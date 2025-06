スコットランド ヘルステック通商使節団が来日

スコットランド国際開発庁左から:駐英日本国大使 鈴木浩、保健福祉担当大臣 ニール・グレイ、キヤノンメディカルリサーチヨーロッパプレジデント ケン・サザーランド氏、スコットランド国際開発庁 代表 エイドリアン・ギレスピー

スコットランド政府および駐日英国大使館 スコットランド国際開発庁(以下、SDI)は、2025年6月に貿易使節団を派遣し、大阪・関西万博でのイベントおよび医療機器関連見本市に出展することで、ヘルステック分野の認知拡大を図ります。本使節団には、スコットランド政府 保健福祉担当大臣(内閣閣僚)ニール・グレイ(Neil Gray)をはじめ、スコットランドの革新的なヘルステック分野を代表する企業やイノベーション・エコシステムのリーダーたちが参加します。





今回の来日では、各所での講演や専門イベントを活用し、スコットランドのヘルステック分野における先進的な取り組みや技術力を発信、官民連携のベストプラクティスを紹介することで、日本企業や医療関係者との連携強化を図ります。また、使節団は、スコットランドに拠点を置く、キヤノンメディカルリサーチヨーロッパをグループ会社に持つキヤノン株式会社を訪問・視察し、技術面での協力をさらに推進するとともに、両者の関係を一層強化することを目指します。スコットランドは200年以上にわたり医療革新の最前線に立ち、世界初の皮下注射器の開発や、AIを活用した最先端ヘルステックの実用化を進めてきました。豊かな研究文化と産官学の連携により、欧州有数のライフサイエンス・クラスターを形成し、遠隔医療やリアルタイム健康モニタリングなど、世界的課題へのソリューション開発を推進しています。本訪問では、以下の3つを主要な目的としています。

■ スコットランドの革新的なヘルステクノロジーの認知拡大

大阪・関西万博や医療機器関連見本市、専門イベントにおける講演を通じて、ライフサイエンスとヘルステック分野で注目されるスコットランドの技術力と信頼性を国内外に幅広く紹介します。



■ 日本との持続可能な関係構築

パネルディスカッションやネットワーキング・レセプションを通じ、スコットランド企業と日本の業界関係者の間に長期的なパートナーシップを育成します。



■ グローバルヘルスケアにおける官民による優良事例紹介

保健福祉担当大臣(内閣閣僚)ニール・グレイをはじめとする基調講演者が、スコットランドにおける革新的な取り組みとその社会的応用について紹介し、国際社会に対するスコットランドの貢献を広く発信します。

使節団は東京にて、キヤノン株式会社を訪問し、メディカル事業について意見交換を行う他、駐日英国大使館にて、『スコットランドのヘルステック・イノベーション・エコシステム』、『スコットランドと日本の協力分野』をテーマに、パネルディスカッション、企業プレゼンテーション、ネットワーキング・レセプションを開催します。



大阪では、6月25日(水)から27日(金)まで開催する「Japan Health 2025」(インテックス大阪)に出展し、スコットランドに焦点を当てたセッション「Scotland as a Global Healthcare Innovation Asset and opportunities for Japanese companies」にて基調講演が行われる予定です。さらに、6月26日(木)大阪・関西万博 英国パビリオンにて開催される「Scotland Day」で、“日本とスコットランドのイノベーションの連携 ‐共創による未来へ‐”をテーマにしたパネルディスカッションおよびネットワーキング・レセプションを通じて、日本とスコットランドのさらなる連携強化を図ります。



通商使節代表団公式資料:

https://www.sdi.co.uk/expo-2025-osaka-kansai/scotlands-healthtech-industry-at-expo (https://www.sdi.co.uk/expo-2025-osaka-kansai/scotlands-healthtech-industry-at-expo)

<スコットランド ヘルステック通商使節団>

・ カトリオナ・ブルックスバンク(Katriona Brooksbank)- NHS Greater Glasgow and Clyde、West of Scotland Innovation Hub、イノベーション・リード

・ ヘイゼル・デンプシー(Hazel Dempsey) - 学士、修士、MBA、NHS North of Scotland Innovation Hub、イノベーション・プログラム・リーダー

・ デイビッド・ロウ(David Lowe) - スコットランド政府/グラスゴー大学 ヘルスイノベーション 学術/臨床ディレクター

・ サマンサ・スミス(Samantha Smith) - サウスイースト地域イノベーション・ハブ シニアイノベーションプログラムマネージャー

・ ケン・サザーランド(Ken Sutherland)- Canon Medical Research Europeプレジデント

・ レスリー・パーマー(Lesley Palmer)-スターリング大学認知症サービス開発センター(DSDC)高齢化・認知症環境デザイン教授

・ ドナ・ヘンダーソン(Donna Henderson) - NHS/スコットランド政府 デジタルヘルス&ケア国際エンゲージメント責任者

【企業】

・ Touchlab:電子皮膚技術により、ロボットや義手に人間のような触覚認識を可能にするロボット工学企業。

・ Konpanion:感情支援ロボット「Maah」を開発し、孤独感の軽減と心の健康向上に寄与。

・ Nami Surgical:高精度・低侵襲の小型超音波メスを開発。ロボット手術への応用が期待される。

・ iGii:独自のナノマテリアルを用いた次世代バイオセンシング技術を展開。医療から環境分野まで対応。

・ J&D Wilkie:創業150年以上の老舗繊維メーカー。医療・航空宇宙向けの高性能素材を製造。

・ Talking Mats:言語聴覚士が開発した、視覚的に意思を伝える革新的なコミュニケーションツールを提供。



参考:出展見本市「Japan Health 2025」(インテックス大阪)6月25日(水)~27日(金)開催

https://japanhealthonline.com/

スコットランド政府および駐日英国大使館 スコットランド国際開発庁は、万博期間中に「Scotland Day」を全3回にわたり開催いたします。本イベントは、スコットランドの革新的な産業と日本とのパートナーシップ強化を目的に、それぞれ異なるテーマを設け、各分野にフォーカスしたプログラムを展開します。4月17日に開催された最初のイベントでは「ゲームおよび消費者産業」に焦点を当て、続く6月26日には「ヘルステック」、9月には「洋上風力産業」をテーマとしたイベントを予定しています。