メガネブランド「Zoff」新ディズニーコレクション「Disney Collection created by Zoff “Mickey & Friends Hands”」が登場
https://www.zoff.com/news/20250616-5725/
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品ライセンス契約に基づき、「Disney Collection created by Zoff “Mickey & Friends Hands”」を、2025年7月18日（金）に全国のZoff店舗、Zoff公式オンラインストアほかで発売します。また、2025年6月20日（金）11時より、Zoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始します。
“Hands”シリーズにミニーマウスモデルとドナルドダックモデルが新登場。「Disney Collection created by Zoff “Mickey & Friends Hands”」は、耳にやさしくフィットするラバーテンプルを採用し、かわいらしさとかけ心地の良さを兼ね備えました。"ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック“がメガネを抱えるような“手”のモチーフを、ジュエリーのようにあしらったキュートなアイウェア。メガネ3モデル、サングラス3モデル、全21種のラインアップです。
■商品概要
- 商品名｜Disney Collection created by Zoff “Mickey & Friends Hands”
- 種類・価格｜メガネ3モデル 各4色 全12種 \13,300（セットレンズ代込）、サングラス3モデル 各3色 全9種 \13,300 ※専用メガネケース＆メガネ拭き付き ※サングラスは＋\3,300～で度付きレンズへの変更が可能です
- 発売日｜2025年07月18日（金）
- 先行予約｜2025年06月20日（金）11時
- 取扱店舗｜Zoff店舗※、Zoff公式オンラインストア、ディズニーストア.jp、Zoff i LUMINE店、Zoff 楽天市場店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoff and ST店 ※一部取り扱いの無い店舗がございます。
- 特設ページ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_mickeyshands.aspx
※取り扱い店舗と商品の詳細は特設ページをご覧ください
■商品詳細
Mickey Mouse Model
ZF252009_14E1
▼ZF252009 \13,300
左上から、ZF252009_14E1、ZF252009_43E1、ZF252009_43F1、ZF252009_64F1
▼ZF251G05 \13,300
左上から、ZF251G05_14E1、ZF251G05_49A1、ZF251G05_68A1
Minnie Mouse Model
ZF251003_14E1
▼ZF251003 \13,300
左上から、ZF251003_14E1、ZF251003_21A1、ZF251003_48A1、ZF251003_49A1
▼ZF252G04 \13,300
左上から、ZF252G04_21E1、ZF252G04_42E1、ZF252G04_43E1
Donald Duck Model
ZA252014_43E1
▼ZA252014 \13,300
左上から、ZA252014_43E1、ZA252014_14E1、ZA252014_56F1、ZA252014_72E1
▼ZA251G07 \13,300
左上から、ZA251G07_00A1、ZA251G07_11A1、ZA251G07_48A1
付属品：Disney Collection専用メガネケース&メガネ拭き付き
全てのフレームに、ミッキーフェイスのシルエットデザインのメガネケースと、ミッキーの手を大胆にプリントしたメガネ拭きが付きます。
※オンラインストア購入時はブラックのケースが付きます。
(C)Disney
｜お問い合わせ
- 一般のお客様｜ゾフ カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）
- Zoff公式オンラインストアについて｜ゾフ オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）