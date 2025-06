『ブラックスター -Theater Starless-』、 待望の6thアルバム「BLACKSTAR VI」10月21日(火)発売決定！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下:DONUTS)は、ワルメン応援&リズムゲーム『ブラックスター -Theater Starless-』(略称:ブラスタ)の6枚目となるフルアルバム

「BLACKSTAR VI」の発売が、2025年10月21日(火)に決定したことをお知らせいたします。

同時発売される楽曲をメインとした公式書籍の第6弾および2025年1月に開催されたライブ「BLACK LIVE-Battle of Starless-」のBlu-rayと合わせて、6月30日(月)より予約受付を開始いたします。

発売を記念して、ブラスタオンラインストア限定のまとめ買いセットの販売や、各販売店舗では店舗別の限定特典もご用意する予定です。

CD・楽曲本詳細ページ https://blackstar-ts.jp/category/news/?pid=11093

Blu-ray詳細ページ https://blackstar-ts.jp/category/news/?pid=11127

<『ブラックスター -Theater Starless-』とは>

大都会の片隅にあるショーレストラン「Theater Starless」を舞台に、リアルタイムで進行する予測不能なストーリーが楽しめるワルメン応援&リズムゲーム。幅広いジャンルのオリジナル楽曲は150曲を超え、シンガーによる全国ライブツアー、声優による朗読劇、コラボレーションイベントや観光客誘致施策の展開など、アプリゲームの枠を超えてその活動を全国へ広げている。

▶︎アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/11c69iel

■原典投票券付の6thフルアルバムが発売!楽曲本も同時発売

「ブラスタ」の6枚目となるフルアルバム「BLACKSTAR VI」が発売決定!

メインストーリーSeason6で実装された公演楽曲の待望のフルバージョンのほか、ライブで初披露された「Outsider」や、ライブ「BLACK LIVE-Battle of Starless-」のために書き下ろされたライブテーマ楽曲「Battle of Starless」を収録。

YSK氏撮りおろしビジュアルを使用した初回限定盤には、BLACK Ver.とSTAR Ver.の2種それぞれにSpecial Discが付属し、シーズンイベント公演曲を含む全29曲が収録されます。

さらに、通常盤、初回限定盤ともにブラスタアプリのゲーム内イベントに採用される原典投票に必要な投票券も封入いたします。

また、同時発売される楽曲をメインとした公式書籍第6弾「BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season6」(通常版/特典付き限定版)では、Season6の楽曲のフル尺の歌詞や公演内の人物相関図を初公開いたします。

【CD情報】

名称:ブラックスター -Theater Starless- 「BLACKSTAR VI」

発売日:2025年10月21日(火)

2025年6月30日(月)より全国のCDショップにて一般予約受付を開始

▽初回限定盤【BLACK Ver./STAR Ver.】:各6,050円(税込)

・2枚組(共通Disc + BLACK Ver. Special Disc or STAR Ver. Special Disc)

・アクリルパネル(BLACK Ver.or STAR Ver.)

・投票券

<BLACK Ver.><STAR Ver.>

▽通常盤:3,300円(税込)

・1枚組(共通Disc)

・投票券

【収録楽曲】

<全形態共通収録>

Helpless Hope [Vocal:マイカ(Singer:Kradness)]

silly and absurd [Vocal:青桐(Singer:SHIN)]

Never My Love [Vocal:リンドウ(Singer:あじっこ)]

Blaze Out My Sins Vocal:夜光(Singer:松本明人)]

N.S.D.A [Vocal:晶(Singer:小林太郎)]

Kill 'Em ALL [MC:ヒース(MC:Takuya IDE)]

MAD LOVE [Vocal:柘榴(Singer:しゃけみー)]

永遠の愛を [Vocal:柘榴(Singer:しゃけみー)]

Outsider

[Vocal:ケイ(Singer:藤田玲)、吉野(Singer:齋藤知輝(Academic BANANA))、夜光(Singer:松本明人)、晶(Singer:小林太郎)、マイカ(Singer:Kradness)、リンドウ(Singer:あじっこ)、真珠(Singer:スタンガン)、ヒース(MC:Takuya IDE)、柘榴(Singer:しゃけみー)、青桐(Singer:SHIN)]

Battle of Starless

[Vocal:ケイ(Singer:藤田玲)、吉野(Singer:齋藤知輝(Academic BANANA))、夜光(Singer:松本明人)、晶(Singer:小林太郎)、マイカ(Singer:Kradness)、リンドウ(Singer:あじっこ)、真珠(Singer:スタンガン)、ヒース(MC:Takuya IDE)、柘榴(Singer:しゃけみー)、青桐(Singer:SHIN)]

and more…

<BLACK Ver.収録曲>

No Way Out-青桐ver.- [Vocal:青桐(Singer:SHIN)]

