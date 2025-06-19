タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズにMrs. GREEN APPLEが初登場！

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タワーレコード株式会社



曲順に物語がある。歌詞が読み物になる。音楽をプレゼントにできる。（Mrs. GREEN APPLE）

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、今年デビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEが初登場します。



2023年と2024年、日本レコード大賞を連続受賞。「MTV VMAJ 2025」においては2024年、2025年史上初の2年連続となる4冠を達成し、先月初開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」において、主要6部門の一つである「最優秀アーティスト賞」を受賞するなど、いま日本の音楽シーンで最も注目と評価を集めるバンドMrs. GREEN APPLE。



デビュー日となる7月8日（火）にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』と、神奈川Kアリーナ横浜にて昨年、計10公演で約20万人を動員した定期公演を映像化した『Mrs. GREEN APPLE on "Harmony"』を同時リリースするタイミングで「NO MUSIC, NO LIFE.」に登場となります。



タワーレコードでは、ニューアルバム『10』の発売を記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを制作。6月27日（金）より全国のタワーレコード、タワーレコードミニにて掲示し、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を盛り上げていきます。



「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ


https://nomusicnolife.jp/(https://nomusicnolife.jp/)


リリース情報


タイトル：10(10 & "Harmony" COMPLETE BOX)


アーティスト：Mrs. GREEN APPLE


発売日：7月8日（火）


レーベル：ユニバーサルミュージック



［CD+3DVD+グッズセット］


UPCH-29494／21,450円（税込）


［CD+2Blu-ray Disc+グッズセット］


UPCH-29493／22,000円（税込）








タイトル：10


アーティスト：Mrs. GREEN APPLE


発売日：7月8日（火）


レーベル：ユニバーサルミュージック



[初回限定盤] CD+Blu-ray


UPCH-29495／4,400円（税込）


[初回限定盤] CD+DVD


UPCH-29496／4,070円（税込）


[通常盤] CD


UPCH-20693／3,300円（税込）







タイトル：Mrs. GREEN APPLE on "Harmony"


アーティスト：Mrs. GREEN APPLE


発売日：7月8日（火）



レーベル：ユニバーサルミュージック


[Blu-ray Disc]


UPXH-20146／6,600円（税込）


[DVD]


UPBH-20335／6,050円（税込）