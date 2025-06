『崩壊：スターレイル』Ver.3.4「破滅へ向かう太陽」が7月2日（水）にリリース

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、『崩壊:スターレイル』のVer.3.4「破滅へ向かう太陽」を7月2日(水)にリリースすることを発表しました。Ver.3.4では、ファイノンと開拓者が運命の交差点で決定的な一歩を踏み出し、再創世の黎明を灯します。また、新たにファイノン、セイバー、アーチャーがプレイアブルキャラクターとして登場し、それぞれが持つ独自の背景と戦闘スタイルが、旅にさらなる深みと魅力を添えることでしょう。本バージョンでは、期間限定イベント、機能の調整、そして新たなコンテンツが続々と登場し、かつてないほどの驚きと挑戦を、銀河中のすべての開拓者たちにお届けします。

Ver.3.4「破滅へ向かう太陽」PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8Y_7LXuANTw ]

物語は再創世の黎明へ

これまでの物語で、黄金裔たちは力を尽くし、開拓者とファイノンが最後の火種を創世の渦心へ返すための貴重な時間を確保してくれました。そして、オンパロスを覆っていた霧が晴れるにつれ、ひとつの残酷な真実が姿を現します--この世界は、想像以上に複雑だったのです。物語はこの先、オンパロスの外へと広がっていくことになります。再創世の黎明の光は、やがて群星のあいだで反射し、銀河全体に届いていくでしょう。そしてその中で、開拓者が下すひとつひとつの選択が、宇宙の未来を左右することになるのかもしれません。

待望の「ファイノン」が実装

Ver.3.4では、多くのプレイヤーが待ち望んだファイノンが、ついにプレイアブルキャラクターとして開拓者の仲間に加わることとなります。彼はエリュシオンの出身で、オンパロスにおいて開拓者に善意を持って接してくれた最初の黄金裔でもあります。危険が迫った時、ファイノンは身を挺して人々を守ってくれました。そんな優しい彼は人知れず、多くの人々の期待を背負っています。Ver.3.4で、開拓者はかつてのエリュシオンを訪れ、ファイノンの過去に触れることになります--彼がいかにして戦士になり、「火を追う旅」に加わり、そして今の彼へと至ったのか、その足跡を見届けることができます。

「壊滅」の運命を歩む物理属性の★5キャラクターのファイノンは戦闘中、様々な方法で「火種」を累積することができます。「火種」が一定数に達すると、ファイノンは必殺技を発動して変身し、「境界」を展開して戦います。また、変身すると攻撃力も大幅にアップします。変身状態の時、ファイノン以外の味方は一時離脱しますが、味方によるバフはそのまま残ります。「火種」によって変身したファイノンは新しいスキルを獲得し、創生、災厄、支柱のタイタンの力を使って戦闘を行えるようになります。ファイノンがパーティ内にいると、秘技PTの上限がアップすることにも注目です。また、ファイノンが秘技を発動すると、戦闘に入ることなく、一定範囲内の通常エネミーを一掃できるので、皆様の旅路やマップの探索がさらに快適になるでしょう。

『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』コラボ開催

オンパロスだけでなく、ピノコニーでも刺激的なストーリーが展開されます。開拓者はルーサン家の当主――「オーディ」から謎めいた招待状を受け取り、『美しき夢と聖杯戦争』と呼ばれるエンターテインメント番組に参加することになりました。今回の聖杯戦争はピノコニーを舞台に、七人の参加者が歴史上の名だたる英雄たちをサーヴァントとして召喚し、共に戦うことになります。開拓者のほか、プレイヤーの皆様にもおなじみのアベンチュリン、ブートヒル、ロビンも参戦します。そして、3人の伝説級英霊――セイバー、アーチャー、ランサーも聖杯の呼びかけに応じ、その姿を現します!華麗で謎に満ちた『美しき夢と聖杯戦争』は、いったいどのような展開を迎えるのでしょうか? そして、誰が誰と契約を結ぶのでしょうか?すべての謎は、皆様自身の目でお確かめください!『崩壊:スターレイル』×『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』コラボ--開拓クエスト・幕間「美しき夢と聖杯」およびイベント「Fate/stay night」は、7月11日(金)にリリース予定です。どうぞお楽しみに!

