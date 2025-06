ブラジルが誇るダンスミュージックのスーパースター、ALOK（アロック）が人気格闘ゲーム最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』サウンドトラックに参戦！

The Orchard Japan

グラミー賞ノミネート歴を持つブラジル音楽界のスーパースター兼慈善活動家のALOK(アロック)が、人気格闘ゲーム最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』の公式サウンドトラックに参戦。新シングル「Don't Mess With The Fire」をリリースした。本曲は16ビット時代のノスタルジーと徹底的に作り込まれたプロダクションを融合させた未来志向のトラック。決め技のように展開されるドラムンベースサウンドが印象的だ。

ラウンド1では、ALOKが勢いのあるブレイクビーツで攻撃を開始。完全な集中状態に入ったラウンド2では、バトルフィールドからクラブまであらゆる場面にマッチする、エレクトロハウス特有のメロディックかつダンサブルなグルーヴを展開する。さらにボス戦さながらのラウンド3は、前ラウンドのメロディーを保ちつつ、テンポはテクニカルかつアグレッシブなベースグルーヴへと加速していく。

ALOKは本曲で、Alan Walker、Steve Aoki、Solomun、Afrojackといった豪華アーティストが参加する全19曲のサウンドトラックに名を連ねた。このサウンドトラックは『餓狼伝説 City of the Wolves』に美的な深みを与えるとともに、ゲームの精神性を現代のメインストリームカルチャーへと橋渡しする役割を果たしている。

■『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場。本作では感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まりを告げる。

公式サイト: https://www.snk-corp.co.jp/us/games/fatalfury-cotw/

X: https://x.com/FATALFURY_PR

Instagram: https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

■ALOKについて:

ALOKは、ラテングラミー賞2度ノミネートの実績を誇るダンスミュージック界のスーパースターDJ/プロデューサーであり、慈善活動家としての一面も持つ。Instagramのフォロワー数は、世界中のエレクトロニック・ミュージックアーティストの中で2番目に多い2800万人以上を数える。Spotifyでは3300万人以上の月間リスナーと50億回以上のストリーミング再生を記録する、グローバルで最も聴かれているブラジル人アーティストの一人でもある。また、2023年には権威あるDJ Mag Top 100 DJランキングでラテンアメリカ第1位、世界第4位のDJに選出されている。

さらに「Billboard Dance 100」入りを果たした唯一のブラジル人アーティストであり、2022年にはBloomberg Lineaの「ラテンアメリカで最も影響力のある500人」にも選出された。近年は、年間約320にも及ぶ公演を5大陸で行うなど、ブラジル史上最も影響力のあるアーティストの一人として広く認められており、現在は北米でもその存在感が急速に増している。

また、The Rolling StonesからZara Larsson、Jason DeruloからTove Loまで、様々なアーティストとのコラボレーションやリミックス作品を手がけており、Meduzaの「Piece of Your Heart」のヒットリミックス(2億2300万回以上のストリーミング再生を記録)では2020年のInternational Dance Music Awardsの「Best Remix」賞を受賞。同年には世界的ポップスターDua Lipaの大ヒット曲「Physical」の公式リミックスも手がけた。続く2021年にはグラミー賞受賞歴のあるポップスターのJohn Legendと「In My Mind」でコラボレーションが実現。さらに型破りなボーカリストJohn Martinとも共演したほか、マルチプラチナを獲得したナンバーワンアーティストのEd Sheeranのリミックスも手がけている。

一方、音楽以外の分野でもその認知度は高く、大人気ゲーム『Free Fire』に自身の名前を冠したキャラクターとして登場するなど、ゲーム界でも大きな知名度を獲得している。さらに慈善活動家として、2年前にブラジルとアフリカで社会的影響力の大きい慈善プロジェクトを管理する団体「Instituto Alok」を設立。現在までに同団体は世界中の社会・環境プロジェクトに1000万ドル以上を寄付している。

さらに慈善活動の一環として、Billie Eilish、BTS、Elton Johnらとともに革新的なGlobal Citizen Liveシリーズの世界公演に参加。貧困と気候変動を支援するためにグアラニー先住民とともにアマゾン熱帯雨林からライブストリーミングを実施したほか、2022年と2023年には、世界最大級の気候変動イベント「Climate Week」の開幕式でニューヨークの国連本部屋上でブラジル先住民アーティストとともにパフォーマンスも行っている。

