【軽井沢・プリンスショッピングプラザ】軽井沢・プリンスショッピングプラザとセサミストリートがコラボレーション　開業30周年を記念した数々のイベントとANNIVERSARY SALEを開催

株式会社西武不動産プロパティマネジメント

株式会社西武不動産プロパティマネジメント(本社:埼玉県所沢市、代表取締役社長:齊藤 朝秀)が運営するリゾート型ショッピングモール「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」(所在地:長野県北佐久郡軽井沢町)は、今年7月、開業30周年を迎えるにあたり、50年以上にわたって世界中で愛されている「セサミストリート」とのコラボレーションイベント等を開催いたします。

「セサミストリートコラボレーション企画」キービジュアル「開業30周年ANNIVERSARY SALE」キービジュアル

1995年の開業以来、軽井沢・プリンスショッピングプラザはこれまで多くのお客さまにご来場いただき、今年7月に開業30周年を迎えることとなりました。「セサミストリート」は、「多様性とインクルージョン」をテーマに、異なる背景や個性を持つキャラクターたちが互いを尊重し、協力し合いながら成長していく姿を描いています。その理念は、当施設の想いと重なります。私たちは自然豊かな軽井沢に訪れるすべての方がショッピングや体験などを通じ、自分らしく過ごせる空間作りを目指してきました。今回のコラボレーションを通じて、「セサミストリート」のメッセージとともに、大人もお子さまもお楽しみいただける、新しい発見と感動の体験をお届けしてまいります。

今回、その想いとこれまでのご愛顧に感謝を込めて、世界中で愛されている「セサミストリート」とのコラボレーションイベントを7月1日(火)~9月30日(火)の3か月間開催いたします。重ね捺しスタンプラリーや謎解きイベントなど、誰もが参加して楽しめるイベント、思い出作りに最適なセサミストリートの仲間たちと記念撮影ができるARフォト、ホテルでのランチを楽しめるイベントが当たるキャンペーンの開催など、多様な企画をご用意し、「セサミストリート」の愛くるしいキャラクターが盛り上げます。また7月4日(金)~14日(月)には、日頃のお客さまへの感謝を込め、「開業30周年ANNIVERSARY SALE」も開催いたします。合計190店舗以上が参加し、最大70%OFFで夏に大活躍なアイテムがご購入いただける絶好のチャンスです。

この夏、開業30周年を迎える軽井沢・プリンスショッピングプラザで、ショッピングやお食事を楽しみつつ、ご家族やご友人との素敵な思い出作りとして、セサミストリートコラボレーションイベントにぜひご参加ください。

開業30周年記念企画について

軽井沢・プリンスショッピングプラザでは、開業30周年記念企画として、本年様々な取り組みを実施しています。3月に軽井沢の新たなランドマークとしてガーデンモール芝生のひろばにアートモニュメント「KARUIZAWA Play Box」を設置し、4月には、当施設初となる水上アクティビティエリア「KARUIZAWA MIZU ASOBI FIELD」を展開。そして今回、150以上の国と地域で愛されているセサミストリートとのコラボレーションイベントを開催いたします。エルモやクッキーモンスター、ビッグバード、アビーなど愛らしいキャラクターたちが開業30周年を盛り上げる様々な企画をご用意しています。

「セサミストリートコラボレーション企画」キービジュアル

開業30周年記念「セサミストリート」コラボレーションについての最新情報は特設サイトをご覧ください。

https://www.karuizawa-psp.jp/30th-anniversary/

※各イベントは、予告なく内容の変更・中止とさせていただく場合がございます。

※開催に関するお知らせは随時ホームページにて発表いたします。

190店舗以上が参加!30周年ANNIVERSARY SALE

セサミストリートの仲間たちをキービジュアルに採用した「30周年ANNIVERSARY SALE」を開催します。

30周年を彩る本セールには、「ポール・スミス」や「ディーゼル アウトレット」、「ノーリーズ アウトレット」、「コールマンショップ」など人気ブランド190店舗以上が参加。最大70%オフで様々なアイテムを手に入れることができます。セサミストリートの世界観も楽しみつつ、夏のトレンドアイテム、夏に活躍するスポーツ・アウトドアグッズをお得にご購入ください。

◆期 間:7月4日(金)~7月14日(月)

◆営業時間:10:00A.M.~8:00P.M.

(一部飲食店舗など営業時間が異なります)

セサミストリート スタンプラリー ~素敵なポストカードが軽井沢の思い出に~

「開業30周年ANNIVERSARY SALE」キービジュアル

館内のいたるところに、セサミストリートの世界観あふれるスタンプを用意し、お客さまにお楽しみいただける「セサミストリート スタンプラリー※¹」を開催いたします。1つひとつスタンプを捺していくことで、オリジナルポストカードが完成します。軽井沢・プリンスショッピングプラザでしか手に入らないポストカードは、軽井沢の思い出としてお持ち帰りいただけます。

◆実施期間:7月1日(火)~9月30日(火)

※台紙がなくなり次第終了

※台紙はお1人さまにつき1枚の配布となります。

◆場 所:館内各所

◆参加料金:無料

※¹版画のように複数色のスタンプを重ねて捺すことでカラフルな1枚の作品をつくることができます。

謎解きイベント

軽井沢・プリンスショッピングプラザ30周年を記念して、館内各所に設置されたポイントを巡る「謎解きイベント」を開催します。見事クリアした方には、セサミストリート オリジナルハンドタオルをプレゼント。

◆実施期間:8月1日(金)~8月31日(日)

◆参加条件:当日のお買いあげ合計8,000円(税

込)以上のレシートをセンター

モールインフォメーションセン

ターにご持参ください。

◆配布条件:各日先着50名さま

◆引換時間:10:00A.M.~8:00P.M.

