『リメメント-ホワイトシャドウ』正式サービス開始を記念して豪華スタートダッシュプレゼントとログインキャンペーンを実施

BLACKSTORMは、スマートフォン向けターン制RPG『リメメント-ホワイトシャドウ』(以下『リメメント』)の正式サービスが2025年6月18日(水)に開始したことを記念して、ゲーム内ではスタートダッシュプレゼントに加え、豪華ログインキャンペーン3種を実施中。いま始めれば、冒険の序盤を一気に駆け抜けるための貴重なアイテムを獲得できます。

『リメメント-ホワイトシャドウ』ストア(https://abr.ge/g4t1yl)

『リメメント』は、魔女の呪い抗う者たちによる壮大なストーリーと、直感的でありながら奥深いMPシステムによる高い戦略ターン制バトルが融合した“物語×戦略”RPGです。Unreal Engine 5が描くアニメ調3Dグラフィックと、日本語フルボイスで紡がれる群像劇がプレイヤーを圧倒的な没入感へと誘います。

■正式サービス開始記念プレゼント

プラチナコイン ×100,000枚

ルーメンコア ×10個

黎明石 ×500個

雫色のクリスタル ×20個

永遠の威光 ×1個

自信満々のビカルス ×1個

小路のウィブル ×1個

ウォーデンセリエ ×1個

■正式サービス開始記念ログインキャンペーン概要

▼新たな旅への準備

対象者:ログインしたすべてのユーザー

参加方法:ログイン後、イベントタブから報酬をお受け取りください

獲得報酬:

・1日目~6日目 雫色のクリスタル ×10個(常設ガチャ券)

・7日目 燦然たる象 ×1個(★5ニモニック確定アイテム)

▼ウォーデンサポートプロジェクト

対象者:ログインしたすべてのユーザー

参加方法:ログイン後、イベントタブから報酬をお受け取りください

獲得報酬:

・1日目~6日目 光輝のクリスタル ×5個(限定ガチャ券)

・7日目 燦然たる象 ×1個(★5ニモニック確定アイテム)

▼幸運は私のもの!

対象者:ログインしたすべてのユーザー

参加方法:ログイン後、イベントタブでスペシャルラッキーチケットを受け取り、ルーレットを回して報酬を獲得

ルーレット累計回数に応じ追加報酬:光輝のクリスタル/雫色のクリスタル

獲得報酬(一例):

夜明け石 ×3,000個/光輝のクリスタル ×10個/プラチナコイン ×300,000枚/

ルーメンコア ×1個/夜明け石 ×50個など

【『リメメント-ホワイトシャドウ』とは】

神の記憶を継ぐ者よ、運命を越え、物語を紡げ。

神が姿を消した世界に残された、ただひとつの希望。

千年前に起きた「魔女戦争」、そして忘れ去られた記憶の奥底に、希望の光がひそかに息づく。選ぶのはあなた自身。その一手が、世界を変える。

戦略と物語が交差するターン制RPG『リメメント-ホワイトシャドウ』、今ここに開幕。

ゲームの特徴

- 日本語フルボイスで贈る、没入感あふれるストーリードリブンRPG個性豊かなキャラクターたちとの出会いと、プレイヤーの選択によって変化する多彩なシナリオ。育成、冒険、戦略――RPGの醍醐味をすべて詰め込んだ、ファンタジーRPGの決定版!- 戦略次第で勝敗が変わる、本格ターン制RPGMP管理、属性相性、連携スキル――あなたの選択がボス攻略のカギを握る!PvEだけでなく、PvPでも一手の違いが勝敗を左右する緊張感。シンプルな操作性ながら、奥深い戦略性を実現。初心者から上級者まで幅広く楽しめるバトル体験をあなたに。- Unreal Engine採用――スマホの限界を超える3Dアニメーション演出アニメさながらの3Dキャラクターと演出が、物語とバトルを鮮やかに彩る。映画のようなカットシーン、美麗なグラフィック――そのすべてがあなたを物語の世界へ引き込む。スマートフォンとは思えない没入感と臨場感を、今すぐ体験しよう。- 自分だけのキャラクターでパーティーを組み、PvPに挑め!育て上げたキャラクターを編成し、シーズン制のランクマッチで腕試し。あなただけの戦略で、勝利をつかもう。

【ゲーム概要】

タイトル:『リメメント-ホワイトシャドウ』

ジャンル:ターン制RPG

対応プラットフォーム: iOS/Android OS/PC(クロスプラットフォーム対応)

価格:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

配信日:2025年6月18日

ストアURL:https://abr.ge/g4t1yl

『リメメント -ホワイトシャドウ-』関連URL

公式サイト:https://rememento.com/

公式X:https://x.com/ReMemento_JP

公式Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Rememento.official

公式Discord:https://discord.gg/32emyfnGNE

(C) 2025 Blackstorm Inc. All Rights Reserved.