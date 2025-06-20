YouTube°Æ·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTalema.(¥¿¥ì¥Þ)¡×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¹ç·×2²¯3,000Ëü¿Í*¹¤òÆÍÇË¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡ÅçÈÏ¹¬¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§5242¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube°Æ·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTalema.(¥¿¥ì¥Þ)¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬¡¢¹ç·×2²¯3,000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£*¹
Talema.(¥¿¥ì¥Þ)¤Ï¡¢¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎYouTuber¡Û¤È¡ÚÆ°²è¤Ç¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹¤òÀëÅÁ¤·¤¿¤¤´ë¶È¡Û¤òÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤°¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
YouTuber¤ÏTalema.¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é°Æ·ï¤òÃµ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õÆ°Åª¤Ë´ë¶È°Æ·ï¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê°Æ·ï³ÍÆÀ¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ë¶È¤ÏTalema.¤Ë°Æ·ï¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎPR¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëYouTuber¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢Æ°²è¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¤ä¹ØÇãÂ¥¿Ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Talema.¤ÎÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿ô¤Ï1,750ÁÈ°Ê¾å*²¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ë¤ÏYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉ³¤Å¤¯Google¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÇ§¾Ú¤¬É¬¿Ü¤Ê¤¿¤á¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Talema.¡¡ÅÐÏ¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÎã
2025Ç¯2·î¤«¤é2025Ç¯6·î¸½ºß¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÏÌó1,600Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¹ç·×2²¯3,000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Talema.(¥¿¥ì¥Þ)¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1,750ÁÈ°Ê¾å*²¤ÎYouTuber¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é´üÈñÍÑ¡¦·î³ÛÈñÍÑ¤¬°ìÀÚ¤«¤«¤é¤Ê¤¤À®²ÌÊó½··¿¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
YouTuber¤ÎÊý¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://lp.influencer.talema.fun/?a=pt
¡Ö´ë¶È¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡ー¤¬ÆÏ¤¯¡×
°Æ·ï¤Î°ÍÍê¤¬´ë¶È¤«¤éÄ¾ÀÜÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤é±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤ï¤º¤È¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢Talema.(¥¿¥ì¥Þ)¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶½Ì£¤Î¤¢¤ë°Æ·ï¤Ë¼«Í³¤Ë±þÊç²ÄÇ½¡×
¥³¥¹¥á¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤°Æ·ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Æ·ï¤ò¸¡º÷¡¦±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë°Æ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«¤é±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´õË¾Êó½·³Û¤Î»öÁ°ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡×
¼«¿È¤Î´õË¾¤¹¤ëÊó½·³Û¤ò°Æ·ï¤´¤È¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´ë¶È¤Ï¤³¤Î¶â³Û¤ò»²¹Í¤Ë°ÍÍê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¼è°ú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ë¶È¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Ç´°·ë¡×
´ë¶È¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢Talema.(¥¿¥ì¥Þ)¾å¤Î¥Á¥ã¥Ã¥Èµ¡Ç½¤òÄÌ¤¸¤Æ´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
°Æ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Talema.(¥¿¥ì¥Þ)¤Î´ë¶ÈÅÐÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎYouTuber¤Ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤òÄ¾ÀÜ°ÍÍê¤Ç¤¡¢Æ°²è¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¤ä¹ØÇãÂ¥¿Ê¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://lp.client.talema.fun/?a=pt
¡ÖÅÐÏ¿YouTuber¤«¤éÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡ー¡×
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëYouTuber¤Î»ëÄ°¼ÔÁØ¡¦Æ°²è¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦´õË¾Êó½·¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¡¢¼«¼Ò¾¦ºà¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¸¡º÷¡¦ÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ÇºÜ¤·¤¿°Æ·ï¤Î±þÊç¼Ô¤«¤éÁªÄê¡¦¥ª¥Õ¥¡ー¡×
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤¾¦ºà¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊó¤ò°Æ·ï¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¤Î±þÊç¤òÊç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÅ¬¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÁªÄê¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Talema.(¥¿¥ì¥Þ)¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.eyez.jp/inquiry/?a=pt
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆÈ¼«¥µー¥Ó¥¹¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¯¥Á¥³¥ß¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥È¥é¥ßー¡×¤ä¹ñÆâNo.1*³¤Î¹¹ð¶È³¦¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¡×¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤ÎÅ¾¿¦¡¦µá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ìー¥Àー¥¥ã¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈÀ®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥° ¡ÖTechnology Fast 50 2022 Japan¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯12·î21Æü¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¾å¾ì¡£¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5242¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-22¡¡½ÂÃ«¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸7³¬
¡¦ÀßÎ©Æü¡§2007Ç¯2·î14Æü
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¡Åç ÈÏ¹¬
¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.eyez.jp/
*¹½ÅÊ£¹þ¤ß
*²2025Ç¯5·î»þÅÀ
*³Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡¢Ä´ºº»þ´ü¡§2024Ç¯9·î