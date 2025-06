雨上がりをイメージした爽やかな描きおろしデザイン！セガ ラッキーくじ【推しの子】～ After the Rain:I′m always with You ～ 発売

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、2025年6月20日(金)より「セガ ラッキーくじ【推しの子】~ After the Rain:I'm always with You ~」をミニストップ、デイリーヤマザキ、各種ホビーショップ等にて順次発売いたします。

本くじは、6等級に加え、くじの最後の1枚を引いたお客さまが貰える“ラストラッキー賞”で構成されるハズレ無しのくじです。「雨上がり」をテーマにした、透明感と爽やかさが感じられるセガだけの描きおろしデザインです。B3サイズのビジュアルボードのほか、アクリルスタンドやハンドタオル、推し缶バッジ、クリアファイル&ステッカーセットなど、推し活だけでなく日常使いできるアイテムもラインナップしました。“ラストラッキー賞”は「アイ」の描きおろしイラストをデザインした特別仕様のビジュアルボードです!店舗から賞品がなくなり次第終了となります。

さらに、2025年7月2日(水)より「セガ ラッキーくじオンライン」でも数量限定で発売いたします!詳しくは公式サイト「セガプラザ」をご確認ください。

<概 要>メイン画像

セガ ラッキーくじ【推しの子】~ After the Rain:I'm always with You ~

発売日:2025年6月20日(金)より順次発売予定

価格:1回770円(税込)

取扱店:ミニストップ、デイリーヤマザキ、各種ホビーショップ等

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

セガ ラッキーくじオンライン【推しの子】~ After the Rain:I'm always with You ~

販売期間:2025年7月2日(水)11:00~8月1日(金)23:59

価格:1回770円+送料660円(税込・初回購入時のみ)

※諸般の事情により販売期間が変更になる可能性がございます。

※賞品がなくなり次第、販売終了いたします。

権利表記:(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

賞品:

くじを買ってさらにチャンス!ダブルラッキー賞

A賞 B3ビジュアルボード(全1種)B賞 ビッグアクリルスタンド(アイ)(全1種)C賞 ビッグアクリルスタンド(全7種)D賞 ハンドタオル(全4種)E賞 推し缶バッジ(全8種)※種類は選べませんF賞 クリアファイル&ステッカーセット(全8種)ラストラッキー賞 スペシャルB3ビジュアルボード(アイ)(全1種)

くじ券についているコードから応募できる“ダブルラッキー賞”をご用意いたしました。

B賞・C賞「ビッグアクリルスタンド」セットを抽選で5名様にプレゼントいたします。

※セガ ラッキーくじオンラインではダブルラッキー賞の抽選方法が異なります。

くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「セガプラザ」から検索できます。

セガ ラッキーくじ【推しの子】~ After the Rain:I'm always with You ~

https://segaplaza.jp/lp/oshinoko_ara_kuji/