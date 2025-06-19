EXPO 2025 大阪・関西万博の公式関連イベント 医療・ヘルスケア展　「Japan Health」　25日開会式に吉村洋文大阪府知事はじめ11人が参列

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

世界最大級の医療・ヘルスケア展「Arab Health（アラブヘルス）」の姉妹展「Japan Health（ジャパンヘルス）」が6月25日（水）～27日（金）、インテックス大阪において初開催されます。本展は、国内外の医療機器メーカー、スタートアップ、研究機関、投資機関、行政機関など、あらゆるヘルスケアの専門機関・関係者が集結し、日本が誇る技術やサービスを世界に発信することで、産業の活性化・国際競争力の向上・イノベーションの創出を目指します。最先端のソリューションや画期的な技術を体験し、国内外の業界リーダーたちと直接交流できる貴重な機会となります。

開催地である大阪は、400年前から「くすりの町」として栄え、医療、ライフサイエンスの先端研究機関が多く集積、世界をリードする国際医療拠点です。また、EXPO 2025 大阪・関西万博のテーマウィークコネクトとして「健康とウェルビーイングウィーク」とも連動しています。

初日の25日（水）9:30～は、吉村洋文大阪府知事、大阪大学特任教授で大阪けいさつ病院 院長を務める澤芳樹氏をはじめとした11人が参列する開会式・テープカットを予定しています。

開会式、会期中のプログラムの一部をご紹介します。

Japan Health 2025開会式 概要

日時 2025年6月25日（水） 9:30～10:00 （開場9:00）

場所 インテックス大阪 6号館 Hall A カンファレンスA会場

【プログラム】

・開会の挨拶 インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 代表取締役 クリストファー・イブ

・来賓挨拶 大阪府知事 吉村洋文 氏 / 内閣官房 国際博覧会推進本部事務局次長 井上 学 氏

大阪大学 特任教授、大阪けいさつ病院 院長 澤 芳樹 氏

・来賓者紹介

・フォトセッション

・テープカット

・閉会

＜開会式 登壇者（予定）＞

吉村 洋文 氏大阪府知事

井上 学 氏内閣官房 国際博覧会推進本部事務局次長

澤 芳樹 氏大阪大学 特任教授、大阪けいさつ病院 院長

高山 研 氏厚生労働省 医政局総務課 医療国際展開推進室 室長

渡辺 信彦 氏経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室 室長

平田 知敬 氏公益財団法人 大阪観光局 常任理事

河本 健一 氏公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 企画局長

松本 謙一 氏一般社団法人 日本医療機器工業会 理事長

前川 信隆 氏独立行政法人 日本貿易振興機構 理事

ステファニー・マキーインフォーマ マーケッツ ヘルスケア マーケティングディレクター

クリストファー・イブインフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 代表取締役社長

■ カンファレンスプログラム（一部抜粋）

● 日本及びAPAC（アジア太平洋）地域の課題解決をテーマにした5つのセッション

26日（木）、会場内においてAPACMedとの共催で5つのセッションを開催いたします。日本は、他の類似国と比較してより良い医療成果を生み出す医療制度を構築するうえで、目覚ましい進歩を遂げてきました。しかし、多くの国と同様に、医療費の増加という課題にも直面しており、より多くのデジタルソリューションを導入し、革新的な医療ソリューションへの迅速なアクセスを実現する必要があります。共催する5つのセッションではこれら課題、そしてその解決策を、業界に精通している講演者と議論いたします。

APACMed CEO ハージット・ギル氏コメント

「日本の医療エコシステム全体とともに、革新的な医療ソリューションへのより迅速なアクセスを実現する機会について議論できることを非常に嬉しく思っています。APACMedは医療機器業界を代表する団体であり、アジア太平洋地域におけるより良く、公平な医療アクセスの実現に向けた提言活動の最前線に立っています。」

＜26日（木） APACMed共催セッション＞

10:15-11:00 日本のヘルスケア産業の課題

10:30-11:20 Accelerating Remote Care Adoption in Japan: Bridging Gaps, Empowering Care

11:15-12:00 日本における遠隔医療

14:20-15:40 人材不足を補う革新的技術

15:50-17:00 ヘルスケアDX

APACMed（アジア太平洋医療機器協会）とは

2014年に設立され、シンガポールに本部を置いています。医療機器、医療サービス、体外診断などを手がける企業やサプライヤーを含む、アジア太平洋地域の医療テクノロジー業界を代表する団体です。APACMedは業界の統一された声として、政策立案者や関係者と積極的に連携し、医療テクノロジーの価値を示し、イノベーションを推進し、患者の医療アクセス向上に資する政策形成に影響を与えることを目指しています。

