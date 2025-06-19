【奈良ブロック協議会】第53回奈良ブロック大会 吉野大会
公益社団法人日本青年会議所近畿地区奈良ブロック協議会主催による第53回奈良ブロック大会吉野大会を2025年6月28日に開催いたします。
この奈良ブロック大会吉野大会では、世界遺産である金峯山寺 蔵王堂にてステージを組み、奈良県各地でご活躍されてるパフォーマーによる演出をしていただきます。
また夜には、ライトアップと燈花会を設置し、普段絶対に味わうことのできない演出を肌で感じていただき、奈良県の魅力を思う存分この１日で知っていただき、郷土愛を深めていただきます。また、体験ブースやキッチンカーと、目白押しの１日間違いなし！
そして、この吉野だからこそ出来る世界遺産でのブロック大会に、是非とも皆さま、楽しむ覚悟でかかってきな祭。
【場所】
●國軸山金峯山寺 蔵王堂
〒639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山2498
TEL：0746-32-8371
●吉野山ふるさとセンター
〒639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山2548－1
●宮坂駐車場
〒639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山1240
【駐車場】下千本駐車場【参加料】無料
【日時】2025年6月28日（土）
【10:45～17:30】 奈良県の食がすっきゃねん 吉野山ふるさとセンター
【11:30～17:00】 キッズ体験ブースin奈良の魅力 宮坂駐車場
【15:00～16:15】 世界遺産野外FES 第1部 國軸山金峯山寺 蔵王堂
【17:30～19:30】 世界遺産野外FES 第2部 國軸山金峯山寺 蔵王堂
【15:00～17:30】 防災運動会 （吉野JC事業） 吉野山ふるさとセンター
【18:40～19:30】 燈花会・金峯山寺ライトアップ 國軸山金峯山寺 蔵王堂
●問い合わせ・取材申し込み
公益社団法人日本青年会議所 近畿地区奈良ブロック協議会
事務局 奈良県橿原市久米町652‐2橿原市商工経済館2F
TEL 0744-28-4800 FAX 0744-28-4848 Mail info@kashihara-jc.jp
担当 ブロック大会運営会議 議長 米田 輝久TEL 090-8539-6568
Mail komedasetsubi331@outlook.jp