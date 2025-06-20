「2025年 第1回 Generative AI Test」開催結果を発表（1,677名が受験し、1,313名が合格）
日本ディープラーニング協会（以下JDLA）は、2025年6月7日（土）に開催した「2025年 第1回 Generative AI Test」の開催結果を発表。
「2025年 第1回 Generative AI Test」開催結果。1,677名が受験し、1,313名の合格者が誕生。
「2025年 第1回 Generative AI Test」の受験者数は1,677名、そのうち合格者数は1,313名、合格率は78.29％という結果になりました。
これにより、Generative AI Testの累計受験者数は8,307名、累計合格者数は5,905名になりました。
オープンバッジ発行のお知らせ
今回合格された方には、デジタル証明書である「オープンバッジ」を発行しております。
2025年7月18日（金）までにオープンバッジ授与のお知らせメールが届かない場合は、試験に関するお問合せフォーム(https://www.jdla.org/contact-exam/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_006#after)にてご連絡ください。
オープンバッジ発行までの流れは以下のページをご参照ください。
詳細を見る :
https://www.jdla.org/openbadge/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_007
合否通知について
合否結果は、2025年6月20日（金）13時以降に受験サイトの受験者マイページ「IBT受験」画面から、「結果表示」にてご確認いただけます。ご自身でアクセスしてご確認ください。
詳細は公式ページの「合否通知について(https://www.jdla.org/certificate/generativeai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_008#toc2)」をご参照ください。
「2025年 第1回 Generative AI Test」概要
名 称： JDLA Generative AI Test 2025 #1
試 験 日 ： 2025年6月7日（土）10:00 ～ 23:59
申込期間： 2025年4月1日（火）13:00 ～ 2025年6月3日（火）23:59
試験詳細： https://www.jdla.org/certificate/generativeai/(https://www.jdla.org/certificate/generativeai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_009)
受験資格： 制限なし
試験概要： 20分、択一式/多肢選択式 19問・記述式 1問、オンライン実施（PC/スマホ）
出題範囲： シラバス(https://www.jdla.org/certificate/generativeai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_010#toc7)より出題
受 験 料 ： 2,200円（税込）
合格者属性情報等は、JDLAサイトお知らせ(https://www.jdla.org/news/20250620001/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_011)にて公開しています。
「Generative AI Test」次回以降の開催について
Generative AI Testは現在リニューアルを検討しているため、次回開催は未定となっております。
試験日程や申込方法などの詳細は、決まり次第JDLAホームページにてご案内いたします。
＜日本ディープラーニング協会について＞
日本ディープラーニング協会は、ディープラーニングを事業の核とする企業が中心となり、ディープラーニング技術を日本の産業競争力につなげていこうという意図のもとに設立されました。ディープラーニングを事業の核とする企業および有識者が中心となって、産業活用促進、人材育成、公的機関や産業への提言、国際連携、社会との対話 など、産業の健全な発展のために必要な活動を行っています。
設立日 ： 2017年6月1日
所在地 ： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル 3F
理事長 ： 松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科 教授
ホームページ ： https://www.jdla.org(https://www.jdla.org/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_012)
情報ポータル ： https://www.jdla.org/portal/(https://www.jdla.org/portal/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=_202506_013)
Facebook ： https://www.facebook.com/jdla123/
X ： https://x.com/JDLANews
Instagram ： https://www.instagram.com/jdla_official
YouTube ： https://www.youtube.com/@JDLA2017
Peatix ： https://peatix.com/group/11515674
connpass ： https://jdla.connpass.com