メンバーのキャリア自律を促す、プロティアン流「1on1面談」の基本と具体的な進め方＜7月1日(火)12:00開催＞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび当協会は、2025年7月1日（火）12:00より、オンラインセミナー「プロティアン流『1on1面談』の基本と具体的な進め方」を、開催いたします。

本セミナーでは、個人のキャリア自律を支援し、組織のエンゲージメントを高めるための“プロティアン流1on1”の考え方と、具体的な進め方を解説します。現場での活用ポイントを交えながら、対話の設計、問いの立て方、関係性の築き方など、明日から実践できるノウハウをご紹介します。

申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4455783/

◆イベント概要

≪日時≫7月1日（火） 12:00-13:00

≪会場≫オンライン（zoom）

≪費用≫無料

≪対象≫

・企業の人事担当者（研修、人材開発領域）の方

・部門内研修をご検討の方

・部下をマネジメントされている管理職の方 等

※同業他社の方のご参加はお断りさせていただく場合がございます

≪登壇者≫

4designs（株）法人コンサルティング事業本部 プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーター 片岡和也

≪内容≫※プログラムは都合により変更の可能性があります。

・プロティアン・キャリア協会概要

・プロティアン流「1on1」の基本と具体的な進め方

・質疑応答、クロージング

≪申込≫https://peatix.com/event/4455783/

◆このような方にオススメ

- 1on1が形骸化していることに課題を感じている人事・育成担当者- キャリア自律支援を通じて社員の定着や成長を促したい方- マネージャーの“聴く力・問いかけ力”を高めたい方- 人的資本経営の一環として1on1を見直したい経営企画・人事戦略担当者- 既存の1on1をより効果的にアップデートしたい方

◆登壇者

4designs株式会社 法人コンサルティング事業本部 / プロティアン・キャリア協会認定ファシリテーター 片岡 和也

2004年新卒でNTT西日本に入社。新規事業担当としてオープンイノベーションを推進する「コトの共創ラボ」を設立し、幅広い分野のアライアンス事業をプロデュース。その後SaaSスタートアップでCOO、CMO等を歴任し、B2Bマーケティングをメインに、インサイドセールス、営業、PR、カスタマーサクセスなど幅広い領域を経験。

2021年より東証上場企業であるトビラシステムズ株式会社にて、営業、マーケティング、CS、広報・PRを管掌する役員として3年連続売上目標達成し、過去最高の営業利益を実現。慶應義塾大学大学院経営管理研究科（MBA）修了、プロティアンキャリア認定ファシリテータ、国家資格キャリアコンサルタント、JCC認定コーチ（コーチング）、メンタルヘルス・マネジメント検定I種。趣味はサウナ、サ旅。

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

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note:https://note.com/protean