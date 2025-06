ヒグチユウコとのコラボレーションによる新たなスペシャルコレクションを発表

株式会社ケリングジャパンCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

グッチはこのたび、アーティスト ヒグチユウコ氏とのコラボレーションによる新たなスペシャルコレクション(https://www.gucci.com/jp/ja/st/capsule/yuko-higuchi-collection)を日本限定で発売いたします。

グッチとヒグチユウコ氏は、2018年のコラボレーション以来、アートプロジェクトや限定アイテムを通じて、日本のみならず世界中の人々を魅了してきました。擬人化された動物や不思議な生き物たちが登場するヒグチユウコ氏の幻想的でポエティックな作品は、グッチのクリエイティビティあふれるスピリットと融合し、詩的で唯一無二の美学を生み出しています。

今回の新たなスペシャルコレクションでは、ヒグチユウコ氏による猫のキャラクター ボー&ボリスが多彩なアイテムに登場します。福を招く存在として親しまれる猫をモチーフとしたハンドバッグ、スモールレザーグッズ、キーチャーム、ハット、シルク製品、ステーショナリーといったラインナップは、7月から8月にかけて訪れる夏のラッキーデーに合わせて新調するアイテムとしてもふさわしく、コレクターズピースとしてはもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。

ハンドバッグでは、グッチのシグネチャーバッグである〔グッチ ダイアナ〕から、グッチ ロッソ アンコーラのミディアムサイズとピンクのスモールサイズが登場。どちらのバッグにもグッチのルックをまとったボー&ボリスのデザインがあしらわれています。ウォレットは、ミニバッグとしても使用できるチェーンストラップ付きウォレットとジップアラウンドウォレットの2モデルと、お揃いのデザインのカードケースがあり、それぞれにボーまたはボリスのチャームあるいはデザインが付いています。

その他にも、今年3月に発売され、人気を博した猫のキーチャームの新デザイン(2種)、GGパターンとボー&ボリスを組み合わせたベースボールキャップ(2種)、ヘアバンド、シルクリボン、シルクスカーフ(90cm x 90cm)、ノート、ペンシルケースも登場します。

本コレクションは、6月26日(木)よりグッチ公式オンラインショップにて先行発売、7月3日(木)より全国のグッチショップにて発売します。どちらでお買い求めの場合も、ボー&ボリスをあしらったスペシャルデザインのショッパーでお渡しします。

コレクションの発売を記念して、7月3日(木)より、グッチ並木、グッチ新宿、グッチ青山、グッチ六本木、阪急うめだ本店グッチレザーグッズショップでは、巨大なボー&ボリスのアートピースがお客さまをお迎えします。展示期間終了後、アートピースは数量限定で販売される予定です。

さらに、グッチ並木、グッチ銀座、グッチ青山、グッチ新宿、グッチ六本木、仙台藤崎 グッチショップ、横浜そごうグッチショップ、グッチ名古屋、グッチ大阪、心斎橋大丸 グッチショップ、京都高島屋 グッチショップ、神戸大丸 グッチショップおよび公式オンラインショップにて、無料刻印サービスに猫のデザインが期間限定で登場します。

※上記以外のグッチショップでご希望を承る場合、ご用意までに数週間のお日にちがかかります。

また、東京・銀座のグッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウにも、ヒグチユウコ氏とのコラボレーションによるスイーツが登場。グッチに誘われて、ボー&ボリスがイタリアを旅したら…!そんなイマジネーションから生まれたキュートなクッキーセレクション「A trip to Italy」をグッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウの公式ウェブサイト(https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo/shop)にて6月26日(木)より順次先行予約を受付開始、7月24日(木)より店頭および公式ウェブサイトにて数量限定にて販売を開始いたします。

※グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウでの販売はレストラン営業時間内のご対応となります。 当日のご用意が難しい場合がございますので、在庫状況につきましては事前にお問合せください。

※配送時は別途送料がチャージされます。

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。

ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。