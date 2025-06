麻布大学の武田守教授が世界トップ0.5 %の研究者に選出ーScholarGPS「2024 Top Scholar」を受賞ー「炎症性疼痛研究で国際的評価」

麻布大学 生命・環境科学部の武田守教授が、アメリカの学術分析機関ScholarGPSより、世界の研究者上位0.5%に贈られる「2024 Top Scholar」に選出されました。炎症性疼痛の神経生理学的メカニズムに関する先駆的な研究と、その臨床応用に向けた貢献が高く評価されたもので、本学の生命科学分野における国際的研究力の高さを示すものです。本賞は、2億件を超える学術論文と3,000万件以上の研究者データに基づき、専門分野ごとに優れた研究者を選出するものです。武田教授は、「炎症性疼痛の神経生理学的メカニズム(アロディニアと痛覚過敏)」および「ファイトケミカル(植物由来の化学物質)等による炎症性疼痛の緩和法」に関する研究成果とその波及効果が評価され、「炎症」に関する研究分野における世界上位0.5%(第2186位)にランクインしたことから表彰されました。 この評価は「生涯の研究業績」と「直近5年間の成果」の両面から行われ、武田教授のこれまで長年にわたる研究活動と、国際的にも高く評価されている原著・総説論文約138編の公表論文(2024年末時点)が、特に生理学、神経科学、薬理学、食品科学など生命科学分野への貢献として認められた結果と言えます。 武田教授は、大学教員として35年間の研究成果が「本学在籍最終年度に、このようなかたちで生命科学分野への貢献が認められたことを大変光栄に思います。今後はこれまでの基礎研究の成果を補完代替医療(創薬や機能性食品開発)への貢献による社会還元に向けて更なる論文の発信を行っていきたいと考えております。」とコメントしています。 武田教授の今回の受賞は、本学の生命科学研究が国際的にも第一線で活躍していることを示すものであり、今後も国際的な研究拠点としてその責任と使命を果たしてまいります。<参考情報> ●生命・環境科学部 教授 武田 守 ●専門分野:生命科学(神経生理学、薬理学、疼痛学、食品科学) ●主要業績 (主な著書と総説のみ): 1. 武田 守: 補完代替医療による疼痛緩和:ファイトケミカルの局所麻酔/抗炎症薬の可能性、アグリバイオ, 2025, 9, 43-49 2. Takeda M, Sashide Y, Toyota R, Ito H: The phytochemical, quercetin, attenuates nociceptive and pathological pain: neurophysiological mechanisms and therapeutic potential. Molecules, 2024,29, 3957 3. 武田 守:9章;ポリフェノールの疼痛緩和のメカニズムと臨床応用の可能性、ポリフェノールの多角的応用と機能、(監修:田中隆)、2022,シーエムシー出版、pp101-113 4. Takeda M, Takehana S, Shimazu Y: The polyphenolic Compound Resveratrol attenuates Pain :Neurophysiological mechanisms. Polyphenol: mechanisms of action in Human Health and Disease, Academic Press, 2nd Ed., pp 237-247. Eds. Ronald Watson, Victor Preedy, Sherma Zibadi, Academic Press, 2018. 5. Iwata K, Takeda M, Oh SB, Shinoda M: Neurophysiology of Orofacial Pain, Contemporary Oral Medicine, C.S. Farah et al., (eds.), Springer International Publishing AG, 2017, DOI 10. 10007/978-319-281000-1_8-3 6. Takeda M, Takehana S, Sekiguchi K, Kubota Y and Shimazu Y Modulatory mechanism of nociceptive neuronal activity by dietary constituents resveratrol. Int J Mol Sci, 2016,17:1702. 7. Takeda M, Matsumoto S, Sessle BJ, Shinoda M, Iwata K : Peripheral and central mechanisms of trigeminal neuropathic and inflammatory pain. J Oral Biosci, 2011 53:318-329, 8. Takeda M, Tsuboi Y, Kitagawa J, Nakagawa K, Iwata K and Matsumoto S: Potassium channel as a potential therapeutic target for trigeminal neuropathic and inflammatory pain. Mol Pain, 2011, 7:5 9. Takeda M, Takahashi M, Matsumoto S: Contribution of the activation of satellite glia in sensory ganglia to pathological pain. Neurosci Biobehav Rev, 2009, 33:784-792. 10. Takeda M, Matsumoto S:Neuronal cross-talk within the trigeminal ganglia contributes to inflammatory mechanical allodynia. J Oral Biosci, 2008, 50:15-32 ●研究者情報: https://scholargps.com/scholars/77239136900752/mamoru-takeda?e_ref=c8a738e89a8db88e2c75 https://researchmap.jp/panapa_drive41?lang=ja ●ScholarGPSについて ScholarGPS(https://scholargps.com)は、世界中の学術論文と研究者データをAI技術によって解析し、分野別の研究インパクトを可視化する米国の先進的学術分析機関です。研究者個人の活動を「専門性」「生涯業績」「直近成果」など多角的に評価し、卓越した研究者に「Top Scholar」の称号を授与しています。 ●麻布大学について 麻布大学は、2025年に学園創立135周年を迎えます。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、トップクラスの実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでおり、獣医学部(獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科)と生命・環境科学部(臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科)の2学部6学科と大学院(獣医学研究科、環境保健学研究科)の教育体制の下、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。 麻布大学の概要: https://www.azabu-u.ac.jp/about/▼本件に関する問い合わせ先事務局 入試広報・渉外課中山、檜垣住所:神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71FAX:042-754-7661メール:koho@azabu-u.ac.jp【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/