※プレゼントは各日なくなり次第終

了となります。

セサミストリートの仲間たちと記念撮影?!ARフォト

「オリジナルハンドタオル」イメージ画像

「KARUIZAWA Play Box」の前で写真を撮ると、セサミストリートの仲間たちが登場する「ARフォト」をご用意しました。愉快なセサミストリートの仲間たちと「KARUIZAWA Play Box」、2つのアイコンが写ります。

◆実施期間:7月1日(火)~9月30日(火)

◆場 所:ガーデンモール芝生のひろばKARUIZAWA Play Box

ホテルランチイベントプレゼントキャンペーン

セサミストリートのオリジナルグッズセットや、シェフが作る特別な料理が楽しめる軽井沢プリンスホテルランチお食事会および、軽井沢・プリンスショッピングプラザでご利用いただける商品お引換券10,000円分が当たるキャンペーンを実施します。ホテルランチにはシークレットゲスト登場の可能性も。この機会に是非ともご応募ください。

◆申込期間:7月1日(火)~8月17日(日)

◆ 実 施 日:9月20日(土)

◆会 場:軽井沢プリンスホテル ウエスト

◆参加条件:当日のお買いあげ合計50,000円(税込・合算可)以上ご購入後、

応募フォームに購入レシートをアップロードし、ご応募ください。

◆景 品:セサミストリート オリジナルグッズセット&軽井沢プリンスホテルランチお食事会&

軽井沢・プリンスショッピングプラザで使用できる商品お引換券10,000円分

※最大:大人2名+お子さま2名の計4名さままでご招待

◆当選人数:30組60名さま

30周年記念限定セサミストリート オリジナルノベルティプレゼント

当日のお買いあげ合計30,000円(税込・合算可)以上の方へ、30周年記念限定セサミストリート オリジナルノベルティをプレゼントします。第一弾はオリジナルトートバッグ、第二弾はオリジナルクリアボトルを予定しています。

また、7月・8月・9月の3か月間で毎月デザインが変わるオリジナルステッカーもご用意します。

(左)「オリジナルトートバッグ」イメージ画像、(中央)「オリジナルクリアボトル」イメージ画像、(右)「オリジナルステッカー」イメージ画像

◆配布期間:【第一弾】オリジナルトートバッグ 7月1日(火)~7月31日(木)

【第二弾】オリジナルクリアボトル 9月1日(月)~9月30日(火)

【毎 月】オリジナルステッカー 7月1日(火)~7月31日(木)

8月1日(金)~8月31日(日)

9月1日(月)~9月30日(火)

◆配布条件:当日のお買いあげ合計30,000円(税込)以上ご購入のレシートをセンターモールイン

フォメーションセンターに持参いただいた方にプレゼント。

第一弾・第二弾ノベルティ:各日先着平日30名さま、土日50名さま

毎月配布ノベルティ:各日先着100名さま

◆受取場所:センターモール・インフォメーションセンター

※プレゼントは各日なくなり次第終了となります。

「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな 街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究の3つを融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動を通じて、150以上の国や地域で良質な教育を届けています。

HP: http://www.sesameworkshop.org,www.sesamestreetjapan.org(http://www.sesamestreetjapan.org)

その他、Instagram, X, Facebook, TikTokでも情報を発信しています。

Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.

※本プレスリリースに使用している画像を転載いただく場合は上記クレジットを表記してください。

開業30周年記念ロゴについて

この度、開業30周年を記念したアニバーサリーロゴを作成しました。ロゴには、軽井沢の地で培ってきた30年の歴史と自然・季節感を組み合わせ、羽ばたく鳥が次の30年に向かっていくイメージを込めています。

開業30周年記念ロゴ

西武グループ サステナビリティアクション

西武グループの経営理念である「グループビジョン」に基づき、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを「サステナビリティアクション」として推進しています。

社会課題や当社の事業環境を踏まえて、特に取り組むべき6つのマテリアリティ(重要テーマ)を設定し、各種取り組みを進めています。

西武グループの「サステナビリティアクション」詳細ページ:

https://www.seibuholdings.co.jp/sustainability/

当社サステナビリティアクションの取り組み:

https://www.seiburealestate-pm.co.jp/sustainability/

軽井沢・プリンスショッピングプラザ (施設概要)

所在地:長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

最寄駅:JR北陸新幹線『軽井沢駅』徒歩3分

URL:https://www.karuizawa-psp.jp/

美しい自然に包まれた日本有数の高原リゾート”軽井沢”に佇む世界のトップブランドを揃えたリゾート型ショッピングモール。日本のアウトレットブームの先駆けとして、1995年の開業以来、上質なライフスタイルを発信し続けています。

株式会社西武不動産プロパティマネジメント(会社概要)

所在地:埼玉県所沢市くすのき台一丁目11番1号

代表者:代表取締役社長 齊藤 朝秀

設立:2024年11月15日

資本金:100百万円

URL:https://www.seiburealestate-pm.co.jp

<事業内容>

不動産の運営・管理・売買・仲介業務等。

都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業など、さまざまな事業を展開する西武グループの不動産事業領域において、PM(プロパティマネジメント)および CM(コンストラクションマネジメント)を中心に、高質なワンストップサービスの提供を通じて資産の有効かつ戦略的な活用の一翼を担う、プロフェッショナル企業です。