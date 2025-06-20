フォルクスワーゲン 「T-Roc R」限定車 「Black Style Performance」発売

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

フォルクスワーゲン ジャパン（東京都品川区、ブランドディレクター：イモー ブッシュマン）は、クーペライクなルーフラインが生み出すスタイリッシュなデザインが人気のクロスオーバーSUV「T-Roc（ティーロック）」シリーズにおいて、300PS/400Nmを発生する2.0TSIエンジンと7速DSGトランスミッション、4輪駆動システム4MOTIONを搭載するハイパフォーマンスグレード「T-Roc R（ティーロック アール）」に、スポーティなスタイリングをより一層引き締めるBlack Styleパッケージと、迫力あるエキゾーストサウンドを生み出すAkrapovič（アクラポヴィッチ）チタンエキゾーストシステム (T-Roc初採用)の特別装備を装着し、マットペイントの特別専用カラー「インジウムグレーマット」（有償オプションカラー）が選択可能な限定車「T-Roc R Black Style Performance（ティーロック アール ブラックスタイル パフォーマンス）」を設定し、本日より全国のフォルクスワーゲン正規ディーラーにおいて販売を開始します。（全国限定172台）

■T-Roc R Black Style Performance特別装備

・Black Styleパッケージ

-Black Style専用ホイール Pretoria 19インチ

-Black Style専用エクステリア

（フロントグリル下部、ルーフレール、ドアミラー、ウィンドーフレーム、Cピラー）

-Black Style専用インテリア

（ダッシュパッド、エアコン吹き出し口、インフォテイメント ディスプレイ外枠）

・Akrapovič（アクラポヴィッチ）チタンエキゾーストシステム (T-Roc初採用)

■外装色(以下3色を設定)

ピュアホワイト/ブラックルーフ、ラピスブルーメタリック/ブラックルーフ（有償色）、インジウムグレーマット＊（有償色）

＊インジウムグレーマット選択時は、ドアハンドル、ドアミラー/ウィンドーフレームブラック、リヤスポイラー、リヤナンバープレート周りなどは艶有りブラックペイント仕様となります。

主要諸元

主要装備一覧表

車両本体価格(税込)

メーカーオプション価格(税込)

T-Roc R Black Style Performanceスペシャルサイトが開設されました。こちらもご覧ください。

https://www.volkswagen.co.jp/ja/models/t-roc-r.html

広報写真は、フォルクスワーゲンプレスクラブからダウンロードの上、ご利用ください。

http://www.volkswagen-press.jp/

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