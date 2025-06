動物病院取扱いNo.1*のペット用サプリメント「アンチノール(R)」から「0歳からのアンチノール(R) +」発売のお知らせ

株式会社 V and P

ペット用サプリメント アンチノール プラスで成長中の株式会社 V and P (東京・中央区)は、成犬期からペットの健康維持に対する意識を向上させ、健康診断のための来院や成犬期からのサプリ使用促進のために2025年6月20日から新商品「0歳からのアンチノール+(プラス)」を全国のアンチノール プラス取り扱い動物病院を通じて販売を開始します。

■発売の背景

多くのご愛用者の方々が若いうちから与え始めた方が良いとお考えになっています。

株式会社 V and P が2025年1月に調査を実施したところ、現在アンチノール プラスをご愛用いただいているペットオーナーの方の6割以上が若いうちから(0歳から7歳の間に)アンチノール プラスを始めた方が良いとお考えになっていることがわかりました。(図1)

(A)n=673 平均年齢9.9※各比率は小数点を四捨五入しているため、合計しても100%とはならない。(B)n=673 平均年齢5.7 (A),(B)共に2025年 自社調査

多くのペットオーナーの方々が継続して使用したいと回答されました。

継続購入意向に関しても非常に高い結果が得られ、アンチノールにご満足いただけていることがわかりました。(図2)

2025年 自社調査 n=673s犬ペットオーナー 「非常に買い続けたい」「買い続けたい」 という回答の合計値(7段階評価のTOP2合計、小数点以下切り上げ)

ご愛用者の方々から多くの感謝のお声をいただいています。

毎年実施している“ねえ聞いて!ぼくたちのありがとうキャンペーン”(アンチノールをご愛用になっているペットオーナーの皆様からの感謝の声を集めかかりつけの動物病院の皆様にその声をお伝えするキャンペーン)においても、すでに多くの若い愛犬に「アンチノール プラス」を与えているご愛用者の方の声も年々増えてきています。ここでは3頭の可愛いアンチノールわんこのご愛用者様の喜びの声をご紹介いたします。

1:ひざの健康維持のために0歳から始めています。

「ネピアちゃん 1歳 アンチノール愛用歴1年 千葉県」

ひざの健康維持のため、先生から薦められて飲み始めました。まだ若いけれどいつまでも元気に走り回ってほしいです!今現在とーっても元気(すぎてw)なので、サプリで健康維持をしたいと思います!

ネピアちゃん

2:アンチノール2代目 成犬期から与えています。

「Noah(ノア)ちゃん 8歳 アンチノール愛用歴3年以上 奈良県」

先代のゴルちゃんから今のNoahとMiriちゃんに愛用しています。Noahは今年で8歳を迎えますが、アンチノールのおかげで健康維持ができ、いつも元気な2匹です。

Noah(ノア)ちゃん

3:もっと若い時から積極的に薦めてほしいです。

「景虎ちゃん 12歳 アンチノール愛用歴7年 岡山県」

5歳からアンチノールを飲ませ始めて現在12歳。健康維持ができ、だれからも12歳には思われないです。もっと若い時から積極的にアンチノールを薦めてほしいです。

景虎ちゃん

■ペットに関わるすべての方々の笑顔に貢献するために

わたしたちは、主力製品である「アンチノール プラス」を通じ keep happiness in motion =「その幸せを、止めないこと」をミッションに日々活動を行っています。

今回の製品を発売することで、「アンチノール プラス」は全ての年齢においてペットの健康維持をサポートするサプリメントであることを再認識していただき、”成犬期から健康意識の向上”という新しい常識をさらに浸透させることで、健康診断のための来院促進、ペットの健康にかかわる啓発活動などを通じてペット業界・動物病院業界の活性化を図り、ペットとの幸せな毎日をより充実にさせていただくことが私たちの目的です。

■製品概要

「0歳からのアンチノール プラス 犬用30粒」 希望小売価格 3,630円(税込み)

0歳からのアンチノール(R) プラス 犬用30粒

特徴:アンチノール プラス犬用30粒に加え愛犬の健康維持に役立つブックレットを同封しています。この製品は全国の「アンチノール プラス」取り扱い動物病院において6月20日から発売を開始します。(一部取り扱いのない病院がございます。詳細はかかりつけの動物病院にお問い合わせいただくか、ウエブサイトを参照してください)。

■動物病院取扱いNo1.* ペット用サプリメント「アンチノール プラス」

アンチノール プラスは、ニュージーランド政府が保護する特定海域マールボロサウンズで育った貝類の「モエギイガイ」から抽出したオイルと南極オキアミのオイルを組み合わせた脂肪酸のサプリメントです。当社独自の特殊製法で、新鮮な状態で熱をかけずに脂肪酸を抽出。特殊な工程と独自の製造方法は国際的な品質管理基準「GMP」に準拠しており、安心安全なサプリメントとして支持され、多くのペットの健康維持をサポートしています。

*富士経済 2025年ペット関連市場マーケティング総覧 動物病院ルート販売サプリメントシェア(2024年実績)

■株式会社 V and P 会社概要

会社名:株式会社 V and P

設立:2013年3月

所在地:東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル4F

代表取締役/CEO:橋本 将司

主な事業:ペット用のサプリメントの販売、および輸出入

上記に付帯する一切の事業

URL:https://www.vetzpetz.jp/ (コーポレートサイト)

https://lyprinol.jp/ (リプリノール(R) アドバンス)

■株式会社 V and P 通称:Vetz Petzのミッション・ビジョン

ミッション - Keep Happiness in Motion その幸せを、止めないこと

毎日の生活に彩りと喜びを与えてくれるペット達…私たちVetz Petzの仕事はこの彩り深いペットとの喜びの日々を一日でも長くすることです。澄み切った目で表情豊かに語りかけてくる姿、愛らしく柔らかい鼻、生きていることへの喜びをその揺るぎない献身的な愛で教えてくれるペット達。何気ない通りも彼らと散歩する毎日は小さな冒険のひと時に変わり、街中の公園は緑豊かな探検の場に、そして住み慣れた家の中でさえ新しい発見と喜びの場に変化します。ペット達の一生は私たちと比べれば少し短いけれど、限られた時間を精一杯生きるペットたちをVetz Petzがサポートします。

ビジョン

100%ナチュラル素材をベースとした革新的なペットケア製品でペットの健康とペットの健康維持に携わるすべての業界関係者の役に立つこと。

【 お問合せ 】

ベッツペッツ カスタマーサービス

電話番号:03-6706-4436

受付時間:10:00~19:00(土日・祝日休み) E-mail:info@vetzpetz.co.jp



