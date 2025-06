地域のクリエイティブ現場を届ける『thinc Journal』で新連載｜岩手県盛岡市を起点に社会を変える波紋を広げる。ヘラルボニー ISAI PARKコミュニティーマネージャー木村氏。

株式会社クリエイターズマッチ

「クリエイターが輝ける社会を創造する」をミッションに掲げ、広告業界で「教育・制作・開発」の3つの領域にわたりクリエイティブに関わるサービスを展開している株式会社クリエイターズマッチ(代表取締役:呉京樹、本社:東京港区)は、運営するメディア「thinc Journal(シンクジャーナル)」にて、株式会社ヘラルボニーでISAI PARKコミュニティーマネージャーとして活躍する木村芳兼(きむらよしかね)氏のインタビュー記事(連載企画)を公開いたしました。thinc Journalは、地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター/クリエイティブの情報を発信することで、全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになるヒントをお届けするメディアです。

「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー、株式会社ヘラルボニー。2025年3月、岩手県内唯一の百貨店、川徳(パークアベニュー・カワトク)に旗艦店「HERALBONY ISAI PARK」をオープンしました。このISAI PARKでコミュニティーマネージャーとして活躍している木村氏に、ヘラルボニーに参画するまでのキャリアや参画理由、岩手県やISAI PARKの取り組み、個人として目指したい今後についてなど、たっぷりお話を伺いました。皆様がクリエイティブな挑戦をする上でのインスピレーションやモチベーションにつながれば幸いです。

【連載記事はこちら】

1)個の幸せは、社会の変革の先に。<岩手から広がる共感>

現在、秋田県鹿角市から岩手県盛岡市へ、片道2時間ほどかけて出勤している木村氏。ヘラルボニーに参画する以前は、高齢者福祉や障害福祉に関わる仕事に携わっていました。ファーストキャリアはアパレル・アウトドア用品メーカーを扱うパタゴニアと、福祉とは関わりのない人生を歩んできた木村氏が福祉に関心を持つようになったきっかけや、ヘラルボニーへの参画を決めた理由、参画後の岩手県での取り組みについて伺っています。

詳細を見る :https://thinc-journal.c-m.co.jp/thinc/3167/

2)個の幸せは、社会の変革の先に。<広がりを生む公園の誕生>

2025年3月、ヘラルボニーは「HERALBONY ISAI PARK」をオープン。現在、木村氏はISAI PARKでコミュニティーマネージャーとして「いろいろな方をコネクトしていく」役目を担って活躍しています。「ISAI PARK」という名前に込められた想いや、ヘラルボニーが目指す未来、木村氏個人の今後の展望についてお話を伺いました。

20225年6月26日公開予定

■ 木村芳兼(きむらよしかね)氏について

株式会社ヘラルボニー

ISAI PARKコミュニティマネージャー

神奈川県大和市出身。文化服装学院卒業後、27歳でパタゴニアに入社。10年間の勤務を経て、地域おこし協力隊として秋田県に移住。社会福祉法人での経験を経て、2023年にヘラルボニーに入社。岩手事業部シニアマネージャーを経て、2025年1月にISAI PARK コミュニティーマネージャーへ就任。現在は秋田県在住で盛岡本社に勤務。

■ thinc Journal について

thinc Journal は地域の課題解決や地元を盛り上げたいクリエイター、クリエイティブを発信するメディアです。「ひと・こと」にこだわって、各地域で活躍されているクリエイターの方々にスポットを当て全国のフリーランスクリエイターのキャリア形成の助けになる情報を発信いたします。全国には優秀なクリエイターがたくさん活躍しています。しかし、大手企業の広告などに比べユーザーが Mass ではないこともあり話題になりにくい時代が続いてきました。近年ではユーザーコミュニケーションの形式が One to One を理想形としたものも多くなり各地域や地元などローカルクリエイティブもようやく注目されるようになってきました。クリエイターズマッチでは創業時より「クリエイティブの地産地消」を目指してクリエイターネットワークを全国展開。地域のクリエイティブを見つめてきた、私たちだからこその視点でスポットを当てていきます。

URL:https://thinc-journal.c-m.co.jp/

■ 運営元:株式会社クリエイターズマッチ

代表者: 代表取締役 呉 京樹(ご けいじゅ)

所在地: 東京都港区東新橋2丁目6-10 大東京ビル8F

設立 : 2007 年 8 月 1 日

資本金: 100,000,000 円

業務内容:プラットフォーム事業「thinc」/広告制作・サイト運用事業/AdFlow 事業

URL: http://c-m.co.jp/