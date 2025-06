PMCジャケット・アート展 LIVE & FES 開催のお知らせ―金沢工業大学

金沢工業大学PMC(ポピュラー・ミュージック・コレクション)では、1,000枚を超えるライブ盤のLPジャケットを中心に、ノベルティTシャツや関連資料を選りすぐって公開するとともに、本学学生が制作を行った展覧会を開催します。レゲエの先駆者ボブ・マーリーの「Live!」や、ソウルのゴッドファーザー ジェームス・ブラウンの「Live at the Apollo」に代表されるライブの名盤ジャケットで、被写体はその圧倒的な歌声とパフォーマンス、溢れるカリスマ性を感じさせ、今にもジャケットから飛び出してきそうです。ジャケットに施された大胆な色使いや精緻なグラフィックなど、様々な手法を凝らしたアートワークは、ライブでしか味わえない緊張感、迫力、一体感、スリル、喜びといった、演者・観客双方のあらゆる感覚を30センチ四方の中に留めています。見る者を惹きつけて止まないアナログ・レコード・ジャケットならではのクリエイティブなデザインの数々は、暑い夏をさらにアツく彩り、幅広い年齢層の方々にお楽しみいただけます。 展示するライブ盤のジャケットは、学生たちがデザイン上の類似性や共通性などを見出し、27のカテゴリーに分類されています。例えば、'typography'、'illustration'、'framework' のように、デザインを構成する要素を元にカテゴライズされていたり、ステージで'performance'しているミュージシャンたちを捉えたジャケットは、ショットサイズでグループ分けされています。中には、目線や表情に着目した'seriously'、'look at me!'といったカテゴリーや、ツアーで旅をし続けるミュージシャンたちの心の内に触れるような'tour's moment'といったカテゴリーがあります。金沢工業大学では、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の4つの理数教育に、Art(芸術・リベラルアーツ)の創造性を加え、統合的に学ぶSTEAM教育を推進しており、本展の制作活動がSTEAM教育の一翼を担い、学生の発表の場として、また地域貢献、音楽文化の啓発になることを目的としています。学生の視点でカテゴライズされた1,000枚にもおよぶジャケットは、ライブ会場をイメージした空間構成でレイアウトされ、圧巻のディスプレイとなっています。本展のチラシやポスターの制作も学生が行いました。また本展では、ミュージック・フェスティバルやチャリティ・コンサートの歴史を辿り、ポピュラー・ミュージックが社会で果たしてきた役割を探っています。 <開催概要> タイトル: PMCジャケット・アート展 LIVE & FES 開催期間: 2025年 令和7年 7月1日(火)~9月7日(日) 時 間: 月~土9:00~17:00、日・祝10:00~17:00 ※7月19日(土)、8月2日(土)、8月23日(土)、8月30日(土)10:00~17:00 閉 館 日: 7月21日(月)、8月7日(木)~8月17日(日) 場 所: 金沢工業大学ライブラリーセンター1F展示室 〒921-8501石川県石川郡野々市町扇が丘7-1 入場無料 ※PMCスタッフによる展覧会場ツアー 全4回 7月5日(土)、7月26日(土)、8月23日(土)、9月6日(土) 11:00から45分間 予約不要です。開始5分前に会場前にお集まりください。▼本件に関する問い合わせ先金沢工業大学 広報課住所:石川県野々市市扇が丘7-1TEL:076-246-4784FAX:076-248-7318メール:koho@kanazawa-it.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/