公式サイト： www.apacmed.org

●国内外のヘルスケア業界オピニオンリーダーによるセミナー

「医療の先端技術で命を守る」

6/26(木) 15:15-16:30 カンファレンスB

［座長］池野 文昭 氏

Stanford University、主任研究員、MedVenture Partners株式会社 取締役、共同創業者

澤 芳樹 氏 大阪大学 特任教授、大阪けいさつ病院 院長

山本 一博 氏 国立循環器病研究センター 病院長

鈴木 蘭美 氏 ARC Therapies 株式会社 代表取締役社長 CEO

本セッションでは、医療の未来を切り拓く最先端技術に焦点を当て、再生医療、医療機器、創薬・バイオといった異なる視点から、国内外の最新動向と課題を深掘りします。

各登壇者の講演後には、分野横断的な視点でのパネルディスカッションを実施。未来の医療がどのように命を救い社会に貢献していくのかを、参加者の皆様とともに考えます。

■ 出展社プレゼンテーション

すべてのプログラムはこちら :https://japanhealthonline.com/japan-health-conference/※聴講は全セッション無料、座席は当日の先着順（予約不可）となっております。

会期中、会場内2カ所のWORKSHOPにて出展・関連企業によるプレゼンテーションを行います。

「グローバル市場への道」

6/26（木）13:00-13:30 Workshop Venue A

講演者：インターテックジャパン株式会社

新しい医療用電気規格、IEC 60601-1第4版の開発が進行中です。 2029年の初版正式発行を目指し、弊社のエキスパートも複数のワーキンググループに参加して、規格の開発に取り組んでいます。このプレゼンテーションでは、第4版の概要と重要な変更点、医療機器開発に与える影響について、最新の情報を分かりやすくお伝えします。

「Designing Future: Innovation Hubs in Osaka」

6/26（木）13:45-14:15 Workshop Venue A

講演者：大阪バイオ・ヘッドクオーター代表 公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団理事長

審良 静男 氏

大阪バイオ・ヘッドクオーターは、大阪のライフサイエンス産業のさらなる発展を図るため、大学や研究機関をはじめとする府内の産学官が一丸となった組織です。出展者プレゼンテーションでは、大阪が有する3つのライフサイエンスクラスター（彩都、健都、中之島クロス）の取組みに加え、大阪大学やIFReC（大阪大学免疫学フロンティア研究センター）など関連機関の取組みを紹介するとともに、大阪府が実施しているビジネス展開支援についてご案内します。

すべてのプレゼンテーションはこちら :https://app.japanhealthonline.com/#/event-program※聴講は全セッション無料、座席は当日の先着順（予約不可）となっております。同時通訳はございません。

【Japan Health開催概要】

日時：2025年6月25日（水）-27日（金） 10:00-17:00

場所：インテックス大阪 6号館 Hall A,B

主催：Japan Health 実行委員会 (インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社内)

出展企業：国内外の医療・ヘルスケアメーカー、スタートアップ、研究機関など

来場者：国内外の医療・ヘルスケアプロフェッショナルの方々

ホームページ: https://japanhealthonline.com/

来場事前登録フォーム：https://japanhealth.imasia-passport.com/ja/user/register

「Japan Health」主催者概要

Informa Markets（インフォーマ マーケッツ）は世界最大のB2Bイベント主催企業です。世界40ヵ国で5,000人を超えるスタッフが450以上の国際的なB2Bイベントを企画運営し、サプライヤーとバイヤーのマッチングや産業活性化のプラットフォームを提供しています。

Informa Markets Japan（インフォーマ マーケッツ ジャパン）は、世界にネットワークを持つInforma Marketsの日本支社です。当社はこのネットワークを通じて国内外でビジネスを行う企業を支援し、日本市場に参入する海外企業に市場へのアクセスを提供するとともに、海外市場に進出する日本企業の支援も行っています。

私たちはイベント、コンファレンス、セミナー、出版、オンラインメディアからなるポートフォリオを通じて、世界中のサプライヤーとバイヤーのマッチメイキングの場を提供しています。食品、ジュエリー、ヘルスケア＆製薬・医療、ビューティー、ファッション＆アパレル、海事産業などのビッグイベントを開催するとともに、自社媒体である業界専門紙・誌を通じてコンテンツと情報を積極的に発信しています。また、今後も新たな分野、産業へもアプローチし、新規事業を展開していきます。

展示会に関する問合せ窓口：Japan Health 実行委員会

Tel： 03-5296-1034 E-mail：japanhealth-jp@informa.com