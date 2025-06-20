【サンリオ・ちいかわ・マイクラ 他】日本キャラクター大賞2025 受賞プロパティが決定！ 【表彰式は7/2[水]13時～】
16回目を迎えたキャラクターおよびライセンスビジネス業界のアワード、「日本キャラクター大賞」の2025受賞プロパティが決定しました。
表彰式は7月2日[水] 13時、東京ビッグサイト西ホール「ライセンシング ジャパン」の会場内で行われます。グランプリは、当日表彰式にて発表！
グランプリはいったいどのブランド＆キャラクターに？
ぜひご来場・ご取材ください！
事前来場登録はこちらのページより :
https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release01_p&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
取材来場登録はこちら :
https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/press.html?utm_campaign=pr_release01_p&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
日本キャラクター大賞2025 受賞プロパティが決定
「キャラクター・ライセンス賞」は、2024年を象徴する3プロパティが受賞！
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1707_1_571a8c1be205f13d84a42f89ee468b28.jpg?v=202506200356 ]
日本キャラクター大賞2025展示・表彰式概要はこちら
日本キャラクター大賞 展示・表彰式概要 :
https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/character.html?utm_campaign=pr_release06_char&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
画像は2024年表彰式の様子
日本キャラクター大賞とは
ライセンス産業の価値の発信および業界の健全な発展への寄与を目的に、 キャラクターおよびライセンスビジネス業界のアワード、「日本キャラクター大賞」を開催。本アワードでは、2024年における国内最高のライセンスブランドとキャラクターを決定いたします。ノミネートされたプロパティのなかから、2024年に最も活躍したプロパティが各部門で選出されます。
日本キャラクター大賞2025
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1707_2_67bce643d4d6f9fa9b2b25665b910ab6.jpg?v=202506200356 ]
日本キャラクター大賞の公式サイトはこちら :
http://www.charabiz.com/award/index.html
日本キャラクター大賞 展示・表彰式概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/26157/table/1707_3_f9d4b5a6315291498a8108874e9a01a7.jpg?v=202506200356 ]
展示・表彰式概要はこちら :
https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/visit/character.html?utm_campaign=pr_release01_char&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
※展示・表彰式は、展示会入場手続きのみでご覧いただけます。
本アワードは、下記の展示会内で展示・表彰されます。
第17回 ライセンシング ジャパン ＜キャラクター＆ブランド 活用展＞(https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp/about/lj.html?utm_campaign=pr_release01_p&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)
ライセンシング ジャパンは、ライセンス業界日本最大*の専門展であり、世界中から800を超えるキャラクターやブランドが一堂に集結します。商品開発、コラボレーション、タイアップ、販促キャンペーンなど、自社の戦略に合った最適なプロパティに出会うことができます。「日本キャラクター大賞 展示・表彰式」の観覧とともに、展示会も御覧ください。
会期：2025年7月2日（水）～4日（金）10:00-17:00
会場：東京ビッグサイト（西展示棟）
主催：RX Japan株式会社
ライセンシングジャパン後援：一般社団法人キャラクターブランド・ライセンス協会（CBLA）
【コンテンツ東京構成展】
・第17回 ライセンシングジャパン
・第16回 クリエイターEXPO
・第15回 映像・CG制作展
・第13回 広告クリエイティブ・マーケティングEXPO
・第13回 コミュニケーションデザインEXPO
・第1回 イマーシブテクノロジーEXPO
【同時開催展】
・第5回 XR・メタバース総合展【夏】
本リリースに関する問合せ
ライセンシング ジャパン 事務局 日本キャラクター大賞担当
RX Japan株式会社
content-tokyo.jp@rxglobal.com
048-233-9478