今回のコラボで、セイバーは「壊滅」の運命を歩む風属性の★5キャラクターとして実装されます。彼女の必殺技である「約束された勝利の剣(エクスカリバー)」は敵全体に大量の風属性ダメージを与え、さらに通常攻撃が敵全体にダメージを与えられる強化通常攻撃へと変わります。戦闘中、セイバーは秘技や通常攻撃、または自身以外の味方の必殺技発動によって「炉心共鳴」を獲得することができます。「炉心共鳴」を一定層数まで溜めると、セイバーは追加ターンを1回獲得し、即座に行動できます。このとき、セイバーの戦闘スキルを発動すると「炉心共鳴」をすべて消費し、戦闘スキルのダメージをアップさせ、EPを満タンにします。

同時に、アーチャーもプレイアブルキャラクターとして実装され、プレイヤーの皆様と一緒に聖杯戦争に参加している強敵たちを迎え撃ちます。アーチャーは「巡狩」の運命を歩む量子属性の★5キャラクターで、戦闘スキルを連続で発動すると、敵単体に高いダメージを与えられます。アーチャーは戦闘スキルを使用すると、「回路接続」状態に入ります。この状態で戦闘スキルを発動してもターンは終了せず、SPが尽きるまで連続して戦闘スキルを発動できます。また、発動回数が増えるにつれ、戦闘スキルによるダメージがアップします。そして、アーチャーは必殺技で、おなじみの呪文を詠唱し、「無限の剣製(Unlimited Blade Works)」を展開し、敵単体に強力な一撃を与えたうえ、「特殊なチャージ」を獲得します。その後の戦闘では、自身以外の味方が攻撃を行った後、アーチャーはチャージを消費して敵に追加攻撃を行い、SPを回復します。

コラボイベント開始日の7月11日(金)からVer.3.6終了までの期間中、ゲームにログインするだけで、コラボ限定★5キャラクター「アーチャー」を無料で受け取ることができます。なお、今回のコラボキャラクターおよび光円錐の跳躍イベントは、イベント開始日以降、「長期間」開催される予定です。

Ver.3.4では、多くの人気キャラクターの復刻に加え、長らく活躍してきたキャラクターたちの強化や、あのキャラクターの新たなコスチュームも登場します。Ver.3.4前半では限定★5キャラクタートリビー、サンデーそれから花火、後半ではホタル、鏡流それから刃が期間限定で復刻します。さらに、銀狼、刃、カフカ、鏡流は今回のアップデートで、戦闘メカニズムや星魂効果などが強化されます。注目すべきは、皆様が自身の戦闘スタイルに応じて、スキルを強化前と強化後を自由に切り替えることができる点です。同時に、ホタルの新コスチューム「春の贈り物」も今回のアップデートのハイライトです。星核ハンターの少女は新たな姿で、プレイヤーたちとの再会を楽しみにしています。

これだけではありません。以前、公式からお知らせした会話スキップ機能がついにVer.3.4で実装され、好みに応じてより自由にストーリーを読み進めることができるようになります。そして、皆様もよくご存じのあのミニゲーム、「折り紙の小鳥」もパワーアップして戻ってきます!

「崩壊:スターレイル POP UP TOUR 2025」開催決定!

星穹列車で日本を巡る「崩壊:スターレイル POP UP TOUR 2025」が、福岡、神奈川、宮城、静岡、兵庫、広島で開催決定!

描き下ろしイラストのグッズ先行販売や、予約なしで入れるフリーフォトスポットをご用意。

福岡・神奈川会場物販エリア予約抽選は6月27日(金)まで受付中!

開拓者様のご来場、お待ちしております!

▼詳細はこちら

hoyo.link/zsNpZrwwC(https://www.hoyolab.com/article/39305315?utm_source=sns&utm_medium=twitter&utm_id=6)

ラウンドワンコラボキャンペーン開催決定!

7月15日(火)からラウンドワンコラボキャンペーン開催決定!黄金裔達と一緒に楽しく遊びましょう!詳細は後日公開!開拓者の皆様、どうぞお楽しみに!

『崩壊:スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。ESRBによるレイティングはT、PEGIによるレイティングは12となっています。

さらに詳しい情報はhttps://hoyo.link/18zDCBAd、またはX(旧Twitter)、Instagram、Facebookアカウント@HonkaiStarRailをご確認ください。

『崩壊:スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。

開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

