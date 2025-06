パンキッシュなヴィジュアルで話題のホラータイトル『Sorry We’re Closed』パッケージ版が、本日アジアでNintendo SwitchとPlayStation向けに登場！

SOFTSOURCE PTE LTD

(C) 2025 a la mode games. Licensed to and Published by Soft Source Pte ltd in ASIA under license from Akupara Games.

ちょっぴり風変わりでクセになるスタイリッシュなサバイバル・ホラー

『Sorry We’re Closed(ソーリー・ウィア・クローズド)』が、本日ついにアジアでのパッケージ版としてリリースされます!



シンガポールを拠点とするパブリッシャー、Soft Source Publishingは、

開発チームのa la mode gamesと、パブリッシャーAkupara Gamesとともに、

Nintendo SwitchとPlayStation向けにお届けします。

ぞくっと怖くて、でも目が離せない--そんな魅力たっぷりのストーリーを、ぜひあなたの手で体験してください!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZODKfEWhVWQ ]

『Sorry We’re Closed(ソーリー・ウィア・クローズド)』について

2024年、あのSWERY(末弘秀孝)氏が選ぶ「今年のゲーム」にも選出!



『Sorry We’re Closed』は、奇妙でクセになるストーリードリブン型のホラーゲームです。懐かしさあふれる固定カメラ探索と、アーケード風の一人称シューティングが組み合わさり、ネオンに染まった独特のサバイバルホラー体験を楽しめます。

物語の主人公はミシェル。強大で危険な悪魔に呪われ、残されたわずかな日々をロンドンのにぎやかな住宅街と、恐ろしい魔界の間で過ごします。

プレイヤーの選択次第で、ミシェルの運命は大きく変わります。大悪魔の誘惑を避けるのか、それとも受け入れるのか…。その決断が、彼女自身だけでなく、周囲の人々の人生にも影響を及ぼしていきます。

果たしてミシェルは、悪魔の世界を生き抜き、「ヘルハウンド・ピストル」を手に運命を取り戻せるのでしょうか?



彼女の最後の旅を、あなたの手で導いてください。

主な特徴

🔹 選択が運命を変える!

個性豊かなキャラクターたちとの会話で物語が分岐。あなたの選択次第で、エンディングが大きく変化します。

🔹 懐かしの“タンク操作”にも対応

最新の操作スタイルと、あの伝統的な「タンク操作」――お好みのスタイルでプレイできます!

🔹 “第三の目”を開け!

ミシェルにかけられた悪魔の呪いで、現実と異世界を同時に見る不思議な力が使えます。

🔹 固定カメラ視点で探索

あの名作ホラーを彷彿とさせる、シネマティックな固定カメラ視点でスリル満点の探索を体験!

🔹 ゾクッとするオリジナルサウンドトラック

不穏で魅惑的な音楽がゲームの雰囲気をさらに盛り上げます。

あの『No More Heroes III』の「ITADAKIMASU」で知られるヒップホップグループ・Okumuraも参加!

🔹 アイテム管理はシンプル&戦略的

体力や弾薬の管理、アイテムを使って謎解きやNPCとの交換も。サバイバル感をしっかり楽しめます。

『Sorry We’re Closed』の評判



「パンク美学、サバイバルホラーのメカニクス、そしてキャラクターに根ざした本物のストーリーテリングが見事に融合した作品」



10/10 - エリック・ホッジス, Try Hard Guides

「『バイオハザード4』や『サイレントヒル』もこのネオンに染まったサバイバルホラーの創造力にはかなわない」



4.5/5 - オスカー・テイラー=ケント, GamesRadar+

「間違いなく史上最もクールなサバイバルホラーゲーム」



9/10 - チャーリー・ケリー, Checkpoint Gaming

ゲームリリース情報



ゲームタイトル: 『Sorry We’re Closed(ソーリー・ウィア・クローズド)』

プラットフォーム: Nintendo Switch, PlayStation 4/5 (パッケージ版)

ジャンル: ホラー, アクション, シューティング

リリース日: 2025年6月19日

プレイヤー人数: シングルプレイヤー

対応言語: 日本語, 英語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, スペイン語の字幕に対応しています

a la mode gamesについて



a la mode games(https://alamode.games/)は、インディーゲームチームであるトムとC.B.によって運営されています。

彼らは2006年に『ファンタシースターオンライン』で出会い、それ以来ずっと共に活動を続けています。パンデミックの間、彼らは余暇を利用してゲーム開発に取り組み、『Sorry We’re Closed』の制作を始めました。また、いくつかのゲームジャムにも参加し、クリエイティブな情熱を追求してきました。

Akupara Gamesについて



Akupara Games(https://www.akuparagames.com/)はカリフォルニア州ロサンゼルスに拠点を置くインディーゲームのパブリッシャーです。開発における豊富な知識と経験を活かし、開発者を支援するために個別に対応したパイプラインを提供しています。彼らは、次に没入感を求めるプレイヤーたちに向けてゲームを届け、物語に命を吹き込み、次世代のゲームの名作を生み出すことを目指しています。



Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltdはシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Sorry We’re Closed』や『Universe For Sale』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『Everdream Valley』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish(https://x.com/SSourcePublish)), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram (@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com(https://softsourcepublishing.com/)

