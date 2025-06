¡ÚÅìµþ¡¦¸¶½É¤Ç½é³«ºÅ¡Û¡Èani¡ù§Á¡É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFANCY TWINKLE PARTY¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª

株式会社Crosshatching

株式会社Crosshatching(本社:東京都大田区上池台1-10-5、代表取締役社長:大鰐宏河)は、ハンドメイドグッズブランド「ani(ハート)Я(あにあーる)」のイベント・ライセンス事業である「ani☆Я」によるポップアップショップ【FANCY TWINKLE PARTY(ファンシー・トゥインクル・パーティー)】を、東京・原宿にて初開催いたします。

イベントキービジュアル

■「FANCY TWINKLE PARTY」について

「FANCY TWINKLE PARTY」は、“ani☆Я”が贈る、‟きらきらふわふわ”なゆめのようなセカイをぎゅっと詰め込んだポップアップショップです。

本イベントでは、本家ani(ハート)Яの代名詞でもあるハンドメイドの限定ぬいぐるみやイベント先行販売のグッズだけでなく、数量限定のノベルティグッズをご用意しています。さらに、ブランドの世界観に没入できるフォトスポットや空間演出など、ani☆Яがあなたにほんの少し‟トクベツ”な空間をお届けします。

きらきら ふわふわ ゆめみたいなセカイへようこそ。

ひとつひとつに“かわいい”をぎゅ~っとつめこんで、あなたにおとどけ。

商品画像はイメージです。

イベント限定 購入者特典

本イベント内で販売の商品を税込5,000円以上お買い上げで【オープン記念ハンドタオル(全2種ランダム配布)】を1枚プレゼントいたします。(先着300名限定)

本画像はイメージです。

※1会計につき1枚の配布となります。

※公式通販での配布はございません。

※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。

※数量限定のため、無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

■開催概要

イベント名:ani☆Я FANCY TWINKLE PARTY

開催場所:原宿dot.4(住所:東京都渋谷区神宮前4-25-1)

開催期間:2025年8 月13日(水)~8 月18日(月)

営業時間:11:00~19:00(初日12時オープン/最終日16時クローズ)

※商品や開催情報の変更等はCrosshatching公式HP・ani☆Я公式SNS等で随時更新いたします。

■「ani(ハート)Я」について

「ani(ハート)Я(あにあーる)」は、オリジナルのハンドメイドグッズを中心に展開するブランドです。また数多くのハンドメイド作家の商品を取り扱うセレクトショップです。

ぬいぐるみや雑貨、アクセサリーなど、“ゆめかわ”な世界観をまとった作品を多数展開しています。

実店舗:愛知県名古屋市緑区鳴海町花井町34-1

公式X:https://x.com/aniR_License

公式インスタ:https://www.instagram.com/anir214shop/#

通販サイト:https://lnky.jp/8ZGfsQY

公式SNSやイベントを通じて、ファンと“ときめき”を分かち合うブランドとして注目を集めています。

ani(ハート)Я店舗(愛知県名古屋市)

■運営会社:株式会社Crosshatchingについて

株式会社Crosshatching(クロスハッチング)は、キャラクターコンテンツを軸にポップアップイベントやライセンスグッズの企画・制作・販売を行うクリエイティブカンパニーです。

全国の観光地や商業施設にて、既存IPとテーマ型ショップを展開するほか、オリジナルブランドの育成、イベント演出、ライセンス交渉・管理など、幅広い領域でコンテンツの価値を高める事業を展開しています。

公式サイト:https://cross-hatching.com/

公式X:https://x.com/crosshatch0968

(C)Crosshatching Co., Ltd. All Rights Reserved.