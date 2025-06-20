【産業用スイッチ初登場！過酷な環境にも対応】産業用イージーマネージスイッチ「IES210GPP」販売開始、「IES206G」6月末販売開始予定

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、ギガビットポート×10搭載産業用スイッチ「IES210GPP」の販売を開始しました。さらに、ギガビットポート×６搭載産業用スイッチ「IES206G」の販売を6月末に開始いたします。

「IES210GPP」と「IES206G」は、厳しい環境条件にも耐えられるよう設計された産業用イージーマネージスイッチです。-40℃～75℃の動作温度に対応し、耐久性のあるIP40アルミニウム筐体を採用。また、2系統のDC電源による冗長化が可能なため、メイン電源が故障した際は自動でサブ電源に切り替わり、システムの継続な動作をサポートします。

「IES210GPP」製品ページはこちら(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/omada-switch-industrial/ies210gpp/)

「IES206G」製品ページはこちら(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-switch-industrial/ies206g/)

【「IES210GPP」製品情報】

■Omada ギガビットポート×10 産業用イージーマネージスイッチ

「IES210GPP」(https://www.tp-link.com/jp/business-networking/omada-switch-industrial/ies210gpp/)

（想定販売価格：税込39,900円）

<製品情報>

・インターフェース：10/100/1000Mbps PoE＋＋ RJ45ポート×2、10/100/1000Mbps PoE＋ RJ45ポート×6、ギガビットSFP/RJ45コンボスロット×2（オンボードかSFPスロットのどちらかが利用可能となります）、Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX

・寸法：60 × 120 × 155mm

・電源：12～57V 1+1 DC冗長電源（主電源＆副電源を搭載）

・スイッチング容量：20Gbps

・PoE規格：802.3af/at/bt準拠

・PoEバジェット：60W（入力：12V / 7.2A - 21V / 3.7A）、120W （入力： 21V / 6.7A - 46V / 3.1A）、240W （入力：46V / 5.7A - 57V / 4.4A）

・保護等級：IP40

・保証期間：5年

・サージ保護：イーサネットポートの場合、コモンモード±6 kV

DC電源入力ポートの場合、コモンモード±4 kV

<製品スペック>

・ギガビットRJ45ポート×8搭載（PoE++ポート×2・PoE+ポート×6）

・ギガビットRJ45/SFPコンボスロット×2搭載

・全PoEポートで最大合計240W・各PoE＋＋ポートで1ポートあたり最大60Wの給電可能

・-40℃～75℃の動作温度、6kV雷保護

・WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理*1

・耐久性が高いIP40 アルミ筐体、DINレール/壁掛けに対応

【「IES206G」製品情報】

■Omada ギガビットポート×6 産業用イージーマネージスイッチ

「IES206G」(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-switch-industrial/ies206g/)

（想定販売価格：税込30,900円）

＜製品情報＞

・インターフェース：10/100/1000Mbps RJ45ポート×4、ギガビットSFP/RJ45コンボスロット×1、ギガビットSFPスロット×1、Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX

・寸法：129 × 95 × 45mm

・電源：9.6~60V 1+1 DC冗長電源

・スイッチング容量：12Gbps

・保護等級：IP40

・サージ保護：イーサネットポートの場合、コモンモード±6 kV

DC電源入力ポートの場合、コモンモード±4 kV

・筐体：アルミ

・保証期間：5年

＜製品スペック＞

・ギガビットポート×6搭載（RJ45ポート×4・RJ45/SFPコンボスロット×1・SFPスロット×1）

・-40℃～75℃の動作温度、6kV雷保護

・WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理*1

・耐久性が高いIP40 アルミ筐体、DINレール/壁掛けに対応

*1:これらの機能の利用にはOmada SDNコントローラーが必要です。ゼロタッチプロビジョニングの利用にはOmadaクラウドベースコントローラー（Standard版またはEssentials版）が必要です。

【「IES210GPP」と「IES206G」の特徴】

■幅広い環境で使える産業グレード設計

■ネットワークの安定性とセキュリティを強化

■環境に合わせて柔軟に設置可能

DINレール設置と壁掛け設置に対応し、容易で省スペースな取り付けが可能です。

■「Omada SDN Solution」で一括管理

本製品をOmada対応のVPNルーター、PoEスイッチ、コントローラー等と併せてOmada SDNプラットフォームに統合すれば、1つの管理画面から全てを操作できる拡張性の高いネットワークを構築可能です。

さらに、Omada Essentialsは、月額費用を必要としないため、コストを抑えながら手軽に包括的なネットワークを実現することができます。

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2024年第3四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社を移転しました。

詳細はこちら：https://www.tp-link.com/jp/press/news/21158/