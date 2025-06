バルセロナ開催小売・ブランド向け大規模カンファレンス「SHOPTALK Europe 2025」参加報告ウェビナー開催（7/3）のお知らせ - 参加無料

BIPROGY株式会社

2025年6月にスペインのバルセロナで開催された、小売・ブランド向け大規模カンファレンス「SHOPTALK Europe 2025」の参加報告として、そこで発信された情報を中心に、海外小売/Eコマーストレンドについてご紹介します。

このイベントは、3月にラスベガスで開催された「SHOPTALK 2025」のヨーロッパ版となっています。

◆ 開催日時

JST(日本時間) 2025年7月3日(木)8:30 - 9:00

PST(太平洋時間) 2025年7月2日(水)16:30 - 17:00

◆ こんな方におすすめ- ヨーロッパのリテールテックトレンドを知りたい方- 小売・アパレル業界におけるAI活用について興味のある方- 海外の事例から学びたい方- 小売・アパレル向けのスタートアップに興味のある方◆予定アジェンダ- SHOPTALK Europe概要- 注目講演紹介- 展示・スタートアップ紹介◆ ウェビナー概要

◇ 主催・スピーカー : BIPROGY USA, Inc. 冨永もも美

◇ 開催方式 : オンライン(zoom)

◇ 参加費 : 無料

◇ お問い合わせ先 : BIPROGY USA, Inc. 冨永(E-mail:mtominaga@biprogy-us.com)

◆ BIPROGY USAについて

BIPROGY(ビプロジー) USAは、BIPROGYグループの北米リサーチ拠点です。

グループとそのお客さまの発展を目指し、ビジネス開発を支援する最新情報を配信しています。

2022年4月1日、NUL System Services Corporationから、BIPROGY,USA Inc.に社名が変わりました。

BIPROGY USA, Inc.

所在地:アメリカ合衆国サンタ・クララ、代表者:山下 慶亮

URL: https://www.biprogy-us.com/

BIPROGY USAの情報発信サイト「rickDoor」

購読お申し込みURL(無料): https://www.rickdoor.com/NSSC/application

◆お申し込み

お申し込み後にウェビナー登録用のメールが届きます。