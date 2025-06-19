タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズにMrs. GREEN APPLEが初登場！

タワーレコード株式会社

曲順に物語がある。歌詞が読み物になる。音楽をプレゼントにできる。（Mrs. GREEN APPLE）

タワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」意見広告シリーズ最新版に、今年デビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEが初登場します。

2023年と2024年、日本レコード大賞を連続受賞。「MTV VMAJ 2025」においては2024年、2025年史上初の2年連続となる4冠を達成し、先月初開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」において、主要6部門の一つである「最優秀アーティスト賞」を受賞するなど、いま日本の音楽シーンで最も注目と評価を集めるバンドMrs. GREEN APPLE。

デビュー日となる7月8日（火）にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム『10』と、神奈川Kアリーナ横浜にて昨年、計10公演で約20万人を動員した定期公演を映像化した『Mrs. GREEN APPLE on "Harmony"』を同時リリースするタイミングで「NO MUSIC, NO LIFE.」に登場となります。

タワーレコードでは、ニューアルバム『10』の発売を記念し、「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスターを制作。6月27日（金）より全国のタワーレコード、タワーレコードミニにて掲示し、Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を盛り上げていきます。

「NO MUSIC, NO LIFE.」ページ

https://nomusicnolife.jp/(https://nomusicnolife.jp/)

リリース情報

タイトル：10(10 & "Harmony" COMPLETE BOX)

アーティスト：Mrs. GREEN APPLE

発売日：7月8日（火）

レーベル：ユニバーサルミュージック

［CD+3DVD+グッズセット］

UPCH-29494／21,450円（税込）

［CD+2Blu-ray Disc+グッズセット］

UPCH-29493／22,000円（税込）

タイトル：10

アーティスト：Mrs. GREEN APPLE

発売日：7月8日（火）

レーベル：ユニバーサルミュージック

[初回限定盤] CD+Blu-ray

UPCH-29495／4,400円（税込）

[初回限定盤] CD+DVD

UPCH-29496／4,070円（税込）

[通常盤] CD

UPCH-20693／3,300円（税込）

タイトル：Mrs. GREEN APPLE on "Harmony"

アーティスト：Mrs. GREEN APPLE

発売日：7月8日（火）

レーベル：ユニバーサルミュージック

[Blu-ray Disc]

UPXH-20146／6,600円（税込）

[DVD]

UPBH-20335／6,050円（税込）