 季節のベジタブル串- シーザーサラダ- ミネストローネ- ビア缶チキン- ベイビーバックリブ- サーロインステーキ- スモア「デラックスバーベキュー」メニュー

日帰りBBQエリア「ルーフトップ個室キャビン」

定員:大人4~15名/1組1棟貸切

料金:食材付きBBQプラン 大人1名 7,000円(税込)~

※お子様(9歳以下)「無料」

利用時間:4時間制

〈特徴〉

・室内広さ60平方メートル

・空調・トイレ完備/USBコンセント5箇所設置/WEBER社製BBQガスグリル

・ペット同伴可

グランピングドーム3棟新設

グランピングエリアには、シンボルツリーを臨む330平方メートル の広大なプライベートサイトが、新たに3棟誕生。最大6名様までご利用可能な直径6mのドームテントを設置しています。屋根付きパーゴラのある専用BBQテラスでは、WEBER社製の本格グリルでバーベキューをお楽しみいただけます。

ドーム内には、オットマン付きの大型ラグジュアリーソファ2台、エアコン、冷蔵庫など快適な設備を完備。都心の喧騒を離れ、くつろぎの時間をお過ごしいただけます。

特別なひとときをWILDBEACH 木更津の新しいグランピングサイトでぜひお楽しみください。

※画像はイメージ写真となります

グランピングサイト「ドーム・ヴィラII」

定員:大人6名

料金:素泊まり 大人1名1泊 10,173円(税込)~

※お子様(未就学児)「無料」

〈特徴〉

・サイト広さ330平方メートル

・6mドーム/エアコン完備

・専用テラス併設/WEBER社製BBQグリル・屋根付きパーゴラ設置

充実の周辺施設

WILDBEACH 木更津は、首都圏から車や高速バスで気軽にアクセスできる抜群の立地も魅力の一つ。

女子会やファミリー、カップル、愛犬と一緒に楽しめる多彩な宿泊・BBQプランをご提供しています。

周辺環境も非常に充実しており、徒歩圏内には日本最大級の「三井アウトレットパーク木更津」があり、ショッピングやグルメを満喫できます。隣接する「木更津かんらんしゃパーク キサラピア」では、大観覧車や家族向けのアトラクションが楽しめ、徒歩5分ほどの位置にある「金田さざなみ公園」を散歩するのもおすすめです。

さらに、「海ほたる」や「千葉フォルニア」といった話題の観光スポットも近く、チェックイン前後も充分にお楽しみいただけます。

「金田さざなみ公園」

WILDBEACH 木更津 について

WILDBEACH 木更津は、東京から約30分の千葉県木更津市に位置する、関東最大級のアウトドア複合施設です。2ヘクタールもの広大な敷地に、20種類以上のグランピングサイトと、770坪の白い砂浜が広がるビーチカフェを併設しています。アメリカ西海岸をテーマにした非日常的な空間で、「もっと自由に、優雅に、スタイリッシュに」アウトドアの楽しみを提供します。

WILDBEACH 木更津 / 千葉県木更津市金田東2-10-1

詳しくは施設ウェブサイトをご確認ください。

公式HP:

https://wildbeach.jp/kisarazu/

公式Instagram:

https://www.instagram.com/wildbeach.kisarazu/

RECREATIONS株式会社 について

CHANGING THE WORLD FOR A BETTER FUTURE.

クリエイティブの可能性を信じ、未来のために世界を変えていく。



RECREATIONS株式会社は「唯一無二の感動」の創造を追求し、遊休地活用やコンテンツ開発における不動産価値のバリューアップ、商業施設や飲食店など、企画・設計からプロモーション・運営までを行います。

社名 :RECREATIONS株式会社

住所 :東京都渋谷区恵比寿西2-2-8 えびす第二ビル8階

代表 :代表取締役 原田康弘

事業内容:不動産コンサルティング、アウトドア事業プロデュース、飲食店



<公式サイト・公式SNS>

「RECREATIONS株式会社」公式サイト:http://re-cr.com

「WILDBEACH」ブランド 公式Instagram:https://www.instagram.com/wildbeach_official/