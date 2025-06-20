2025年カワサキプラザ ″Tシャツフェア″開催のお知らせ

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、2025年6月27日（金）から2025年8月31日（日）までの期間中、全国のカワサキプラザ店頭で対象のTシャツ（ロンTを含む）・ポロシャツを2枚以上をご購入いただいた方に、ノベルティーをプレゼントする"カワサキプラザTシャツフェア"を開催します。

https://www1.kawasaki-motors.com/0611

梅雨が明けると本格的に始まる暑い夏日、そんな時期にピッタリなTシャツをカワサキプラザネットワークからご紹介します。

商品紹介[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/765_1_dc0a26d63f355a0f579eda55dfb6bad9.jpg?v=202506210925 ]

カワサキオリジナルTシャツ。半世紀にわたってTシャツを作り続けてきた国内メーカー「久米繊維」とのコラボTシャツです。コットン100％の柔らかい風合い。レインボーラインのイラストに胸が高鳴ります。

カワサキ ヘリテージTシャツ（MACH）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/765_2_a4fa08e33411725eb0fa8e3a842e7f12.jpg?v=202506210925 ]

カワサキオリジナルTシャツ。背側は川崎重工業の工場地図となっています。地図や絵柄は全て刺繍となっており高級感たっぷり。表側は左胸にポケットのついたカジュアルなデザインです。

カワサキ スーベニアTシャツ （ブラック）カワサキ スーベニアTシャツ（ホワイト）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/765_3_a9a289105f3b8a77608f91ff286f8de4.jpg?v=202506210925 ]

まるでコットンのような風合いで、素材はポリエステル100％とシワになりにくくイージーケア。左胸のポケット上にモーターサイクルの刺繍。夏には嬉しいUVカット、吸水速乾、通気性、抗ピル（毛玉防止）機能付きです。

カワサキ ドライカノコTシャツ（ライトブルー）カワサキ ドライカノコTシャツ（ブラック）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/765_4_ed26e6ce97f594ec0b95ac7f0eb35854.jpg?v=202506210925 ]

カワサキオリジナルTシャツ。夏場でもさらりと着用できるドライ天竺素材。左胸に丸くメッセージプリントがあり1枚着るだけでこなれた印象に。まるでコットンのような風合いで、素材はポリエステル100％とシワになりにくくイージケア。UVカット、吸水速乾、通気性、抗ピル（毛玉防止）機能付きです。

カワサキ 発泡プリントTシャツ（ダークネイビー）カワサキ 発泡プリントTシャツ（ブルーグレー）

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/765_5_8f12882f4c835b8a25fb287d407e11e9.jpg?v=202506210925 ]

カワサキオリジナルTシャツ。 Z900RSのホイールイラストをあしらったカワサキオリジナルTシャツ。肌に触れるとひんやり感じる接触冷感、吸水速乾、UVカット、形態安定・ストレッチ機能付き。

カワサキ 接触冷感プリントTシャツ（ブラック）カワサキ 接触冷感プリントTシャツ（ベージュ）

～ノベルティを第一弾、第二弾の二回に分けて開催！～

第一弾はオリジナルリストバンドです。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真はサンプルのため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

■対象店舗

・全国のカワサキプラザ

～お近くのカワサキプラザ検索はこちらから～

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■カワサキ プラザについて

全国93店舖*のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

*2025年6月現在

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日



カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X：https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook：https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube：https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram：https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE：https://lin.ee/W4VsNNe