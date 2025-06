サンリオキャラクターズのヘアクリップコレクションがカプセルトイに登場！リボンをつけたサンリオキャラクターズが可愛い♪

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:小濱 剛)は、「サンリオキャラクターズ ヘアクリップコレクション」(1回500円・税10%込、全6種)を2025年6月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

株式会社サンリオのキャラクターのヘアクリップコレクションがカプセルトイに登場!

頭にリボンをつけたサンリオキャラクターズがとってもラブリーで目を引くデザインです。

繊細なラメが、揺れるたびにキラキラ輝くのがときめきポイント♪





本商品では、「ハローキティ」「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」「ハンギョドン」「ポムポムプリン」がラインナップ。髪につけるのはもちろん、カバンの持ち手にアクセサリー感覚でつけても可愛く決まるアイテムです!スクールバッグのデコにもぴったり♪

【商品情報】

ハローキティクロミマイメロディシナモロールハンギョドンポムポムプリン

●商品名:サンリオキャラクターズ ヘアクリップコレクション

●発売日:2025年6月中旬から順次発売予定

●価格:1回500円

●対象年齢:15才以上

●種類数:全6種

・ハローキティ

・クロミ

・マイメロディ

・シナモロール

・ハンギョドン

・ポムポムプリン

●商品素材:アクリル、ABS、鉄

●生産国:中国

●取扱い場所:全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元:アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。



本資料に記載されている情報は2025年5月現在のものです。





(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339





【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容: ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X:https://x.com/ip4_cpsl (@ip4_cpsl)

Instagram:https://www.instagram.com/ip4_official/ (@ip4_official)



問い合わせ先:info@ip4.co.jp