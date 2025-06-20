全デスクワーカーが完全リモートの製造業──“日経Smart Work 大賞2025”受賞企業KIMOTO、働き方改革の実践事例を講演【6/25登壇】

株式会社きもと

2025年6月25日（水）に東京ビッグサイトで開催される「カイシャのミライカレッジ2025 Tokyo -Spring-」では、代表取締役常務の山田資子が登壇し、変革の舞台裏と実践から得た組織づくりの知見を語ります。

製造業の常識を覆した、柔軟な働き方への挑戦

創業70年の製造業である株式会社きもと（本社：三重県いなべ市、代表取締役社長：小林正一）は、2009年から「人を中心としたワークフロー改革」に取り組み、紙文書・エクセル業務の削減や、制度改革、業務の自動化など、全社的な業務変革を進めてきました。

その成果として、現在ではすべてのデスクワーカーが完全リモート勤務を実現。時間や場所に縛られない柔軟な働き方が日常となっています。

2025年には、こうした取り組みが評価され、「日経Smart Work 大賞2025 中堅企業部門賞」を受賞。実践に裏打ちされた“現場起点の改革”は、同業界に限らず多くの企業から注目を集めています。

■ 登壇概要：「カイシャのミライカレッジ2025 Tokyo -Spring-」

今回、KIMOTOの変革をけん引してきた代表取締役常務・山田資子が、東京ビッグサイトにて開催される「カイシャのミライカレッジ2025」に登壇。自ら旗振り役として改革を進めてきた立場から、「働きやすさ」と「働きがい」を両立させるための組織づくりや、社内のコミュニケーション設計、制度と意識の両輪をどう育ててきたかを、実例を交えて紹介します。

■ こんな方におすすめ

業種問わず、リモートワークや働き方改革を検討中の経営者・人事担当者

形式だけの働き方改革に限界を感じている方

現場と経営層の意識ギャップに課題を感じている方

組織の“空気”を変えたいと考えている方

改革のヒントを、現場視点と経営視点の両面からお届けします。

代表取締役常務 山田資子【登壇情報】

登壇者：株式会社きもと

代表取締役常務 山田資子

講演日時：2025年6月25日（水）14:00～14:45

会場：東京ビッグサイト

イベント名：「カイシャのミライカレッジ2025 Tokyo -Spring-」

主催：日本経済新聞社、日経BP

※セミナーは聴講無料・事前申込制となっております。

イベント詳細・申込方法などは主催者サイトをご確認ください。

【参考】KIMOTOの取り組みについて

KIMOTOでは、2024年度より、これまでの自社変革の知見を活かし、製造業向けDX・業務改革の「伴走支援型DX・働き方改革コンサルティング」も提供中。

自らの改革経験を生かし、現場に根づく持続可能な変革を支援しています。

KIMOTOのコンサルティングサービス :https://www.kimoto.co.jp/business/consultant?utm_source=prtimes20250619&utm_medium=consultant詳細はこちらから是非ご覧ください

■お申込み方法

同時開催される展示会「総務・人事・経理 Week」とセミナーの両方にご登録ください。

・総務・人事・経理 Week 東京（一般）：入場用バッジ登録フォーム(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18fcbJAqZuD7G+qmHxeiigfHPXXTBkyepU=&co=web-semi-faq&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkQ4OTg1QUJBN0UyQzkxMURBMzlFMzk4Q0M5MTgxQUFFQ0YxODEwRkNSUzI1NiIsIng1dCI6IjJKaGF1bjRza1Iyam5qbU15UmdhcnM4WUVQdyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc0OTQ0ODI4OSwiaWF0IjoxNzQ5NDQ4Mjg5LCJleHAiOjE3NjQ0NDgyODksImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjAyYTBiYmY5NTE5ZDQzZmM5M2UzNGExZTAyM2ZjM2FjIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzQ5NDQ4Mjg5LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.DRGPbjrBt0qSfgqNz5Bq4J-LwCH71U57GuEatfZ7no2XA0Z-KxQqVLj4HR0A2qv8VyJWY31Dc5DKvcepGE6zEpW9eXHE6zlanl5tSL2-hqYXr7CCyBMI5MrXH_aKkRnigaBpjBgR5rT9m3zbuq6nLD524oNj_doyJblIuntnl4wiZrU5XBGLxK4l_1ZRmQ9MbiFf-3Fzt6mkHnzELC1XUHMYJh7HdP4pV9Co6toWqaGykp4Q7RtvBnh6bvomiXkZTBKhQa8-gJxYxuuWR63-_cp7p6EaTvhQfctW0Qhr6s_Nx0mcdAckL0KdLR8IiOlB4BlFQie51KPqHKAYj5z1wg&mpDistinctId=JGRldmljZTo0NzU1NTMwZS02NTk3LTQyNWMtODIwOS0xZDliZGJmMTRiNDA=&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=biz.q-pass)

