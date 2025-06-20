大阪・関西万博を契機に開催する「第３回日本国際芸術祭」（主催：一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構）連携企画のご案内～全国の美術館・博物館など５８企画が連携中！～

「第３回日本国際芸術祭」連携企画のご案内

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

「日本国際芸術祭」では、第１回より、関西を中心とした美術館・博物館・教育機関・企業に連携いただき、芸術祭を華やかに盛り上げていただいております。

「日本国際芸術祭」のミッションである「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創」をまさに体現する連携事業に、第３回となる本年は関西のみならず全国の団体様より数多くのご参加をいただき、現在、全国の美術館・博物館など５８企画が連携中です。

会期は大阪・関西万博と同期間の2025年4月13日から10月13日の6ヵ月間で、連携する全国の各会場が開催場所となります。

心を揺さぶるアート展はもちろん、知的好奇心を満たす展示、ここでしか味わえない音楽イベントや体験事業など、バラエティ豊かなイベントが盛り沢山です。各会場で皆様のご来場をお待ちしております。

▶公式WEBサイト

第３回日本国際芸術祭 EVENT | 一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/#renkeikikaku)

◇連携企画一覧◇

各連携企画について詳しくは、第３回日本国際芸術祭HPのEVENT▶連携企画(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/#renkeikikaku)をご覧下さい。

◇連携のご案内◇

各連携企画について詳しくはこちら :https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-eventnew/#renkeikikaku

なお、「連携企画」は、2025年4月13日から10月13日までの「第３回日本国際芸術祭」の会期中、随時募集しております。

同期間内に一日でも開催日が含まれるようでしたら、連携いただけます。

アート展はもちろん、ライブイベントやお祭り、セミナーやワークショップなど、様々なジャンルでのご参加をお待ちしております（参加費無料）。

詳細は下記リンクよりご確認ください。お申込みを心よりお待ちしております。

▶第３回日本国際芸術祭・連携のご案内（第３回日本国際芸術祭・連携のご案内ページ）

https://yumeshimakikou.org/jiaf2025_renkei/

第３回日本国際芸術祭(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/)

(一社)夢洲新産業・都市創造機構（略称：夢洲機構）が主催し、「アート・デザイン・サイエンス・テクノロジー・経済の共創 ～日本の美と心を世界に伝え、未来を創る」をミッションに、158 か国・地域と7 国際機関が参加する大阪・関西万博と同期間の6ヵ月間、万博会場と京都～関西～全国をネットワークして開催しております。

文化芸術と経済社会の好循環といのち輝くWell-being な未来創りに貢献します。

＜ 開催期間 ＞ 2025年4月13日(日)～10月13日(月)

＜ 主 催 ＞ 一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

＜ 協 賛 ＞

プラチナ協賛：阪急電鉄(株)

ゴールド協賛：オムロン (株) ／ 岩井コスモ証券 (株) ／ (株) 竹中工務店

シルバー協賛： (株) 長谷工コーポレーション ／ (株) ユニオン

＜ 後 援 ＞

京都府 ／ 京都市 ／ 経済産業省近畿経済産業局 ／ (一社)関西経済同友会 ／「大阪・関西万博」京都支援協議会 ／ 大阪商工会議所 ／ (公社)関西経済連合会 ／ (公社)２０２５年日本国際博覧会協会 ／ (一社)関西領事団 ／ ２０２５年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合 ／ 在名古屋カナダ領事館 ／ 中華人民共和国駐大阪総領事館 ／ 在大阪タイ王国総領事館 ／ 駐大阪大韓民国総領事館 ／ 在大阪モンゴル国総領事館 ／ 在大阪・神戸インド総領事館 ／ 大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館／在大阪インドネシア共和国総領事館 ／ 在大阪フィリピン共和国総領事館 ／オランダ王国大使館 ／ 在大阪スイス領事館 ／イタリア文化会館-大阪 ／ 在大阪ハンガリー領事館 ／ 在大阪・神戸米国総領事館 ／ 英国総領事館 ／ 在京都フランス総領事館

< 特別協力 >

世界遺産 真言宗御室派総本山 仁和寺 ／ 世界遺産 真言宗総本山 東寺(教王護国寺) ／ 本山修験宗総本山 聖護院門跡 ／ 臨済宗建仁寺派 大本山 建仁寺 ／ 真言宗泉涌寺派総本山 御寺 泉涌寺 ／世界遺産 浄土真宗本願寺派 龍谷山 本願寺(西本願寺) ／ 世界遺産 天台宗総本山 比叡山延暦寺

▼第3回日本国際芸術祭の詳細はこちら

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【 お問い合わせ先 】(一社)夢洲新産業・都市創造機構事務局

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