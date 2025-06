サンディスクからSanDisk(R) PRO-CINEMA CFexpress(TM) Type Aカードが新発売

サンディスク

サンディスクは、プロの映画撮影者やビデオグラファーの過酷な要求に応えるべく設計されたメモリーカード「SanDisk(R) PRO-CINEMA CFexpress(TM) Type Aカード」を2025年6月27日より発売開始いたします。

<新製品の主な特長について>

製品名:SanDisk(R) PRO-CINEMA CFexpress(TM) Type Aカード

・ プロのビデオグラファーや写真家に比類のないスピード、信頼性、耐久性を提供します。

・ 8K RAW静止画や8Kビデオ、バースト撮影を行うフィールドやスタジオで活躍するプロフェッショナル向けに、迅速で効率的な転送を可能にし、ポストプロダクションへスムーズに移行できる理想的なストレージとして、新しいType Aカードを開発しました。

・ 高速転送 - 4K、6K、または8Kの高解像度の写真やビデオを、最大1,800MB/秒の驚異的な読み出し速度と最大1,650MB/秒の書き込み速度でキャプチャできます。

・大容量オプション - 最大960GBの大容量から選択でき、カードを交換せずに長時間の撮影が可能です。

・VPG200認証 - Compact Flash AssociationのVPG200規格に準拠したこのカードは、高解像度、高フレームレートのビデオやRAW静止画をキャプチャできるように設計されています。

・高耐久性 - 最大7.5mの落下保護、最大150ニュートンまで耐える曲げ耐性、IP57防塵防滴性能により、過酷な環境や移動中の衝撃にも安心してご使用いただけます。

・価格は、オープンプライスで、サンディスクストア、正規販売店およびオンラインストアで発売予定です。

製品ページ

https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/memory-cards/cfast-cfexpress-compactflash/sandisk-pro-cinema-cfexpress-type-a-memory-card(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/memory-cards/cfast-cfexpress-compactflash/sandisk-pro-cinema-cfexpress-type-a-memory-card)

