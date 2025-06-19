トリガー・RadRiseが、各部門1位で予選を通過！[第50回全日本アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2025年5月31日(土)-6月1日(日)にJ-GREEN堺（大阪府堺市）でオープン部門を、6月7日(土)-8日(日)に大和高原ボスコヴィラ（奈良県奈良市）でウィメン部門を開催した「第50回全日本アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選」において、トリガー・WINO・関西学院大学ARROWS、RadRise・buddys・Celavieが、それぞれの部門で10月に行われる本戦の出場権を獲得しました。



＜オープン部門＞

第1位：トリガー

第2位：WINO

第3位：関西学院大学ARROWS

＜ウィメン部門＞

第1位：RadRise

第2位：buddys

第3位：Celavie

オープン部門 第1位：トリガーオープン部門 第2位：WINOオープン部門 第3位：関西学院大学ARROWSウィメン部門 第1位：RadRiseウィメン部門 第2位：buddysウィメン部門 第3位：Celavie

フライングディスク競技「アルティメット」について

アルティメット（Ultimate）は、各7人からなる2チームが100m×37mのコートでディスクをパスしながら運び、エンドゾーン内でパスをキャッチすると得点（1点）となります。球技にはないディスクの飛行特性を利用すること、スピードや持久力を必要とすること、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（Spirit of the game）という基本理念に基づいた自己審判制（セルフジャッジ）を採用していることから究極（Ultimate）という名前がつけられました。ユース世代各部門は5人制にて競技を行います。

「第50回全日本アルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「アルティメット」において、全国の大学チームおよびクラブチームの頂点を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間/ 場所＞

選抜予選：

2025年5月17日(土)-18日(日)

静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）

北海道・東北地区予選：

オープン部門：2025年5月24日(土)-25日(日)

山形県上山市 猿倉イベントパーク

関東地区予選

A（ウィメン部門）：2025年5月10日(土)-11日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館

B（オープン部門）：2025年5月17日(土)-18日(日)

静岡県御殿場市 時之栖スポーツセンター（うさぎ島グラウンド）

C（オープン部門）：2025年5月17日(土)-18日(日)

山梨県山中湖村 井戸前旅館・山中湖交流プラザきらら

中部地区予選：

オープン部門：2025年6月7日(土)-8日(日)

ウィメン部門：2025年6月8日(日)

長野県上田市 アンダーアーマー菅平サニアパーク

関西・中四国地区予選

A（オープン部門）：2025年5月31日(土)-6月1日(日)

大阪府堺市 J-GREEN堺

B（ウィメン部門）：2025年6月7日(土)-8日(日)

奈良県奈良市 大和高原ボスコヴィラ

九州・沖縄地区予選：

オープン部門：2025年5月31日(土)-6月1日(日)

ウィメン部門：2025年5月31日(土)

熊本県大津町 大津町運動公園

＜参加チーム / 参加人数＞

予選

合計：116チーム / 2,272名

オープン部門：76チーム / 1,603名 ウィメン部門：40チーム / 669名

本大会について、詳しくはこちら：https://www.jfda.or.jp/2025/03/12/2025alljapan-ultimate-main/

【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/JapanFlyingDiscAssociation/

X(Twitter) : https://twitter.com/JapanFlyingdisc

Instagram：https://www.instagram.com/japanflyingdisc/

YouTube : https://www.youtube.com/user/JapanUltimate

TikTok：https://www.tiktok.com/@japanflyingdisc_official

加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp