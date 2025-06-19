ASUSから、ゲーミングシリーズTUF GAMINGより、AMD X870Eチップセット搭載マザーボード「TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7」を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングシリーズTUF GAMINGより、M.2スロットを4スロット備えたAMD AM5対応X870Eチップセット搭載マザーボード、「TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7」を発表しました。2025年6月20日（金）より販売開始します。

製品特徴

製品ページ :https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-x870e-plus-wifi7/?utm_source=pr&utm_medium=link

堅牢な電源ソリューション：

16(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、8層PCB、堅牢な耐久性と安定性のTUFコンポーネント(チョークとコンデンサ)

包括的な冷却：

スマートファンProtect、拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4

次世代の接続性：

PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リアUSB 40Gbps Type-C(R) 、フロントUSB Type-C(R) (20GB) 急速充電対応（30W）

オンラインゲームに最適：

WIFI 7、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard、ESDガード

DIYフレンドリー：

プリマウントされた I/O シールド、M.2 Qラッチ、PCIE Q-リリース Slim、Q-Antenna、Q-LED、BIOS FlashBack(TM)

ASUS AIインテリジェンス：

AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II

製品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1513_1_63d71313466cef2f23e825955817e047.jpg?v=202506210225 ]ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

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