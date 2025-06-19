ミッフィー誕生70周年を祝う特別企画「Miffy Fabulous 70」がスタート！アジアで活躍するデザイナーとのコラボによる限定アイテム100点以上を今夏より展開
台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi」を運営するピンコイ株式会社は、2025年6月19日（木）より、ミッフィー誕生70周年を記念した特別企画「Miffy Fabulous 70」をスタートします。
2019年から始まり、今回で第5弾になる本プロジェクト。「Fabulous（ファビュラス・素晴らしい）」という言葉をテーマに、アジア各地で活躍するデザイナーたちとともに、ミッフィーの魅力を新たな視点で表現した限定コレクションを展開します。
今回の企画では、100点以上に及ぶコラボレーションアイテムが、今夏より順次登場予定です。ファッション雑貨からライフスタイルグッズまで、幅広いラインナップでお届けします。
さらに、6月21日（土）のミッフィーの誕生日を記念して、対象アイテムが送料無料や10%OFFとなるキャンペーンも実施します。
Pinkoiならではのクリエイティブな視点でお届けする、70周年限定のミッフィーコレクションにぜひご注目ください。
おすすめの新作
おやすみミッフィー イヤリング｜https://pinkoi.com/product/FtCVCy3L
Dreamnicker（香港）
オクトパスとミッフィの船｜https://pinkoi.com/product/QqcPTAmB
関野絡繰堂（日本）
ミッフィー 星空さんぽ 水筒｜https://pinkoi.com/product/rZygznHV
Faranci（香港）
メタリック本革コインケース｜https://pinkoi.com/product/rDE7hpt2
Japlish（日本）
ミッフィー スマホケース｜https://pinkoi.com/product/WMEw8JHx
tomhandss-original（香港）
ボリス スマホケース｜https://pinkoi.com/product/TdVw7RPf
RHINOSHIELD (ライノシールド)（台湾）
プリーツバッグ｜https://pinkoi.com/product/k5BZD7nD
Errorism（香港）
ミッフィーお誕生日記念キャンペーン
■ 期間：2025年6月19日（木）～ 6月30日（月）
■キャンペーン内容
1）送料無料
対象ショップにて、合計6,000円以上（送料別）をご購入で送料が無料になります。
2）10%OFF
対象のミッフィーアイテムが10%OFFになります。
※Pinkoi × miffy コラボレーションアイテムのほか、一部、ライセンスアイテムも対象になります。
■ 特設サイトURL：https://jp.pinkoi.com/topic/miffy-jp
■ 注意事項
※価格は、為替レートにより変動する場合があります。
※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。
※海外から発送の商品については、別途、輸入関税および諸税、立替手数料などが発生する場合があります。
Pinkoiとは
「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：230万点以上、ショップ数：32,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。世界各国のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で500万人以上、発送実績は93の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。
＜会社概要＞
日本支社
会社名：ピンコイ株式会社
代表者：顏君庭（ピーター・イェン）
所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷キャスト2F
設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）
台湾本社
会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司
代表者：顏君庭（ピーター・イェン）
所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103
*他香港、中国、タイに拠点を展開
設立：2011年8月
従業員数：186名（2022年3月時点、グループ合計数）
ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社
Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com
アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app
Twitter｜https://twitter.com/PinkoiJP
Instagram｜https://www.instagram.com/pinkoijp/
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