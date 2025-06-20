デジタル証券株式会社、シリーズAラウンドファーストクローズで総額5億円の資金調達を完了

デジタル証券株式会社

デジタル証券株式会社（以下「DS社」）は、シリーズAラウンドファーストクローズで、株式会社常陽銀行が出資するJレイズ投資事業有限責任組合、丸紅株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社サンケイビル、および株式会社名古屋銀行が出資するめいぎん地域活性化1号投資事業有限責任組合から、総額5億円の資金調達を完了いたしました。なお、DS社設立以降の累計資金調達額は9億円となりました。

各社によるプレスリリースは、以下をご参照ください。

株式会社常陽銀行によるプレスリリース(https://pdf.irpocket.com/C8333/HgJ1/fJYq/wJQC.pdf)

丸紅株式会社によるプレスリリース(https://www.marubeni.com/jp/news/2025/info/00030.html)

株式会社オリエントコーポレーションによるプレスリリース(https://ssl4.eir-parts.net/doc/8585/announcement3/111743/00.pdf)

株式会社サンケイビルによるプレスリリース(https://www.sankeibldg.co.jp/news/files/250620_%20DigitalSecurities_investment.pdf)

株式会社名古屋銀行によるプレスリリース(https://www.meigin.com/release/files/20250620meigin_chiiki_kasseika_fund.pdf)

DS社は、“幸せを、積み上げる。”というミッションのもと、個人投資家向け不動産STOファンドの販売を開始したうえで、国内初の「デジタル証券のマーケットプレイス」を創出し、“デジタル証券のマーケットプレイスで、資産運用を当たり前に。”というビジョンのもと、政府が掲げる「貯蓄から投資へ」を健全に推し進めて参ります。

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＜会社概要＞

会社名 ：デジタル証券株式会社

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号

設立 ：2020年11月12日

代表者 ：代表取締役CEO 山本 浩平

本社所在地 ：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ3階

ホームページ：https://digitalsecurities.jp

＜金融商品取引法に基づく表示＞

【商号】 デジタル証券株式会社

【登録・免許】 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3471号、宅地建物取引業者 東京都知事（１）第107330号

【加入協会】 一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【ご留意事項】 この資料に記載の金融商品にご投資いただく際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がございます。また、各金融商品にはその裏付資産の価格や金利水準の変動等に伴い損失が生じるおそれがあり、元本が保証されているものではございません。各金融商品へのご投資に係る手数料等およびリスクについては、この資料の当該商品の契約締結前の提供情報、目論見書またはお客様向け資料等の該当欄をよくお読みください。