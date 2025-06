BOSS、アート・バーゼル 2025にて「BOSS AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT」を発表

ヒューゴボスジャパン株式会社

BOSSは、現代アートの世界における卓越した功績を称える新たな賞「BOSS AWARD for Outstanding Achievement」の創設を発表しました。本アワードは、毎年開催されるアート・バーゼル・アワードのプログラムの一環として、アート・バーゼルとBOSSのパートナーシップのもと授与されます。グローバルな注目を集めながらも目的意識のあるビジョンを持つ作品を讃え、BOSSが掲げる「大胆さ」「自己の本質を尊重する姿勢」「野心」「責任感」といったブランドの価値観を体現する作品を顕彰します。本賞は、過去18ヶ月以内に制作され、アート、技術革新、社会的対話、そしてアイデンティティが交差する領域において文化的変革をもたらした作品に光を当てます。アート・バーゼルにより芸術的な才能と勢いを認められた候補者の中から審査員団が選出し、現代アートの枠を超えて、ファッション、商業、大衆文化などの分野にまで大きな影響を与え、象徴的な存在となったアーティスト、デザイナー、または学際的クリエイターを称えます。

本アワードは、スイス・バーゼルにあるバーゼル市立美術館で開催されたアート・バーゼル・アワード初の「メダリスト・レセプション」にて、昨晩正式に発表されました。このレセプションは、先月発表された36名の初代アート・バーゼル・アワードのメダリストを称える場としてアート・バーゼルが主催したものです。

アート・バーゼル・アワードにおける「アーティスト部門」および「学際的クリエイター部門」のメダリストを含む、あらゆる表現手法で活動するアーティストに応募資格があります。

受賞者の選出は、HUGO BOSS クリエイティブ・ディレクションのシニア・ヴァイス・プレジデントであるマルコ・ファルチョーニを含む、BOSSおよびアート・バーゼルによって任命された専門審査員によって行われます。

「BOSS AWARD for Outstanding Achievement」は、賞金総額10万米ドルが授与され、受賞者が自分自身の表現を超えて、社会的な声やメッセージを広く届けるための力となることを目的としています。5万ドルは受賞者が選んだコミュニティや社会的活動への支援として提供され、残る5万ドルはBOSSと共同で企画・開発されるプロジェクト、委託制作、または文化的アクティベーションに活用されます。

マルコ・ファルチョーニは次のように述べています。

「本アワードとアート・バーゼルとのパートナーシップにより、私たちは文化と積極的に関わり、ファッションの枠を超えてファンとつながることができます。この取り組みは、革新性、スタイルのリーダーシップ、そして本質的な自己表現を重視するというBOSSのブランド価値を体現し、先進的で文化的意義のあるクリエイティビティとBOSSを結びつけるものです。受賞者は、まさにこれらの価値を共有する“真のBOSS”となるでしょう。」

2025年初頭に始動したアート・バーゼル・アワードは、現代アート界の先駆者たちを称える9つのカテゴリーで構成されています。対象は、革新的なアーティスト、学際的なクリエイター、キュレーター、文化機関、支援者、メディア関係者、ストーリーテラー、そして次世代の最先端の芸術表現を支える舞台裏の協力者たちです。

今年後半には、受賞メダリスト同士の相互投票により、アート・バーゼル・アワード最高位である12名のゴールドメダリストが選出される予定です。

アート・バーゼルのチーフ・アーティスティック・オフィサー兼グローバルフェアディレクターであり、アート・バーゼル・アワードの議長でもあるヴィンチェンツォ・デ・ベリス氏は以下のように述べています。

「本アワードは、アート・バーゼル・アワードの枠組みにおいて重要な役割を担う新たな試みです。芸術と社会の対話に強い影響を与えた近年の優れた作品を称えることで、BOSSならではの視点を加えています。このコラボレーションは、今まさに進化の途上にありながらも、すでに社会に具体的な影響をもたらしている大胆で革新的な芸術表現を評価するという、アート・バーゼル・アワードの確固たる姿勢を象徴しています。私たちはこの取り組みを通じて、現代文化を再定義しようとするアーティストたちの声をさらに広げ、限界に挑む創造的な表現が世界中に届き、より深い共感を生むことを目指しています。」

アート・バーゼル・アワードのプレゼンティング・パートナーとして、BOSSは革新的なビジョンと優れた技術、そして広い文化的影響力を通じて、アートの未来を切り拓いている人々を称えることを目指しています。HUGO BOSSグループは30年以上にわたり、アートの支援に取り組んできました。今回のアート・バーゼル・アワードへの協賛は、これまで以上に強いコミットメントを示すものであり、ファッションとアートが交差する場所で、新たな発見や対話を生み出してきた同社の姿勢を継続するものです。この取り組みによりBOSSは、独自の視点を持ち、現実社会にインパクトを与えるアーティストや団体、プロジェクトを支援する機会を得ると同時に、最先端の文化的な声や美的革新と歩みを共にすることができます。また、現代アートをより多くの世界中の人々に届けることも目指しています。

「BOSS AWARD for Outstanding Achievement」は、2025年12月、アメリカ・フロリダ州 マイアミビーチで開催されるアート・バーゼル・アワード公式授賞式「Official Night of the Art Basel Awards」にて、アート・バーゼル・アワードのゴールドメダルとともに正式に授与される予定です。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして、自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

アート・バーゼル・アワードについて:

2025年にArt Baselによって創設された「Art Basel Awards(アート・バーゼル・アワード)」は、現代アート界における卓越性を讃える世界初のグローバルな表彰制度です。毎年、国際的な専門家で構成された審査員団が、芸術の未来を形づくる実践と貢献を行っている個人や団体に対してメダルを授与しています。

受賞者は、「ビジョンと革新性」「技術と表現力」「社会的関与」「広範な影響力」という4つの主要な評価軸に基づいて選出されます。

アート・バーゼル・アワードは、受賞者の活動をさらなるステージへと押し上げるために、報酬金という形での即時かつ柔軟な支援に加え、国際的な交流の機会、慈善活動の機会、個別に設計されたパートナーシップ、そして注目度の高い委託プロジェクトなどの支援を提供します。

また、アート・バーゼルは年間を通じて行うキャンペーンや取り組みを通し、メダリストの活動をグローバルに発信しています。スイス・バーゼルで開催される年次カンファレンス「Art Basel Awards Summit(アート・バーゼル・アワード・サミット)」では、世界のアート界および隣接するクリエイティブ業界のリーダーたちが一堂に会し、先進的な対話が展開されます。

アート・バーゼル・アワードは、BOSSとのパートナーシップにより開催されています。詳細は artbaselawards.com をご覧ください。

最新情報は、InstagramおよびWeChatの @artbaselawards をフォローしてください。

#ArtBaselAwards

アート・バーゼルについて:

アート・バーゼルは、1970年にバーゼルのギャラリストたちによって設立され、現在ではバーゼル、マイアミビーチ、香港、パリ、カタールで世界屈指のモダンアートおよび現代アートのフェアを開催しています。各フェアは開催都市や地域の特色を反映しており、参加ギャラリー、展示作品、そして現地の文化機関との協力によるプログラム内容にその独自性が表れています。

アート・バーゼルの取り組みは、アートフェアの枠を超え、アート・バーゼル・アプリや、アート・バーゼルとUBSによるグローバル・アートマーケット・レポート、アート・バーゼル・アワード、アート・バーゼル・ショップなどのデジタルプラットフォームへと拡大しています。

アート・バーゼルのグローバルリードパートナーはUBSです。 詳しくは、artbasel.comをご覧ください。

