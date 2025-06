株式会社Yostar、コンテンツビジネス総合展「コンテンツ東京」に初出展！

株式会社Yostar

株式会社Yostarは、2025年7月2日(水)~7月4日(金)に東京ビックサイトにて開催されるコンテンツビジネス総合展「第17回 コンテンツ東京」にブース出展することをお知らせいたします。「コンテンツ東京」初参加となる今回の出展では、弊社の保有するIPに関するライセンス事業に関しての紹介等を実施いたします。

Yostarブースイメージ ※一部変更となる可能性がございます。

■Yostarについて

株式会社Yostarは2017年に設立し、「たくさんの面白いを届ける」を経営理念として、スマートフォン向けのアプリゲーム運営を主軸に、インターネット領域で事業を展開するゲームパブリッシャーです。主にゲームの企画・販売・運営を担当し、海外のデベロッパー(開発会社)が開発したゲームを日本国内向けに展開する、パブリッシャー業務をメインで展開しています。

海外発のゲームタイトルを日本のユーザーにお届けするため、ゲーム運営やローカライズ、マーケティング領域のみならず、映像を始めとした各種コンテンツやオフラインイベントの自社制作運用、積極的な異業種コラボレーションの実施など、各分野で前例にとらわれない様々な挑戦をしています。その他、IPのさまざまなメディアミックス展開ソリューションも保有しており、一例としては、アニメ化や商品化、音楽、出版、海外販売運用(主に中国本土)等も積極的に展開しております。 さらに子会社のYostar Picturesを通じて、自社グループ内でのアニメ制作能力も保有しております。

【主な取り扱いタイトル】

『アズールレーン』、『雀魂 -じゃんたま-』、『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』、『クッキーラン:冒険の塔』、『空色ユーティリティ』など

■出展概要

今回の「コンテンツ東京2024」出展では、弊社の保有するIPに関するライセンス事業に関しまして、商品化やIPコラボ、各種メディアミックスなど、幅広くご相談ができればと考えております。また、アニメ委員会への出資についても積極的に行っております。 ぜひ一度、お気軽にブースにお立ち寄りくださいませ。

会期:2025年7月2日(水)~7月4日(金)

開催時間:10:00~17:00

会場:東京ビッグサイト 西展示棟

小間番号:西2ホール13-84

ブース詳細:https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/search/2025/directory/directory-details.org-dea0bc6a-4ad1-4e8a-bead-1ee471398a55.html#/

「コンテンツ東京」公式サイト:https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html#/

※入場には上記の展示会公式サイトから、事前の来場登録が必要です。

【会社概要】

社名:株式会社Yostar(ヨースター)

住所:〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300番 住友不動産秋葉原駅前ビル11階

代表取締役:李 衡達

公式サイト:https://www.yostar.co.jp/

