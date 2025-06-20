大阪・関西万博会場 EXPO メッセ「WASSE」にて開催！2025.7.2(水)-7.6(日) 第３回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

２０２５年日本国際博覧会 会場 EXPO メッセ「WASSE」において、一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構主催「日本国際芸術祭」メイン会場メインイベントとして、2025年7月2日(水)～7月6日(日) の６日間、「第３回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」を開催いたします。

いのち輝く未来を創る４ゾーンにて、５４団体１０６ブースによる出展を行い、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創～最高峰の日本の美と心～」を世界に向けて発信してまいります。

最高峰の日本の美と心が世界を繋ぐ素晴らしい出展内容となっておりますので、是非ご来場下さいませ。

▶公式WEBサイト

第３回日本国際芸術祭 EVENT | 一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/)

第３回 日本国際芸術祭 / 大阪・関西万博展

< 会 場 > EXPO メッセ「WASSE」

< 日 程 > 2025年7月2日(水)～7月6日(日)※ジャパンデー7/3を含む

10：00～20：00（7/6のみ10：00～12：00まで）

< 主 催 > (一社)夢洲新産業・都市創造機構

※「第3回日本国際芸術祭 /大阪・関西万博展」EXPOメッセ「WASSE」への入場予約は不要です。

※会場への入場には大阪・関西万博入場チケットが必要です。

チケットのご購入はこちら（大阪・関西万博チケット購入サイト(https://ticket.expo2025.or.jp/?_gl=1*15nzmlm*_gcl_au*MTg1NDM3OTU3OC4xNzQyODc5OTU0)）

< 概 要 >

「第３回日本国際芸術祭」は、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～ 日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに、大阪・関西万博の会期の4月13日～10月13日の6ヵ月間、万博会場～京都～関西～全国をネットワークして開催中です。

メイン会場の大阪・関西万博会場では、大催事場の「EXPO メッセ」にて、日本のナショナルデーの7月3日(木)のジャパンデーを含む7月2日(水)～7月6日(日)、54団体による106ブースの出展と芸術や学術セミナー等の催事を行います。

「EXPO メッセ」での「第3回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」には、御寺泉涌寺様、仁和寺様、建仁寺様、東寺様、西本願寺様、聖護院様、比叡山延暦寺様が「日本の最高の美と心」ゾーンに特別出展下さいます。大阪・関西万博に、日本の多くの国宝を所蔵され、千年以上の歴史が続く総本山が出展されるのは、この日本国際芸術祭だけです。

文化芸術と科学技術、経済社会の共創が生まれるテーマを軸に展開する「第3回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」を、世界158か国・地域と７国際機関からの来訪者に楽しんでいただければ幸いです。

出展内容

また、同会場ではセミナーやイベントも開催いたします。

出展内容等について詳しくは第３回日本国際芸術HP（https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/）や各ゾーン出展ご紹介記事をご覧下さい。

大阪・関西万博展 Aゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000127368.html大阪・関西万博展 Bゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000127368.html大阪・関西万博展 Cゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000127368.html大阪・関西万博展 Dゾーン出展ご紹介 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000127368.html

第３回日本国際芸術祭(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/)

(一社)夢洲新産業・都市創造機構（略称：夢洲機構）が主催し、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに158 か国・地域と7 国際機関が参加する大阪・関西万博と同期間の6ヵ月間、万博会場と京都～関西～全国をネットワークして開催しております。

文化芸術と経済社会の好循環といのち輝くWell-being な未来創りに貢献します。

＜ 開催期間 ＞ 2025年4月13日(日)～10月13日(月)

＜ 主 催 ＞ 一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

＜ 協 賛 ＞

プラチナ協賛：阪急電鉄(株)

ゴールド協賛：オムロン (株) ／ 岩井コスモ証券 (株) ／ (株) 竹中工務店

シルバー協賛： (株) 長谷工コーポレーション ／ (株) ユニオン

＜ 後 援 ＞

京都府 ／ 京都市 ／ 経済産業省近畿経済産業局 ／ (一社)関西経済同友会 ／「大阪・関西万博」京都支援協議会 ／ 大阪商工会議所 ／ (公社)関西経済連合会 ／ (公社)２０２５年日本国際博覧会協会 ／ (一社)関西領事団 ／ ２０２５年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 ／ 在名古屋カナダ領事館 ／ 中華人民共和国駐大阪総領事館 ／ 在大阪タイ王国総領事館 ／ 駐大阪大韓民国総領事館 ／ 在大阪モンゴル国総領事館 ／ 在大阪・神戸インド総領事館 ／ 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館／在大阪インドネシア共和国総領事館 ／ 在大阪フィリピン共和国総領事館 ／オランダ王国大使館 ／ 在大阪スイス領事館 ／イタリア文化会館-大阪 ／ 在大阪ハンガリー領事館 ／ 在大阪・神戸米国総領事館 ／ 英国総領事館 ／ 在京都フランス総領事館

< 特別協力 >

世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺 ／ 世界遺産 真言宗総本山 東寺(教王護国寺) ／ 本山修験宗総本山 聖護院門跡 ／ 臨済宗建仁寺派 大本山 建仁寺 ／ 真言宗泉涌寺派総本山 御寺 泉涌寺 ／世界遺産 浄土真宗本願寺派 龍谷山 本願寺(西本願寺) ／ 世界遺産 天台宗総本山 比叡山延暦寺

▼第3回日本国際芸術祭の詳細はこちら

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https://yumeshimakikou.org/jiaf-intellectual/

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【 お問い合わせ先 】(一社)夢洲新産業・都市創造機構事務局

HP：https://yumeshimakikou.org

電話：06-6136-8803 メール：info@yumeshimakikou.com