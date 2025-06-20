玄人志向から、Radeon RX 9060 XT ホワイトカラーデュアルファン搭載 グラフィックボード発売
シー・エフ・デー販売株式会社
RD-RX9060XT-E16GB/WHITE/DF
- 大口径デュアルファンによる高い冷却性能で、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。
- セミファンレスにも対応。GPUの温度に合わせてファンのON/OFFを切り替えることで、GPUの冷却をしながらも、ファンのノイズ(騒音)を抑えます。
- 搭載されているヒートシンクは、銅ベースをGPUに直接接触させることで熱伝導効率を高めています。
- ホワイトカラーで、他のホワイトカラーのPCパーツとの相性が抜群です。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/952_1_59e8bb32936689c2ea41d96e64c254b2.jpg?v=202506211125 ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/rd-rx9060xt-e16gb-white-df.html
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/952_2_623f5615a2185df9620851fac352793c.jpg?v=202506211125 ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/rd-rx9060xt-e8gb-white-df.html
RD-RX9060XT-E16GB/WHITE/DF
PCパーツブランド「玄人志向」から、Radeon RX 9060 XT 搭載グラフィックボードを発売いたします。
玄人志向『RD-RX9060XT-E16GB/DF』『RD-RX9060XT-E16GB/DF』は、ホワイトカラーの高冷却デュアルファンを搭載したグラフィックボードです。
- 大口径デュアルファンによる高い冷却性能で、パフォーマンスを発揮する際も安定動作。
- セミファンレスにも対応。GPUの温度に合わせてファンのON/OFFを切り替えることで、GPUの冷却をしながらも、ファンのノイズ(騒音)を抑えます。
- 搭載されているヒートシンクは、銅ベースをGPUに直接接触させることで熱伝導効率を高めています。
- ホワイトカラーで、他のホワイトカラーのPCパーツとの相性が抜群です。
2025年6月20日より発売予定です。
Radeon RX 9060 XT
RD-RX9060XT-E16GB/WHITE/DF | 玄人志向 Radeon RX 9060 XT ホワイトカラーデュアルファン搭載 グラフィックボード (16GB)
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/952_1_59e8bb32936689c2ea41d96e64c254b2.jpg?v=202506211125 ]
想定売価：\65,980前後(税込)
発売予定：2025年6月20日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/rd-rx9060xt-e16gb-white-df.html
RD-RX9060XT-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 Radeon RX 9060 XT ホワイトカラーデュアルファン搭載 グラフィックボード (8GB)
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/952_2_623f5615a2185df9620851fac352793c.jpg?v=202506211125 ]
想定売価：\57,980前後(税込)
発売予定：2025年6月20日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/rd-rx9060xt-e8gb-white-df.html