・総務・人事・経理 Week 東京（VIP）：入場用バッジ登録フォーム(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=vip-visitor&ct=U2FsdGVkX1/U6BJgkGpHvDu6t8ev4Ndi4Y4M/R0qWUs=&co=web-semi-faq&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkQ4OTg1QUJBN0UyQzkxMURBMzlFMzk4Q0M5MTgxQUFFQ0YxODEwRkNSUzI1NiIsIng1dCI6IjJKaGF1bjRza1Iyam5qbU15UmdhcnM4WUVQdyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc0OTQ0ODI4OSwiaWF0IjoxNzQ5NDQ4Mjg5LCJleHAiOjE3NjQ0NDgyODksImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjAyYTBiYmY5NTE5ZDQzZmM5M2UzNGExZTAyM2ZjM2FjIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzQ5NDQ4Mjg5LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.DRGPbjrBt0qSfgqNz5Bq4J-LwCH71U57GuEatfZ7no2XA0Z-KxQqVLj4HR0A2qv8VyJWY31Dc5DKvcepGE6zEpW9eXHE6zlanl5tSL2-hqYXr7CCyBMI5MrXH_aKkRnigaBpjBgR5rT9m3zbuq6nLD524oNj_doyJblIuntnl4wiZrU5XBGLxK4l_1ZRmQ9MbiFf-3Fzt6mkHnzELC1XUHMYJh7HdP4pV9Co6toWqaGykp4Q7RtvBnh6bvomiXkZTBKhQa8-gJxYxuuWR63-_cp7p6EaTvhQfctW0Qhr6s_Nx0mcdAckL0KdLR8IiOlB4BlFQie51KPqHKAYj5z1wg&mpDistinctId=JGRldmljZTo0NzU1NTMwZS02NTk3LTQyNWMtODIwOS0xZDliZGJmMTRiNDA=&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=referral_traffic&utm_medium=referral&utm_source=biz.q-pass)

※課長職以上の方はVIPで登録いただけます

・カイシャのミライ カレッジ 2025 Tokyo -Spring- ：セミナー登録ページ(https://biz.q-pass.jp/f/10771/sj25/seminar_register)

■ お問い合わせ

https://www.kimoto.co.jp/contact(https://www.kimoto.co.jp/contact?utm_source=prtimes20250619&utm_medium=contact)

■ 会社概要

会社名 ： 株式会社きもと

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7908)

所在地 ： 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田450

代表者 ： 代表取締役社長 小林 正一

創業 ： 1949年(昭和24年)4月11日

設立 ： 1952年(昭和27年)7月2日

URL ： https://www.kimoto.co.jp/(https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=prtimes20250619&utm_medium=top)

事業内容： コンピュータ出力用、設計用、印刷用、サイン・グラフィックス用等各種フィルムならびに用紙の製造および販売

電子・電気機器用、プリント回路用、光学機器用、情報記録用、環境測定用等各種フィルムの製造および販売

航空写真および諸種図面の撮影ならびに複製に関する事業

測量、デジタル写真測量、地図編纂、地図印刷

コンピュータ情報処理サービスならびにソフトウェアの開発および販売

農産物の生産、加工および販売。酒類の販売

コンサルティング業務。出版業

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