.雪花-柘榴ver.- [Vocal:柘榴(Singer:しゃけみー)]

BOOOOONE [MC:ヒース(MC:Takuya IDE)]

Sugar & Whisker

[Vocal:マイカ(Singer:Kradness)、真珠(Singer:スタンガン)、柘榴(Singer:しゃけみー)、青桐(Singer:SHIN)]

Anywhere [MC:ヒース(MC:Takuya IDE) Vocal:晶(Singer:小林太郎)]

なんて素敵なレイニーデイ [Vocal:運営(Singer:太田将熙)]

爆火波華-BAKABAKKA- [MC:ヒース(MC:Takuya IDE)]

Destiny's Whisper [Vocal:マイカ(Singer:Kradness)]

and more…

<STAR Ver.収録曲>

黎明は待たない-青桐ver.- [Vocal:青桐(Singer:SHIN)]

雪花-青桐ver.- [Vocal:青桐(Singer:SHIN)]

Oh my Pollyanna! [Vocal:晶(Singer:小林太郎)]

ILLEGAL GLOW [Vocal:ケイ(Singer:藤田玲)]

Achievable love [Vocal:晶(Singer:小林太郎)]

Sky's the Limit! [Vocal:吉野(Singer:齋藤知輝(Academic BANANA))]

My Starless Show [Vocal:運営(Singer:太田将熙)]

Serenity's Call [Vocal:晶(Singer:小林太郎)]

and more…

【楽曲本情報】

名称:BLACKSTAR GAME SONG COLLECTION Season6

発売日:2025年10月21日(火)

2025年6月30日(月)より一般予約受付を開始

本文:P56

判型:A4判

発売:株式会社DONUTS

素材:紙

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

▽通常版 3,600円(税込)

▽特典付き限定版 5,500円(税込)

【特典内容】

・クリアカードセット(5種セット/YSK氏撮りおろしビジュアルを使用)

・楽曲ジャケットステッカーシート(1種)

■Blu-ray「BLACK LIVE -Battle of Starless-」パッケージ化!

2025年1月11日~13日の3日間に開催されたライブのうち、千秋楽となるDAY3をフル収録。さらにDAY1、DAY2のダイジェスト映像を収録したBlu-rayが発売決定!

3日間にわたって繰り広げられたスターレスキャストの三つ巴のパフォーマンスバトルを、会場の熱気と臨場感そのままにお届けします。

さらに初回限定盤には、特典DISCとして2024年6月~8月に全国で行われたライブツアー「BLACK SONIC」から新宿公演の様子をダイジェストにて収録いたしました。

また、ブラスタオンラインストア限定グッズ付き盤には、ライブのストーリーとライブ写真が掲載されたカラーページを含む、限定のハードカバーノートが付属いたします。

【Blu-ray情報】

名称:Blu-ray「BLACK LIVE -Battle of Starless-」

発売日:2025年10月21日(火)

2025年6月30日(月)より全国のCDショップにて一般予約受付を開始

▽初回限定盤 33,000円(税込)

・DISC3枚

DISC1

「BLACK LIVE -Battle of Starless- 」 DAY3

DISC2

「BLACK LIVE -Battle of Starless-」

DAY1&DAY2ダイジェスト

特典DISC

「BLACK SONIC」 新宿公演

昼公演&夜公演ダイジェスト

・フォトブックレット

・三方背ケース

▽通常盤 19,000円(税込)

・DISC2枚

DISC1

「BLACK LIVE -Battle of Starless- 」DAY3

DISC2

「BLACK LIVE -Battle of Starless-」

DAY1&DAY2ダイジェスト

◆ゲームアプリ情報

タイトル ブラックスター -Theater Starless-

配信形式 スマートフォン(iOS/Android)

ジャンル ワルメン応援&リズムゲーム

配信開始 配信中

著作権表記 (C) 2019 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

公式サイト https://blackstar-ts.jp

公式X https://x.com/Blackstar_ts(https://x.com/Blackstar_ts%20%20https://x.com/Bs_event_info)

公式Instagram https://www.instagram.com/blackstar_starless/

■アプリのダウンロードはこちら

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id1457688497

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.pds

■株式会社DONUTS 概要

所在地 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 代表取締役 西村啓成

設立 2007年2月5日

事業内容 クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト https://www.donuts.ne.jp/