ワニブックスのWEBメディア『Newsクランチ！』で「花咲楓香の野球場へ行こう！」連載中！グラビアアイドル「花咲楓香」のオリジナルブロマイドを、期間限定でセブン‐イレブンのマルチコピー機で販売！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、全国のセブン-イレブン マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」でオリジナルブロマイドを販売しています。
2025年6月20日より、WEBメディア『Newsクランチ！』で連載中の「花咲楓香の野球場へ行こう！」を執筆しているグラビアアイドル、花咲楓香さんのオリジナルブロマイドが登場！ 撮り下ろし写真のアザーカットから、全14種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。
＜プロフィール＞
花咲 楓香(はなさき・ふうか)
生年月日：2001/9/30
身長：160cm
スリーサイズ：B90 W60 H85
出身地：北海道
X(旧Twitter)：@Hanasaki__Fuka(https://x.com/Hanasaki__Fuka) Instagram：@hanasaki_fuka(https://www.instagram.com/hanasaki_fuka/)
『Newsクランチ！』では、ガチでプロ野球好きなグラドル、花咲楓香さんによる「花咲楓香の野球場へ行こう！」が好評連載中！ こちらも合わせてお読みください！
https://wanibooks-newscrunch.com/articles/-/5756
〇購入方法
▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/hfbromide2506.html
全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
〇サイズ・販売価格
L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)
〇コンテンツ数
L判 14種 / 2L判 14種
〇販売期間
2025年6月20日（金）0:00～2025年8月20日（水）23:59
今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。