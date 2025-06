アナウト株式会社がインパクトスタートアップ協会に加盟

アナウト株式会社

人工知能を活用した外科医療手術支援AIシステムを開発するアナウト株式会社(本社:東京都千代田区 代表取締役 小林直)は、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」を両立させ、ポジティブな影響を社会にもたらすことを目指すというインパクトスタートアップ協会のパーパスに賛同し、第6期正会員として加盟したことをお知らせいたします。

インパクトスタートアップ協会参画の背景

外科手術による合併症を少しでも減らしたい、という外科医の想いから開発・製造・販売を進めてきた弊社製品は、内視鏡手術やロボット手術の映像を即時解析し、解剖学的構造を視覚化することで、手術の安全性の向上や手術時間及び教育時間短縮による医師の働き方改革にも貢献する視覚支援AIプログラムです。

教育・研究用の『手術教育用AIシステムSurgical Vision EUREKA(TM)』は早期より革新的な機器として現場導入が進んでおり、『外科手術視覚支援プログラム Eureka(TM) α 』は、“手術視覚支援AI”という医療機器として日本で初めて薬事承認*を得ております。両製品を合わせて既に20施設以上に導入済みであり、今年度末までに40施設以上(納入内定ベース)へと導入予定です。これまで数多くの医療機関との共同研究によりその成果を可視化し、社会にインパクトを与えてまいりました。

*販売名:外科手術視覚支援プログラム Eureka α 承認番号:30600BZX00061000

この度、政財官と協働し、より良い社会を創出するため継続的に成長していく環境を作ることを目指すインパクトスタートアップ協会に参画することで、これまでも真摯に取り組んできた社会課題の解決と持続可能な成長への流れをより大きくしていきたいと考えております。

アナウト株式会社(Anaut Inc.)について

“A nautical mission in the ocean of anatomy” (人体という大海原における探索的なミッション)を目指して、外科医複数名、エンジニア、事業のエキスパートにより2020年7月に設立され、国内外の30以上の高度医療機関と共同研究を実施、人工知能技術を始めとする工学技術と人体を深く理解しながら患者を救う外科医療を融合し、革新的なプロダクトを生み出しました。

詳細はホームページ https://anaut-surg.com/ をご覧ください。

