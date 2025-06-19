第1回「NAGOYA DX・生産性向上ネットワーク」開催について

名古屋商工会議所

名古屋商工会議所では昨年度、生産性向上に向けて具体的且つ先進的に取り組む中小企業を顕彰する「NAGOYA DX・生産性向上アワード2024」を開催し、知見・ノウハウの共有を進めてまいりました。

今年度は、同アワードの応募企業を中心に、年４回のセミナーや視察会等を通じて、生産性向上に関心を持つ企業間のネットワークを構築し、相互に気づきから更なる取り組みの深化を目指します。

第1回目として、「デジタル技術の活用」をテーマに、事例紹介、トークセッション、参加型ワークショップ、交流会を開催し、企業間ネットワークを強化し、DX推進を後押しします。

第1回「NAGOYA DX・生産性向上ネットワーク」 登壇企業

＜テーマ＞デジタル技術の活用

名古屋鉄道株式会社 DX・マーケティング部 デジタルインフラ担当課長 西村 慎吾 氏

（生成AI大賞2024 グランプリ受賞企業）

株式会社リウシス 代表取締役 苅谷 治輝 氏

(NAGOYA DX・生産性アワード2024 審査員特別賞受賞企業)

三共電機株式会社 代表取締役 三橋 進 氏

（DXセレクション2024 優良事例選定企業）

●開催概要（詳細は別添チラシ・WEBサイト）

事 業 名 ：第1回 NAGOYA DX・生産性向上ネットワーク

開催日時 ：2025年7月29日（火）15:00～18:00

会 場 ：名古屋商工会議所５階 会議室D（参加費無料） 定員：40名

主 催 ：名古屋商工会議所

WEBサイト：https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail-1dx.html

※応募多数の場合、東海エリア（愛知・岐阜・三重）の中小企業を優先とさせていただきます。

【お問合せ】

名古屋商工会議所 産業振興部 ＩＴ・知財・スタートアップユニット 杉山

電話：052-223-8602 メール：e.sugiyama@nagoya-cci.or.jp