「JUNNA 8th Anniversary Streaming Live」生配信決定！
ソロシンガーJUUNAが、デビュー日である6月21日にデビュー記念をお祝いするスペシャルライブの生配信をYouTubeにてが行うことが決定した。
今回のライブは、Vo & Gt：JUNNA、Key & Bnd Mas：島田昌典、Gt：中村タイチのトリオ編成でお届けする、一夜限りのアコースティックライブ。
JUUNAにとって特別な日であるデビュー記念日に、特別なアレンジで奏でるプレミアムな音楽体験をぜひチェックしてほしい。
さらにこの日は重大発表も予定！
活動8年目を迎えるJUUNAの新しい発表にも注目してほしい！
【配信プラットフォーム】
JUNNA_official YouTube channel
配信URL：https://www.youtube.com/live/jea2RDQWXLc
【配信日時】
2025年6月21日（土）17:00～18:00（予定）
【出演】
Vo & Gt：JUNNA
Key & Bnd Mas：島田昌典
Gt：中村タイチ
【プロフィール】
JUNNA
2000年11月2日生まれ
『機動戦士ガンダム』シリーズ、『新世紀エヴァンゲリオン』と並び、“日本三大ロボットアニメ” の一つに数えられる『マクロス』シリーズ。その最新TVアニメ作品である『マクロスΔ（デルタ）』の劇中歌唱ユニット“ワルキューレ” のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当。
当時、放送スタートから35年となった歴史ある『マクロス』シリーズにおいて、最年少となる15才でデビュー。
17年6月にソロデビュー。同年11月にリリースされた1stシングル「Here」はTV アニメ『魔法使いの嫁』のOP主題歌に起用され、発売初日の主要配信サイトで10のコンテンツプロバイダーで1位を独占。日本レコード協会にゴールドディスク認定される。
【HP&SNS】
■JUNNA Official HP：https://junnarockyou.com/
■JUNNA Official X：https://x.com/junnarockyou/
■JUNNA Official Instagram：https://www.instagram.com/junnarockyou/
■JUNNA Official TikTok：https://www.tiktok.com/@junna_rockyou
■JUNNA Official YouTube Channel：www.youtube.com/@JUNNA_rockyou