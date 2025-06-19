2025-2026シーズン　登録完了選手（2025年6月18日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2025-2026シーズン選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2025年6月18日付】



■T.T彩たま



【選手登録完了】

飯村 悠太 (イイムラ ユウタ)



【2025年6月18日付までの登録完了選手・男子】

◆男子



【T.T彩たま】

神 巧也 (ジン タクヤ)

曽根 翔 (ソネ カケル)

木造 勇人 (キヅクリ ユウト)

小野 泰和 (オノ ダイト)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)

飯村 悠太 (イイムラ ユウタ)





【金沢ポート】松平 健太 (マツダイラ ケンタ)吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)田中 佑汰 (タナカ ユウタ)徳田 幹太 (トクダ カンタ)チャン ウジン (張 禹珍)小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)【静岡ジェード】町 飛鳥 (マチ アスカ)龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)松下 大星 (マツシタ タイセイ)濱田 一輝 (ハマダ カズキ)坪井 勇磨 (ツボイ ユウマ)石山 慎 (イシヤマ シン)五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)【琉球アスティーダ】鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)宮川 昌大 (ミヤガワ ショウダイ)岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)上江洲 光志 (ウエズ コウジ)吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)アン ジェヒョン (安 宰賢)チョ スンミン (趙 勝敏)チョ デソン (趙 大成)◆女子【京都カグヤライズ】菅澤 柚花里 (スガサワ ユカリ)出雲 美空 (イズモ ミクウ)工藤 夢 (クドウ ユメ)松島 美空 (マツシマ ミク)【日本生命レッドエルフ】上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)笹尾 明日香 (ササオ アスカ)麻生 麗名 (アソウ レイナ)篠原 夢空 (シノハラ ユラ)赤江 夏星 (アカエ カホ)早田 ひな (ハヤタ ヒナ)竹谷 美涼 (タケヤ ミスズ)面手 凛 (メンデ リン)チュ チョンフィ (朱 芊曦)【日本ペイントマレッツ】佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)芝田 沙季 (シバタ サキ)大藤 沙月 (オオドウ サツキ)横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)青木 咲智 (アオキ サチ)高森 愛央 (タカモリ マオ)渡邉 ひかり (ワタナベ ヒカリ)村松 心菜 (ムラマツ ココナ)【九州カリーナ】野村 萌 (ノムラ モエ)小林 りんご (コバヤシ リンゴ)栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)山室 早矢(ヤマムロ サヤ)